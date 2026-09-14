Norris testa Hypercar da McLaren pela primeira vez em Portimão

O atual campeão mundial de Fórmula 1, Lando Norris, completou nesta segunda-feira seu primeiro teste completo ao volante do McLaren MCL-HY Le Mans Hypercar em Portimão.

Após o GP da Espanha nesse fim de semana - no novo circuito de Madring - Norris viajou diretamente para Porgual para o teste. O britânico completou 38 voltas no Autódromo Internacional do Algarve com o V6, registrando um total de 177 milhas (cerca de 285 km) ao lonfo do dia. A McLaren revelou que o programa incluiu testar vários itens de desenvolvimento além de fornecer feedback.

Lando foi auxiliado pela dupla da McLaren para a temporada 2027 do WEC: Mikkel Jensen e Laurens Vanthoor.

"Antes de tudo, um grande obrigado à McLaren Hypercar Team por me deixar pilotar o MCL-HY”, disse Norris. “Foi ótimo eles me darem a chance de me divertir um pouco e experimentar algo novo, especialmente durante seus preparativos intensos para o próximo ano."

“Acho que também coletamos alguns dados valiosos e espero ter conseguido trazer um conjunto diferente de sensações, comentários e perspectivas sobre as coisas, o que é útil para a equipe neste período crucial de testes."

“Para mim, pessoalmente, foi legal trabalhar com esta equipe e também foi empolgante experimentar um novo equipamento. Faz anos que não faço um teste adequado em algo que não seja um carro de F1, então o fato de eu ter podido experimentar algo diferente, especialmente ainda como parte da família McLaren, foi muito especial."

“Foi um dia divertido em um carro rápido em uma pista legal, ajudando a equipe a se preparar para o início do WEC no próximo ano. Um grande obrigado a todos os envolvidos, mal posso esperar para voltar ao carro no futuro.”

O teste desta segunda-feira acontece logo após Norris experimentar o MCL-HY pela primeira vez, quando ele foi exibido ao público no festival Goodwood, em julho. O chefe da McLaren, Zak B rown, já demonstrou interesse em inscrever tanto Lando quanto Oscar Piastri no principal evento do endurance: as 24 Horas de Le Mans.

Contudo, a participação da dupla só seria possível caso não houvesse um conflito entre F1 e WEC no próximo ano. Embora o calendário completo do mundial de endurance de 2027 já tenha sido revelado há três meses, com Le Mans marcado provisoriamente para o fim de semana de 12 a 13 de junho, a F1 ainda não publicou sua programação para o próximo ano em meio à guerra na Ásia Ocidental.

Lando Norris, McLaren Photo by: McLaren

Falando sobre o teste, o chefe da equipe McLaren Hypercar, James Barclay, deixou a porta aberta para novas participações de Norris no futuro, sem se referir explicitamente a quaisquer aparições em corridas.

“Somos todos pilotos na McLaren Racing, e competir na Fórmula 1, na INDYCAR e no World Endurance Championship cria oportunidades empolgantes entre categorias”, disse ele.

“Lando estava interessado em pilotar o MCL-HY além da sua participação em Goodwood, então o convidamos para participar do nosso teste privado em Portimão. Como esperávamos, ele se adaptou muito rapidamente, integrou-se perfeitamente e forneceu feedback valioso para apoiar o desenvolvimento do carro."

"Foi um prazer tê-lo com a equipe, desejamos a ele todo o sucesso pelo restante da temporada de Fórmula 1, e estamos ansiosos para recebê-lo de volta à McLaren Hypercar Team em breve.”

Lando Norris, McLaren Photo by: McLaren

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