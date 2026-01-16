Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

A Ford anunciou o ex-piloto de Fórmula 1 Logan Sargeant entre o primeiro grupo de pilotos para sua entrada na classe dos hipercarros do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) em 2027.

Sargeant se juntará aos pilotos Mike Rockenfeller e Sebastian Priaulx para correr o ainda não nomeado hipercarro da Ford, que será baseado no chassi Oreca LMP2.

Sua nomeação para o programa de hipercarros da Ford segue uma aparição surpresa no teste de novatos do WEC em Bahrein, em novembro, onde completou suas primeiras voltas a bordo do Ford Mustang GT3.

Dan Sayers, chefe do programa Ford LMDh, disse que o piloto de 25 anos traz um “nível de sofisticação técnica e experiência em alta carga aerodinâmica que é vital para um programa dessa escala”.

Ele acrescentou que recrutar um americano na equipe foi “uma homenagem a gigantes como Dan Gurney e A.J. Foyt”, que venceram as 24 Horas de Le Mans de 1967 com o Ford GT40 Mk. IV.

Sargeant competiu na F1 pela Williams em 2023 e 2024, mas foi dispensado pela equipe no meio de sua segunda temporada devido à falta de resultados. Seu único ponto veio no GP dos EUA de 2023, onde terminou em 10º lugar, atrás do companheiro de equipe Alex Albon.

Logan estava programado para disputar a European Le Mans Series (ELMS) de 2025 com a IDEC Sport como parte de um programa que poderia levá-lo a um papel no projeto LMDh da Genesis em 2026, mas desistiu do campeonato na véspera da temporada.

Sargeant voltou a competir no final do ano passado, disputando as duas últimas etapas do IMSA SportsCar Championship com a equipe PR1 Mathiasen LMP2 antes de participar do teste de novatos em Bahrein.

Embora seja relativamente novo no automobilismo de endurance, Rockenfeller e Priaulx trazem uma vasta experiência em provas de longa duração.

Mike Rockenfeller, Venture Motorsports Team Photo by: Ford

Rockenfeller venceu as 24 Horas de Le Mans de 2010 durante sua longa passagem como piloto oficial da Audi, que também lhe rendeu o título do DTM em 2013. Ele se juntou ao time de pilotos da Ford em 2024 e passou a última temporada competindo com o Mustang GT3 no campeonato da IMSA ao lado do múltiplo vencedor da GTD Pro, Priaulx.

Este último também tem uma longa ligação com a Ford por meio de seu pai, Andy Priaulx, que participou do programa Ford GT da Chip Ganassi no WEC entre 2016 e 2019.

A Ford também anunciou que Rockenfeller e Priaulx disputarão a temporada 2026 da ELMS na categoria LMP2 para se prepararem para o programa de hipercarros, mas não revelou para qual equipe irão correr, nem explicou se a Ford terá alguma participação operacional.

Nenhum detalhe foi divulgado sobre os planos de Sargeant para 2026, mas ele já está confirmado para disputar as 24 Horas de Daytona deste mês em um Oreca 07 inscrito pela Era Motorsport.

Ford divulga detalhes do motor

Exatamente um ano após anunciar seus planos de retorno ao topo do automobilismo de endurance, a marca americana revelou detalhes-chave do conjunto motriz que sustentará seu protótipo LMDh.

A marca americana optou por um motor V8 aspirado de 5,4 litros, uma versão ajustada pela M-Sport que já é usada no Mustang GT3, entre outros carros.

Como em todos os outros protótipos LMDh, o motor baseado no Coyote da Ford será combinado com um sistema híbrido padrão desenvolvido em conjunto pela Bosch, Xtrac e Williams Advanced Engineering.

Sayers afirmou que “quando você ouvir um Ford descendo a reta Mulsanne às três da manhã, não precisará olhar a insígnia para saber quem é".

A Ford esclareceu que o motor será desenvolvido inteiramente internamente, com sua equipe em Michigan trabalhando em colaboração com a divisão Red Bull Ford Powertrains em Milton Keynes.

Como revelado anteriormente, a Ford cuidará dos aspectos operacionais de seu projeto de hipercarros sozinha, sem parceria com uma equipe independente.

A equipe de corrida estará sediada em uma nova instalação em Banbury, Reino Unido, com Sayers - que anteriormente ajudou a montar o programa de motores de F1 da Red Bull - liderando o projeto.

A experiência anterior de Sayers no automobilismo de endurance inclui trabalho com a Prodrive nos projetos Aston Martin Vantage GTE e GT3.

Até o momento, a Ford comprometeu-se apenas com uma entrada na classe dos hipercarros do WEC, sem indicar se poderá disputar um programa paralelo na classe GTP do IMSA nos próximos anos.

