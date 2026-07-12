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WEC Interlagos

Magnussen abre o jogo sobre investimento no futebol em parceria com Felipe Massa

Dinamarquês está envolvido com a melhora do Le Mans FC

Livia Veiga
Publicado:
Kevin Magnussen, No. 91 Trackhouse Racing Chevrolet

Foto de: David J. Griffin - Icon Sportswire - Getty Images

Kevin Magnussen não é um nome que está presente apenas no automobilismo. Na verdade, o dinamarquês também está envolvido com o futebol e, em conversa com o Motorsport.com Brasil durante o WEC neste fim de semana em Interlagos, em São Paulo, falou sobre a copropriedade do Le Mans FC.

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O dinamarquês entrou no projeto para alavancar o time e comprou parte da equipe ao lado de Felipe Massa, Georgios Frangulis, Novak Djokovic e Thibaut Courtois. Os esportistas passaram a apoiar o Le Mans FC durante o verão europeu de 2025.

"Eu amo [futebol]. Não posso dizer que sou um especialista, mas eu amo todos os esportes, tenho grande respeito por qualquer organização, qualquer time ou atleta que alcança o topo", disse Magnussen em entrevista ao Motorsport.com.

"Eles estão desempenhando bem em um esporte de alta performance, é claro. Isso me inspira", continuou.

Recentemente, o Le Mans FC retornou à Ligue 1 depois de enfrentar momentos difíceis e a quase extinção do clube. O time foi muito tradicional nos anos 2000 e chegou a revelar grandes nomes para o futebol.

Em 2010, eles sofreram um rebaixamento por conta de uma grave crise financeira e, em 2013, declararam falência, caindo para a sexta divisão do futebol francês.

"Ser um dos proprietários do Le Mans FC é um grande privilégio. Há verdadeiras lendas lá", continuou o piloto.

A reconstrução do time começou em 2016, quando Thierry Gomez assumiu a presidência do time. Agora, o fundo brasileiro OutField se tornou um acionista controlador do clube, tendo Massa, Magnussen, Courtois e Djokovic à frente do projeto.

"Então, acompanhar essa equipe que teve uma jornada incrível nos últimos anos tem sido uma verdadeira montanha-russa".

"Agora, avançar para a Ligue 1 é fenomenal, sabe? Eles finalmente conseguirão jogar um jogo da Ligue 1 no novo estádio e vai ser um grande dia".

 

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