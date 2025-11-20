Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Planos de Schumacher para 2026, que incluem rumores sobre programa da McLaren nos hipercarros e Indy, ainda não foram confirmados
Foto de: Andreas Beil
Mick Schumacher anunciou que deixou a Alpine após duas temporadas competindo pela sua equipe de hipercarros no Campeonato Mundial de Endurance (WEC). O filho de Michael Schumacher ingressou no novo programa LMDh do fabricante francês com o A424 LMDh no ano passado, após perder sua vaga na Haas na Fórmula 1 no final de 2022.
Apesar de sua experiência em monopostos, ele fez uma transição bem-sucedida para o automobilismo esportivo, conquistando três pódios gerais no carro #36 - incluindo dois no início desta temporada.
O futuro do alemão foi alvo de especulações por vários meses, com rumores ligando-o a uma possível mudança tanto para a Indy quanto para o programa de hipercarros da McLaren em 2027.
Ele também chegou perto de garantir um papel duplo com a Cadillac, que o teria como piloto reserva na Fórmula 1 e competindo pela equipe oficial Jota na WEC, mas o acordo caiu antes da pausa de verão, obrigando-o a considerar outras opções.
Embora Schumacher ainda não tenha revelado onde competirá em 2026, ele confirmou que as 8 Horas do Bahrein deste mês foram sua última corrida com a Alpine.
“Sou muito grato por esses últimos dois anos com a Alpine Endurance Team. Aprendi muito dentro e fora das pistas, e agradeço a todos que fizeram parte disso,” escreveu ele no Instagram. Desejo a eles tudo de melhor para o futuro. Fiquem ligados para 2026".
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Mick Schumacher
Foto por: James Moy Photography via Getty Images
Mick Schumacher é o segundo piloto a deixar a equipe Alpine neste ano, após Paul-Loup Chatin, cuja transferência para a Genesis foi anunciada na última sexta-feira.
A Alpine contratou o ex-astro da Porsche, Antonio Felix da Costa para 2026, mas ainda tem pelo menos uma vaga em seu line-up de pilotos.
“Que ótimas lembranças compartilhamos nos últimos dois anos,” disse a equipe em um comunicado. “Obrigado, Mick, pelo seu trabalho duro, dedicação e todas as suas contribuições para a Alpine. Desejamos tudo de melhor para o seu futuro".
Schumacher recentemente realizou um teste privado pela Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) e disse estar “muito aberto” a um futuro na Indy. Contudo, naquele momento, ele afirmou que não havia finalizado seus planos para 2026 – posição que reiterou na etapa final da WEC no Bahrein. No momento, o grid da categoria tem apenas duas vagas em aberto: uma na Dale Coyne Racing e outra na Juncos Hollinger Racing.
