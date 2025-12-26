BYD se torna a nova chinesa a se interessar em entrada no WEC; entenda

De acordo com o portal especializado Daily Sportscar, a montadora chinesa BYD é a mais nova interessada em entrar na classe principal, a Hypercar, do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês).

No momento, a Ford, a McLaren e a Genesis já preparam suas entradas na divisão de elite do torneio, cujas regras de hibridização tem atraído fabricantes no ciclo atual de regulamentos.

Segundo a publicação, porém, o interesse da BYD no momento é exploratório, com a marca estabelecendo diálogo com a organização do campeonato para entender melhor como se daria uma entrada no WEC.

O veículo jornalístico também aponta que a montadora da China poderia ingressar no endurance em frente dupla, disputando também a IMSA, nos Estados Unidos.

No entanto, as regras da competição norte-americana pressupõem que as marcas participantes negociem carros no mercado dos EUA, o que, no momento, não é a realidade da BYD.

De todo modo, o interesse da fabricante de ingressar no WEC não é inédito entre as chinesas, já que, também de acordo com o Daily Sportscar, a Chery também estuda entrar na categoria de resistência.

Outra montadora da China que recentemente cogitou a participação no WEC foi a Geely, que acabou recuando dos planos.

