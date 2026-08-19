Pietro Fittipaldi abre o jogo sobre futuro no automobilismo e parceria com Enzo

Pietro Fittipaldi 'abriu o jogo' sobre o próximo passo de sua carreira no automobilismo, mirando o nível mais alto do endurance em vez de retornar aos monopostos, como a IndyCar. Além disso, o ex-Fórmula 1 e IndyCar também comentou sobre a parceria com o irmão Enzo.

Nos últimos anos, o brasileiro se consolidou na classe LMP2 de endurance, combinando um programa no IMSA Sportscar Championship com sua participação na European Le Mans Series (ELMS).

Embora tenha deixado suas ambições no endurance de lado no passado para correr na Indy com a Rahal Letterman Racing em 2024, o piloto de 30 anos afirma que agora não tem planos de voltar aos monopostos e se juntar ao seu irmão mais novo, Enzo Fittipaldi, que atualmente lidera o campeonato da Indy NXT.

“Obviamente, em um mundo ideal, ver os dois irmãos correndo na Indy seria uma realidade incrível, mas, no momento, estou totalmente focado no endurance. É onde minha carreira está agora”, disse Fittipaldi ao Motorsport.com.

“O Enzo precisa de uma oportunidade na Indy e tenho certeza de que, com a chance certa, ele vai corresponder. Corri com meu irmão em Daytona [Rolex 24H] este ano como companheiros de equipe pela primeira vez. Aquilo já foi um sonho realizado e tínhamos o carro para lutar pela vitória, mas, infelizmente, não conseguimos".

#26 Vector Sport Oreca 07 Gibson: Ryan Cullen, Vladislav Lomko, Pietro Fittipaldi Foto de: Rainier Ehrhardt

Após acumular mais experiência na LMP2 nas últimas temporadas, incluindo vários pódios no ELMS com a equipe Vector no ano passado, Fittipaldi afirmou que as classes de hipercarros e GTP estão, mais uma vez, firmemente em seu radar.

“Esse é o objetivo, na verdade. Antes de decidir ir para a Indy em 2024 com a Rahal, eu tive algumas oportunidades no GTP”, disse Fittipaldi, que conquistou uma vitória em sua classe nas 6 Horas de Monza do WEC em 2023.

“Fui para a Indy e agora estou de volta aos protótipos, mas todas aquelas vagas já foram preenchidas. Então, a ideia é recuperar esse ritmo para conseguir uma oportunidade nos hipercarros/GTPs novamente".

Fittipaldi mirou pela primeira vez a classe principal das corridas de endurance quando a nova geração de carros LMDh e LMH tornou-se elegível para competir na nova categoria GTP do IMSA em 2023.

Naquele ano, ele pilotou um Oreca 07 pela Jota no Mundial de Endurance (WEC), o que abriu a possibilidade de subir para o programa de hipercarros da equipe britânica.

No entanto, uma transição imediata para a classe de protótipos no WEC ou para a categoria equivalente GTP no IMSA não se concretizou, já que o ex-piloto de testes e reserva da Haas na F1 preferiu ir para a Indy.

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