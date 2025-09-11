A Porsche está insistindo que nenhuma decisão foi tomada diante das especulações de que poderia abandonar sua campanha no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) ou na IMSA para a próxima temporada.

Thomas Laudenbach, chefe da Porsche Motorsport, recusou-se a comentar sobre uma possível redução em seu programa de fábrica com os 963 LMDhs pilotados pela Penske na WEC Hypercar e na IMSA GTP para 2026.

"Não estou comentando sobre isso porque a decisão não foi tomada. É muito cedo", disse ele. "Faremos [um anúncio] quando chegar a hora". Porém, ele admitiu que este é "um período difícil para a marca".

As vendas da Porsche estão em baixa devido à introdução de tarifas de importação nos EUA e à queda da demanda na China. Em julho, o CEO da empresa, Oliver Blume, anunciou um plano para reduzir a força de trabalho em 10% antes de 2029, enquanto delineava um futuro no qual as vendas da Porsche atingiriam o pico de 250.000 unidades, em vez das mais de 300.000 de 2024.

Na semana passada, uma queda no preço das ações da Porsche no mercado de ações alemão fez com que a marca de propriedade da Volkswagen saísse do chamado índice DAX de empresas de primeira linha.

Pódio: Vencedor da corrida #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campell Foto de: Andreas Beil

Mas Laudenbach disse que as decisões relativas ao futuro do programa LMDh não se baseariam apenas em considerações financeiras.

"Há muitas influências e é exatamente por isso que não posso fazer comentários no momento", explicou.

Ele admitiu a insatisfação com o WEC, afirmando: "Acho que há coisas que podemos melhorar na categoria. Estamos tendo um diálogo muito bom, mas a única coisa que eu diria neste estágio é que, com certeza, precisamos melhorar".

Laudenbach fez uma referência velada ao Balance of Performance (BoP) este ano, quando a Porsche tenta defender o título de pilotos da classe Hypercar conquistado por Kevin Estre, Laurens Vanthoor e Andre Lotterer em 2024, ao dizer que "vimos muitos resultados que são questionáveis".

Ele acrescentou que "não queria entrar em detalhes", mas destacou a corrida quase perfeita desfrutada pelo Porsche Penske Motorsport nº 6, compartilhado por Estre, Vanthoor e Matt Campbell, no caminho para o segundo lugar na rodada do WEC das 24 Horas de Le Mans em junho.

"O segundo lugar não é ruim quando se olha para a concorrência, mas, por outro lado, foi ruim porque o carro #6 esteve perto do que eu chamaria de uma corrida perfeita", explicou. "Falando francamente, o #6 deveria ter vencido a corrida".

Pódio: Vencedor da corrida #83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson, segundo lugar #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campbell, terceiro lugar #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto de: Alexander Trienitz

O carro nº 6 sofreu apenas um atraso devido a um furo lento no início da corrida, enquanto a Ferrari 499P Le Mans Hypercar vencedora e o carro de fábrica da marca italiano, terceiro colocado, sofreram vários atrasos.

Estre disse após a corrida que a margem de 14s pela qual a Ferrari venceu era enganosa: "Parece apertado no papel, mas isso é porque eles cometeram muitos erros - não estou fingindo que estávamos na briga pela vitória".

Laudenbach se recusou a fazer comparações sobre os méritos relativos do WEC e da IMSA, na qual a Porsche está no caminho certo para manter seus títulos de pilotos e equipes em 2025.

"Há muitas diferenças entre essas categorias - formatos diferentes, concorrentes diferentes - para comparar", afirmou.

A Porsche está na terceira temporada de seus programas Hypercar e GTP: ela começou a correr com o 963 com a Penske ao mesmo tempo no início das temporadas de 2023 do WEC e do IMSA.

Peugeout confirma Pourchaire na vaga de Vandoorne na WEC

Já a Peugeout, como noticiado pelo Motorsport.com, confirmou que Stoffel Vandoorne sairá da equipe da marca no WEC antes da corrida no Bahrein, última da temporada, após dois anos como titular. Theo Pourchaire, campeão da Fórmula 2 em 2023, assumirá a vaga do ex-F1 no carro #94, ao lado de Loic Duval e Malthe Jakobsen.

Vandoorne está sem contrato após Fuji e o diretor técnico da Peugeot Sport, Olivier Jansonnie, sugeriu na etapa de Austin que pode haver mudanças na formação de pilotos de um dos dois carros 9X8 Hypercar de 2024 no Bahrein, “pensando no futuro”. Tudo indica que Vandoornr se juntará à estreante Genesis no próximo ano.

Além disso, a Peugeot já anunciou que Nick Cassidy se juntará à equipe de Hypercarros em 2026, mas não há planos para que ele corra neste ano.

