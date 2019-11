A etapa do Brasil do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) desta temporada, que aconteceria em Interlagos foi colocada em dúvida. O chefe da categoria, Gerard Neveu, alertou as equipes que está preocupado com a possibilidade da corrida, marcada para o dia 1º de fevereiro, não acontecer.

Ele explicou que o promotor do evento, a N / Duduch Motorsports, está contratualmente "atrasado em parâmetros diferentes", faltando menos de três meses para o renascimento das 6 Horas de São Paulo, realizada pela última vez em 2014.

Neveu explicou que os problemas com o promotor são de natureza financeira. "Se você não possui dinheiro na sua conta, é realmente uma preocupação", disse ele. "Não temos nenhuma garantia de que eles entregarão a configuração adequada de evento que estamos procurando".

Ele destacou que era importante avisar previamente as equipes sobre a incerteza da realização da prova para que pudessem desacelerar seus preparativos para o evento

Neveu disse estar convencido de que o WEC ainda conta com o retorno de São Paulo ao calendário: "Esperamos sinceramente ir ao Brasil, estamos trabalhando muito com a equipe local nisso".

O mandatário afirmou ainda que a decisão sobre a permanência ou não de Interlagos no calendário do WEC 2019/2020 deverá ser tomada até o fim de novembro.

"Quando você deseja realizar um evento adequadamente no primeiro fim de semana de fevereiro, deve estar na linha de chegada algumas semanas antes", disse ele. "Quando chegarmos ao Bahrein [para a próxima rodada do WEC em 14 de dezembro], não quero ter mais nenhuma pendência sobre isso".

Outro lado

Apesar das afirmações do chefe da categoria, os organizadores da etapa de São Paulo divulgaram um comunicado, afirmando que a realização das 6H de São Paulo está confirmada e que os rumores se deram por conta da situação de instabilidade econômica que o Brasil atravessa.

"Os ditos rumores surgiram devido à preocupação com o momento econômico que o país atravessa. Porém, essa questão não impacta nas tratativas, que seguem à todo vapor com os patrocinadores locais. Os trâmites com alguns fornecedores brasileiros também são uma preocupação do FIA WEC, que não está habituado com os procedimentos para a contratação, que é feita por meio de licitação pública" afirma Nicholas Duduch, CEO da N Duduch Motorsports, promotora do evento.

"A gestão pública da cidade de São Paulo tem cumprido à risca o compromisso assumido com o FIA WEC em oferecer toda a infra-estrutura necessária, de acordo com os cadernos de encargos, para que o evento aconteça nas melhores condições, seguindo as exigências da FIA", continua o dirigente.

"Temos a certeza de que o evento será um sucesso e que o público brasileiro vai vibrar com seus representantes na pista, afinal estamos trazendo o espirito de Le Mans para o autódromo mais importante da América do Sul", completa Duduch.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja todos os vencedores das 6H de São Paulo do WEC (LMP1):

Galeria Lista 2012 - Nicolas Lapierre, Alexander Wurz, #7 Toyota 1 / 12 Foto de: XPB Images 2012 - Nicolas Lapierre, Alexander Wurz, #7 Toyota 2 / 12 Foto de: DPPI 2012 - Nicolas Lapierre, Alexander Wurz, #7 Toyota 3 / 12 Foto de: XPB Images 2012 - Nicolas Lapierre, Alexander Wurz, #7 Toyota 4 / 12 Foto de: XPB Images Andre Lotterer, Benoit Treluyer, Marcel Fassler 5 / 12 Foto de: DPPI 2013 - Marcel Fassler, Andre Lotterer, Benoit Treluyer, #1 Audi 6 / 12 Foto de: XPB Images 2013 - Marcel Fassler, Andre Lotterer, Benoit Treluyer, #1 Audi 7 / 12 Foto de: XPB Images 2013 - Marcel Fassler, Andre Lotterer, Benoit Treluyer, #1 Audi 8 / 12 Foto de: XPB Images 2014 - Vencedores: Neel Jani, Romain Dumas, Marc Lieb; segundo lugar: Anthony Davidson, Sebastien Buemi; terceiro lugar: Lucas di Grassi, Loic Duval, Tom Kristensen 9 / 12 Foto de: XPB Images 2014: Vencedores Neel Jani, Romain Dumas, Marc Lieb, #14 Porsche 10 / 12 Foto de: XPB Images 2014: Vencedores Neel Jani, Romain Dumas, Marc Lieb, #14 Porsche 11 / 12 Foto de: XPB Images 2014: Vencedores Neel Jani, Romain Dumas, Marc Lieb, #14 Porsche 12 / 12 Foto de: Porsche Motorsports

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.