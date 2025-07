São Paulo anuncia extensão de contrato com WEC; saiba até quando

O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) está visitando São Paulo mais uma vez neste fim de semana, trazendo as emoções das 6 Horas de SP. Em coletiva, o vice-prefeito da cidade, Mello Araújo, anunciou a extensão do contrato da categoria.

O contrato original previa a permanência do WEC em Interlagos de 2024 a 2028, com opção de uma renovação por mais cinco anos. Na coletiva, o vice-prefeito revelou que a cidade continuará sediando uma das etapas de endurance até o ano de 2033.

O Secretário de Governo da prefeitura, Edson Aparecido dos Santos, também afirmou que o Autódromo José Carlos Pace vai ter mais reformas e expansões.

“Pelo menos cinco mil empregos foram gerados com a trazida pelo WEC. Ainda vamos expandir mais, com a construção dupla da arquibancada A e B. Além disso, a construção definitiva da arquibancada do S do Senna. Foram gastos 9 milhões de reais para receber a WEC em São Paulo, este é o investimento da prefeitura para receber esta categoria”, comentou.

Na temporada de 2025 temos dois brasileiros correndo na classe LMGT3 do mundial: Dudu Barrichello com o Aston Martin Vantage GT3 #10 da Racing Spirit of Léman, e Augusto Farfus, com o BMW M4 GT3 Evo #31 da The Bend Team WRT. Os representantes nacionais dividem a pista com outros nomes de peso do automobilismo como Valentino Rossi, Sebastien Bourdais, Robert Kubica, Mick Schumacher e outros.

