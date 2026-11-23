A Stellantis confirmou, nesta segunda-feira (23), que a Peugeot não retornará ao WEC em 2027 e que as equipes da Opel e da Citroen deixarão a Fórmula E após o fim da temporada 2026/2027.

O conglomerado anunciou que está encerrando toda a sua divisão de esportes a motor em Satory, o que afeta todos os programas de fábrica operados a partir da Europa.

Apenas o projeto de rally da Lancia, voltado para times clientes, sobreviverá ao corte, enquanto o retorno da Dodge na NASCAR Cup Series em 2027 não será afetado, já que esse programa é administrado de forma independente pela Stellantis North America, divisão norte-americana do grupo.

A notícia, divulgada pelo Motorsport.com e por vários outros veículos de mídia na semana passada, foi oficializada após a Stellantis realizar várias reuniões extraordinárias do Conselho de Trabalhadores envolvendo representantes de sua divisão de esportes a motor.

No entanto, embora inicialmente se esperasse que todas as atividades de corrida de fábrica fossem encerradas imediatamente, as marcas da Stellantis poderão permanecer na F-E até o final da temporada 2026/2027, prevista para julho de 2027.

O momento do anúncio é uma surpresa, já que o grupo havia investido recursos significativos em seus programas de automobilismo antes da temporada 2027.

No Campeonato Mundial de Endurance, a Peugeot vinha trabalhando em uma grande atualização do 9X8 LMH, em uma tentativa de corrigir os pontos fracos de longa data do carro e diminuir a diferença para os carros do pelotão da frente.

O hipercarro com motor V6 estava em um estágio avançado de desenvolvimento, com vários outros testes planejados na Europa durante o final do ano, quando a diretoria da Stellantis tomou a decisão de deixar o campeonato.

A marca francesa também havia completado sua escalação de pilotos para 2027, contratando vários novos pilotos, tanto de dentro quanto de fora de seu elenco, após a saída de Malthe Jakobsen para a McLaren e as de Stoffel Vandoorne e Theo Pourchaire para a Fórmula E.

Theo Pourchaire, Opel GSE Formula E Team Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Da mesma forma, a Citroen e a Opel vinham se preparando para o início da era Gen4 da F-E, com a Stellantis tendo desenvolvido um trem de força totalmente novo, de acordo com os regulamentos.

Enquanto a equipe atualmente conhecida como Citroen já competia na categoria há vários anos — embora anteriormente sob a marca Maserati —, a Opel deve disputar o campeonato no próximo ano como uma equipe totalmente nova.

O conselho da Stellantis já havia aprovado a entrada da Opel na F-E após a saída planejada da DS, fornecendo recursos para que a montadora montasse suas operações do zero, em vez de fazer parceria com uma equipe já existente.

A Opel havia contratado o ex-piloto de ponta da Jaguar, Mitch Evans, para fazer dupla com Pourchaire, enquanto a Citroen já contava com dois pilotos de destaque: Nick Cassidy e Jean-Éric Vergne, ambos com previsão de correr com a Peugeot na classe dos hipercarros do WEC na próxima temporada.

Dados os recursos necessários para desenvolver novos sistemas de propulsão para a Gen4, a Stellantis havia assumido um compromisso de longo prazo com as corridas na F-E. Mas agora deixará o campeonato apenas um ano após o início do novo ciclo.

Impacto no WEC e na Fórmula E

A decisão da Stellantis ocorre em um momento em que a indústria automotiva enfrenta dificuldades para recuperar seus investimentos em tecnologias elétricas, com o conglomerado entre os muitos que contabilizaram prejuízos de dezenas de bilhões de dólares nos últimos anos.

A queda nas vendas na China e as tarifas nos Estados Unidos agravaram a situação das montadoras tradicionais em um cenário de concorrência cada vez maior com fabricantes chinesas focadas em veículos elétricos e eletrificados, além da Tesla.

A Stellantis vinha sendo uma das maiores apoiadoras do esporte a motor, mas sua retirada é mais um lembrete da natureza de altos e baixos dos programas apoiados pelas montadoras.

Mesmo com a McLaren e a Ford ingressando na categoria principal do WEC no próximo ano, o número de fabricantes competindo na categoria de hipercarros permanecerá em oito, já que a Alpine anunciou sua saída meses antes da Peugeot.

A F-E também será duramente afetada, já que a Stellantis era uma das maiores apoiadoras do campeonato. Embora não haja impacto imediato no ano que vem, o grid de 2028 poderá contar com apenas 20 carros, em vez da capacidade máxima de 24.

A equipe que atualmente compete como Citroën ainda pode ter futuro, já que sua participação é de propriedade do Monaco Sports Group (MSG) e não da Stellantis propriamente dita. A Stellantis, no entanto, é proprietária da equipe da Opel.

MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!