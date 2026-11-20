Stellantis prepara saída do automobilismo e pode retirar Peugeot do WEC e Citroen e Opel da F-E
Grupo automotivo deve anunciar cortes na próxima segunda-feira (23), em meio a plano de redução de custos
#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire, #93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne
Foto de: AG Photo - Daniele Paglino
A Stellantis está se preparando para encerrar seus investimentos no automobilismo, o que pode resultar na saída da Peugeot do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e na retirada de Citroen e Opel da Fórmula E. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (20) pelo jornal francês Le Figaro.
Segundo a publicação francesa, a decisão deve ser oficializada na próxima segunda-feira (23), durante duas reuniões extraordinárias com representantes dos funcionários da Stellantis Motorsport, divisão responsável pelas atividades esportivas do grupo.
Procurada pela Reuters, a Stellantis não confirmou a possível saída das competições, mas reconheceu que os encontros foram convocados para discutir o futuro de suas operações no automobilismo.
A medida faz parte de um processo mais amplo de redução de custos da fabricante, que enfrenta dificuldades financeiras após dois anos consecutivos de queda nas vendas e na lucratividade.
Sob o comando do CEO Antonio Filosa, a Stellantis iniciou, em 2026, um programa de eficiência denominado Value Creation Program (Programa de Criação de Valor), que estabelece uma meta de economia de 6 bilhões de euros até 2028.
Peugeot pode deixar o WEC e as 24 Horas de Le Mans
Uma das principais consequências da possível reestruturação seria o encerramento do programa da Peugeot no Mundial de Endurance, categoria em que a fabricante francesa compete na classe Hypercar com o modelo 9X8.
A Peugeot retornou às competições de endurance em 2022, após uma ausência de dez anos, e vinha trabalhando no desenvolvimento de seu projeto para as próximas temporadas.
Caso a decisão seja confirmada, a fabricante também deixará de disputar as 24 Horas de Le Mans, uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial.
Esta não seria a primeira vez que dificuldades financeiras provocariam a saída da marca da competição. Em 2012, quando ainda integrava o grupo PSA, a Peugeot encerrou seu programa de endurance como parte de uma estratégia de contenção de despesas.
O retorno aconteceu em 2022, após a fusão entre PSA e Fiat Chrysler Automobiles (FCA), que deu origem à Stellantis em 2021.
Citroen e Opel também podem abandonar a Fórmula E
Além do WEC, a possível decisão afetaria diretamente a presença da Stellantis na Fórmula E, campeonato mundial de monopostos elétricos.
De acordo com o jornal francês Le Figaro, Citroen e Opel estão entre as marcas que devem ter seus investimentos na categoria encerrados, comprometendo os respectivos projetos esportivos.
A situação ocorre em um momento de transição técnica da F-E, que se prepara para a introdução dos carros da geração GEN4 na temporada 2026/27.
O eventual encerramento dos programas representaria uma mudança significativa na estratégia da Stellantis, que vinha utilizando o automobilismo elétrico como uma de suas plataformas de desenvolvimento tecnológico e exposição de marcas.
A extensão das medidas sobre outras operações esportivas do grupo ainda não está esclarecida. A Stellantis também está presente no automobilismo por meio da Lancia, que participa de competições de rali.
Até o momento, não houve confirmação oficial sobre o encerramento dessas atividades ou sobre quais programas seriam preservados.
Na NASCAR, Dodge permanece
Já a NASCAR, categoria norte-americana, parece ser a que não sofrerá consequências. A Dodge, marca da Stellantis, voltará a Cup Series em 2027 e, este ano, a RAM retornou para a Truck Series.
De acordo com um porta-voz da empresa, "não há mudanças nos programas de automobilismo da Stellantis na América do Norte".
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