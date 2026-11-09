Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato da corrida
WEC

Toyota #8 conquista título do WEC; Cadillac Jota #38 vence em Monza

Na classe LMGT3, o trio do brasileiro Eduardo Barrichello cruzou a linha de chegada em segundo, com o título conquistado pelo Corvette #33

Rachit Thukral Redação Motorsport.com
Publicado:
Add as a preferred source
#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Sebastien Bourdais, Jack Aitken

A Cadillac encerrou a temporada 2026 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) com vitória nas 6 Horas de Monza, disputadas neste domingo (8), na Itália. O trio formado por Jack Aitken, Sébastien Bourdais e Earl Bamber levou o Cadillac V-Series.R #38 da equipe Jota ao primeiro lugar após uma prova marcada por incidentes, intervenções do safety car e disputas intensas.

A Toyota, por sua vez, teve um fim de semana difícil, mas terminou a temporada com motivos para comemorar. Brendon Hartley, Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa conquistaram o título mundial de pilotos da classe Hypercar com o carro #8, mesmo depois de cruzarem a linha de chegada apenas na 11ª posição.

O editor recomenda:

A vantagem construída ao longo do campeonato foi suficiente para garantir a conquista. A tripulação havia vencido três provas em 2026 e chegou à decisão de Monza como uma das duas únicas candidatas ao título, ao lado dos companheiros de equipe do Toyota #7, tripulado por Nyck de Vries, Mike Conway e Kamui Kobayashi.

A Cadillac #38 assumiu a liderança ainda na primeira hora. Depois de largar na terceira posição, Aitken superou o Ferrari #50 de Miguel Molina e o Genesis #19 de Daniel Juncadella para colocar a equipe Jota na ponta.

Bourdais e Bamber mantiveram o ritmo dos companheiros nas horas seguintes, apesar da pressão exercida principalmente pelo Alpine #36, de Victor Martins e Jules Gounon. No fim, Bamber recebeu a bandeirada com 5s6 de vantagem sobre o segundo colocado.

A vitória foi a primeira da Cadillac na temporada 2026 do WEC e também marcou o primeiro triunfo do trio na categoria (veja o resultado completo das 6 Horas de Monza na tabela do Motorsport.com no final da matéria).

Toyota conquista título mesmo sem pontuar

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: JEP

A decisão do campeonato de pilotos teve um desfecho incomum. Nenhum dos dois carros da Toyota conseguiu terminar entre os dez primeiros, mas o resultado foi suficiente para confirmar o título da tripulação #8.

O trio de Hartley, Buemi e Hirakawa conquistou o terceiro campeonato mundial de Hypercar como equipe, repetindo os feitos de 2022 e 2023. A Toyota já havia assegurado o título de fabricantes na etapa de Barcelona, disputada no mês anterior.

A tripulação do carro #7 precisava terminar pelo menos em segundo lugar para ter alguma possibilidade de superar os companheiros, mas também ficou fora da zona de pontuação.

A prova teve quatro intervenções do safety car e três períodos de bandeira amarela em todo o circuito, consequência de diferentes acidentes e problemas mecânicos.

LMGT3: Dudu é 2º, Porsche #92 vence e Corvette #33 é campeão

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Photo by: JEP

Na classe LMGT3, Richard Lietz, Riccardo Pera e Yasser Shahin venceram com o Porsche #92, garantindo a vitória.

O brasileiro Eduardo Barrichello, ao lado de Jonny Adam e Mattia Drudi, terminou na segunda posição com o Aston Martin #23, a apenas 0s270 dos vencedores, após uma disputa decidida nos momentos finais.

O título ficou com Jonny Edgar, Ben Keating e Nicky Catsburg, com o Corvette #33. O terceiro lugar na corrida garantiu o campeonato à tripulação, com Edgar se tornando o primeiro campeão individual da categoria desde 2015.  Já o trio do brasileiro Augusto Farfus abandonou.

WEC 2026: Resultado das 6 Horas de Monza:

1 38 Earl BAMBER
Sebastien BOURDAIS
Jack AITKEN		 Cadillac JOTA 192 voltas
2 36 Victor MARTINS
Jules GOUNON		 Alpine +5.607
3 51 Alessandro PIER GUIDI
James CALADO
Antonio GIOVINAZZI		 Ferrari +35.767
4 007 Harry TINCKNELL
Tom GAMBLE		 Aston Martin +53.585 (+20s)
5 94 Loic DUVAL
Malthe JAKOBSEN
Théo POURCHAIRE		 Peugeot +54.890
6 15 Kevin MAGNUSSEN
Raffaele MARCIELLO
Dries VANTHOOR		 BMW +1:03.128
7 50 Antonio FUOCO
Miguel MOLINA
Niklas NIELSEN		 Ferrari +1:12.899
8 83 Robert KUBICA
Philip HANSON
Yifei YE		 AF Corse +1:26.952
9 20 Robin FRIJNS
René RAST
Sheldon VAN DER LINDE		 BMW +1:29.925
10 93 Nick CASSIDY
Paul DI RESTA
Alex QUINN		 Peugeot +1:31.878
11 8 Sebastien BUEMI
Brendon HARTLEY
Ryo HIRAKAWA		 Toyota +1 Volta
12 7 M CONWAY
K KOBAYASHI
N DE VRIES		 Toyota +1 Volta
13 17 A LOTTERER
P DERANI
M JAUBERT		 Genesis +2 Voltas
14 009 A RIBERAS
M SØRENSEN		 Aston Martin +2 Voltas
15 12 W STEVENS
N NATO
A LYNN		 Cadillac JOTA Não concluiu
16 35 F HABSBURG
C MILESI		 Alpine Não concluiu
17 19 M JAMINET
P.L. CHATIN
D JUNCADELLA		 Genesis Não concluiu

WEC 2026: Resultado das 6 Horas de Monza na classe LMGT3

1 92 Y SHAHIN
R PERA
R LIETZ		 Manthey Porsche 174 voltas
2 23 G NEWELL
Dudu BARRICHELLO
J ADAM		 Heart of Racing Team Aston Martin +0.270
3 33 B KEATING
J EDGAR
N CATSBURG		 TF Sport Corvette +9.600
4 69 A MCINTOSH
P THOMPSON
D HARPER		 Team WRT BMW +22.883
5 78 T VAN ROMPUY
H DAVID
E MASSON		 Akkodis ASP Team Lexus +26.344
6 91 J COTTINGHAM
T BOGUSLAVSKIY
A GÜVEN		 Manthey DK Engineering Porsche +28.246
7 61 M BERRY
R ANDRADE
M MARTIN		 Iron Lynx Mercedes +29.659
8 79 J ZELGER
M CRESSONI
L HODENIUS		 Iron Lynx Mercedes +30.197
9 21 F HÉRIAU
S MANN
A ROVERA		 Vista AF Corse Ferrari +36.801
10 27 I JAMES
Z ROBICHON
M DRUDI		 Heart of Racing Team Aston Martin +1:05.051
11 34 P DEMPSEY
S YOLUÇ
C EASTWOOD		 Racing Team Turkey Corvette +1:07.495
12 77 E POWELL
B TUCK
S PRIAULX		 Proton Competition Ford +1 Volta
13 10 A AU
T FLEMING
M KIRCHHÖFER		 Garage 59 McLaren +2 Voltas
14 88 S GATTUSO
G LEVORATO
L SARGEANT		 Proton Competition Ford Não concluiu
15 87 R UMBRĂRESCU
C SCHMID
J.M. LÓPEZ		 Akkodis ASP Team Lexus Não concluiu
16 54 T FLOHR
F CASTELLACCI
D RIGON		 Vista AF Corse Ferrari Não concluiu
17 58 A WEST
F GEHRSITZ
B GOETHE		 Garage 59 McLaren Não concluiu
18 32 D LEUNG
S GELAEL
Augusto FARFUS		 Team WRT BMW Não concluiu

NORRIS VENCE, MAX BRILHA, KIMI E HAMILTON SOFREM! Bortoleto 16º e Câmara 20º. MOLINA ANALISA A PROVA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Derani renova com Genesis para a temporada 2027 do WEC

Principais comentários
Mais de
Rachit Thukral

MotoGP - Miller se manifesta contra GP do Catar: “Ninguém quer ir, mas corremos o risco de sofrer sanções”

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP - Miller se manifesta contra GP do Catar: “Ninguém quer ir, mas corremos o risco de sofrer sanções”

MotoGP: Yamaha anuncia que não irá participar do GP do Catar devido ao conflito no Oriente Médio

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Yamaha anuncia que não irá participar do GP do Catar devido ao conflito no Oriente Médio

MotoGP: Martín admite que título de 2026 está “perdido” após abandono do GP da Malásia

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Martín admite que título de 2026 está “perdido” após abandono do GP da Malásia

Últimas notícias

Néstor Girolami e Leonel Pernía vencem no Grande Prêmio Paladini e título será decidido em El Pinar

TCR South America
TCRS TCR South America
Néstor Girolami e Leonel Pernía vencem no Grande Prêmio Paladini e título será decidido em El Pinar

NASCAR Cup: Larson confirma tricampeonato em Homestead; Blaney vence final

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Homestead-Miami
NASCAR Cup: Larson confirma tricampeonato em Homestead; Blaney vence final

Toyota #8 conquista título do WEC; Cadillac Jota #38 vence em Monza

WEC
WEC WEC
Toyota #8 conquista título do WEC; Cadillac Jota #38 vence em Monza

F1: Verstappen admite "reação lenta" na largada e "carro em condições ruins" em Interlagos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Verstappen admite "reação lenta" na largada e "carro em condições ruins" em Interlagos