Toyota #8 conquista título do WEC; Cadillac Jota #38 vence em Monza

A Cadillac encerrou a temporada 2026 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) com vitória nas 6 Horas de Monza, disputadas neste domingo (8), na Itália. O trio formado por Jack Aitken, Sébastien Bourdais e Earl Bamber levou o Cadillac V-Series.R #38 da equipe Jota ao primeiro lugar após uma prova marcada por incidentes, intervenções do safety car e disputas intensas.

A Toyota, por sua vez, teve um fim de semana difícil, mas terminou a temporada com motivos para comemorar. Brendon Hartley, Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa conquistaram o título mundial de pilotos da classe Hypercar com o carro #8, mesmo depois de cruzarem a linha de chegada apenas na 11ª posição.

A vantagem construída ao longo do campeonato foi suficiente para garantir a conquista. A tripulação havia vencido três provas em 2026 e chegou à decisão de Monza como uma das duas únicas candidatas ao título, ao lado dos companheiros de equipe do Toyota #7, tripulado por Nyck de Vries, Mike Conway e Kamui Kobayashi.

A Cadillac #38 assumiu a liderança ainda na primeira hora. Depois de largar na terceira posição, Aitken superou o Ferrari #50 de Miguel Molina e o Genesis #19 de Daniel Juncadella para colocar a equipe Jota na ponta.

Bourdais e Bamber mantiveram o ritmo dos companheiros nas horas seguintes, apesar da pressão exercida principalmente pelo Alpine #36, de Victor Martins e Jules Gounon. No fim, Bamber recebeu a bandeirada com 5s6 de vantagem sobre o segundo colocado.

A vitória foi a primeira da Cadillac na temporada 2026 do WEC e também marcou o primeiro triunfo do trio na categoria (veja o resultado completo das 6 Horas de Monza na tabela do Motorsport.com no final da matéria).

Toyota conquista título mesmo sem pontuar

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP

A decisão do campeonato de pilotos teve um desfecho incomum. Nenhum dos dois carros da Toyota conseguiu terminar entre os dez primeiros, mas o resultado foi suficiente para confirmar o título da tripulação #8.

O trio de Hartley, Buemi e Hirakawa conquistou o terceiro campeonato mundial de Hypercar como equipe, repetindo os feitos de 2022 e 2023. A Toyota já havia assegurado o título de fabricantes na etapa de Barcelona, disputada no mês anterior.

A tripulação do carro #7 precisava terminar pelo menos em segundo lugar para ter alguma possibilidade de superar os companheiros, mas também ficou fora da zona de pontuação.

A prova teve quatro intervenções do safety car e três períodos de bandeira amarela em todo o circuito, consequência de diferentes acidentes e problemas mecânicos.

LMGT3: Dudu é 2º, Porsche #92 vence e Corvette #33 é campeão

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz Photo by: JEP

Na classe LMGT3, Richard Lietz, Riccardo Pera e Yasser Shahin venceram com o Porsche #92, garantindo a vitória.

O brasileiro Eduardo Barrichello, ao lado de Jonny Adam e Mattia Drudi, terminou na segunda posição com o Aston Martin #23, a apenas 0s270 dos vencedores, após uma disputa decidida nos momentos finais.

O título ficou com Jonny Edgar, Ben Keating e Nicky Catsburg, com o Corvette #33. O terceiro lugar na corrida garantiu o campeonato à tripulação, com Edgar se tornando o primeiro campeão individual da categoria desde 2015. Já o trio do brasileiro Augusto Farfus abandonou.

WEC 2026: Resultado das 6 Horas de Monza:

1 38 Earl BAMBER

Sebastien BOURDAIS

Jack AITKEN Cadillac JOTA 192 voltas 2 36 Victor MARTINS

Jules GOUNON Alpine +5.607 3 51 Alessandro PIER GUIDI

James CALADO

Antonio GIOVINAZZI Ferrari +35.767 4 007 Harry TINCKNELL

Tom GAMBLE Aston Martin +53.585 (+20s) 5 94 Loic DUVAL

Malthe JAKOBSEN

Théo POURCHAIRE Peugeot +54.890 6 15 Kevin MAGNUSSEN

Raffaele MARCIELLO

Dries VANTHOOR BMW +1:03.128 7 50 Antonio FUOCO

Miguel MOLINA

Niklas NIELSEN Ferrari +1:12.899 8 83 Robert KUBICA

Philip HANSON

Yifei YE AF Corse +1:26.952 9 20 Robin FRIJNS

René RAST

Sheldon VAN DER LINDE BMW +1:29.925 10 93 Nick CASSIDY

Paul DI RESTA

Alex QUINN Peugeot +1:31.878 11 8 Sebastien BUEMI

Brendon HARTLEY

Ryo HIRAKAWA Toyota +1 Volta 12 7 M CONWAY

K KOBAYASHI

N DE VRIES Toyota +1 Volta 13 17 A LOTTERER

P DERANI

M JAUBERT Genesis +2 Voltas 14 009 A RIBERAS

M SØRENSEN Aston Martin +2 Voltas 15 12 W STEVENS

N NATO

A LYNN Cadillac JOTA Não concluiu 16 35 F HABSBURG

C MILESI Alpine Não concluiu 17 19 M JAMINET

P.L. CHATIN

D JUNCADELLA Genesis Não concluiu

WEC 2026: Resultado das 6 Horas de Monza na classe LMGT3

1 92 Y SHAHIN

R PERA

R LIETZ Manthey Porsche 174 voltas 2 23 G NEWELL

Dudu BARRICHELLO

J ADAM Heart of Racing Team Aston Martin +0.270 3 33 B KEATING

J EDGAR

N CATSBURG TF Sport Corvette +9.600 4 69 A MCINTOSH

P THOMPSON

D HARPER Team WRT BMW +22.883 5 78 T VAN ROMPUY

H DAVID

E MASSON Akkodis ASP Team Lexus +26.344 6 91 J COTTINGHAM

T BOGUSLAVSKIY

A GÜVEN Manthey DK Engineering Porsche +28.246 7 61 M BERRY

R ANDRADE

M MARTIN Iron Lynx Mercedes +29.659 8 79 J ZELGER

M CRESSONI

L HODENIUS Iron Lynx Mercedes +30.197 9 21 F HÉRIAU

S MANN

A ROVERA Vista AF Corse Ferrari +36.801 10 27 I JAMES

Z ROBICHON

M DRUDI Heart of Racing Team Aston Martin +1:05.051 11 34 P DEMPSEY

S YOLUÇ

C EASTWOOD Racing Team Turkey Corvette +1:07.495 12 77 E POWELL

B TUCK

S PRIAULX Proton Competition Ford +1 Volta 13 10 A AU

T FLEMING

M KIRCHHÖFER Garage 59 McLaren +2 Voltas 14 88 S GATTUSO

G LEVORATO

L SARGEANT Proton Competition Ford Não concluiu 15 87 R UMBRĂRESCU

C SCHMID

J.M. LÓPEZ Akkodis ASP Team Lexus Não concluiu 16 54 T FLOHR

F CASTELLACCI

D RIGON Vista AF Corse Ferrari Não concluiu 17 58 A WEST

F GEHRSITZ

B GOETHE Garage 59 McLaren Não concluiu 18 32 D LEUNG

S GELAEL

Augusto FARFUS Team WRT BMW Não concluiu

NORRIS VENCE, MAX BRILHA, KIMI E HAMILTON SOFREM! Bortoleto 16º e Câmara 20º. MOLINA ANALISA A PROVA

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