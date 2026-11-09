Toyota #8 conquista título do WEC; Cadillac Jota #38 vence em Monza
Na classe LMGT3, o trio do brasileiro Eduardo Barrichello cruzou a linha de chegada em segundo, com o título conquistado pelo Corvette #33
A Cadillac encerrou a temporada 2026 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) com vitória nas 6 Horas de Monza, disputadas neste domingo (8), na Itália. O trio formado por Jack Aitken, Sébastien Bourdais e Earl Bamber levou o Cadillac V-Series.R #38 da equipe Jota ao primeiro lugar após uma prova marcada por incidentes, intervenções do safety car e disputas intensas.
A Toyota, por sua vez, teve um fim de semana difícil, mas terminou a temporada com motivos para comemorar. Brendon Hartley, Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa conquistaram o título mundial de pilotos da classe Hypercar com o carro #8, mesmo depois de cruzarem a linha de chegada apenas na 11ª posição.
A vantagem construída ao longo do campeonato foi suficiente para garantir a conquista. A tripulação havia vencido três provas em 2026 e chegou à decisão de Monza como uma das duas únicas candidatas ao título, ao lado dos companheiros de equipe do Toyota #7, tripulado por Nyck de Vries, Mike Conway e Kamui Kobayashi.
A Cadillac #38 assumiu a liderança ainda na primeira hora. Depois de largar na terceira posição, Aitken superou o Ferrari #50 de Miguel Molina e o Genesis #19 de Daniel Juncadella para colocar a equipe Jota na ponta.
Bourdais e Bamber mantiveram o ritmo dos companheiros nas horas seguintes, apesar da pressão exercida principalmente pelo Alpine #36, de Victor Martins e Jules Gounon. No fim, Bamber recebeu a bandeirada com 5s6 de vantagem sobre o segundo colocado.
A vitória foi a primeira da Cadillac na temporada 2026 do WEC e também marcou o primeiro triunfo do trio na categoria (veja o resultado completo das 6 Horas de Monza na tabela do Motorsport.com no final da matéria).
Toyota conquista título mesmo sem pontuar
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa
Photo by: JEP
A decisão do campeonato de pilotos teve um desfecho incomum. Nenhum dos dois carros da Toyota conseguiu terminar entre os dez primeiros, mas o resultado foi suficiente para confirmar o título da tripulação #8.
O trio de Hartley, Buemi e Hirakawa conquistou o terceiro campeonato mundial de Hypercar como equipe, repetindo os feitos de 2022 e 2023. A Toyota já havia assegurado o título de fabricantes na etapa de Barcelona, disputada no mês anterior.
A tripulação do carro #7 precisava terminar pelo menos em segundo lugar para ter alguma possibilidade de superar os companheiros, mas também ficou fora da zona de pontuação.
A prova teve quatro intervenções do safety car e três períodos de bandeira amarela em todo o circuito, consequência de diferentes acidentes e problemas mecânicos.
LMGT3: Dudu é 2º, Porsche #92 vence e Corvette #33 é campeão
#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz
Photo by: JEP
Na classe LMGT3, Richard Lietz, Riccardo Pera e Yasser Shahin venceram com o Porsche #92, garantindo a vitória.
O brasileiro Eduardo Barrichello, ao lado de Jonny Adam e Mattia Drudi, terminou na segunda posição com o Aston Martin #23, a apenas 0s270 dos vencedores, após uma disputa decidida nos momentos finais.
O título ficou com Jonny Edgar, Ben Keating e Nicky Catsburg, com o Corvette #33. O terceiro lugar na corrida garantiu o campeonato à tripulação, com Edgar se tornando o primeiro campeão individual da categoria desde 2015. Já o trio do brasileiro Augusto Farfus abandonou.
WEC 2026: Resultado das 6 Horas de Monza:
|1
|38
|Earl BAMBER
Sebastien BOURDAIS
Jack AITKEN
|Cadillac JOTA
|192 voltas
|2
|36
|Victor MARTINS
Jules GOUNON
|Alpine
|+5.607
|3
|51
|Alessandro PIER GUIDI
James CALADO
Antonio GIOVINAZZI
|Ferrari
|+35.767
|4
|007
|Harry TINCKNELL
Tom GAMBLE
|Aston Martin
|+53.585 (+20s)
|5
|94
|Loic DUVAL
Malthe JAKOBSEN
Théo POURCHAIRE
|Peugeot
|+54.890
|6
|15
|Kevin MAGNUSSEN
Raffaele MARCIELLO
Dries VANTHOOR
|BMW
|+1:03.128
|7
|50
|Antonio FUOCO
Miguel MOLINA
Niklas NIELSEN
|Ferrari
|+1:12.899
|8
|83
|Robert KUBICA
Philip HANSON
Yifei YE
|AF Corse
|+1:26.952
|9
|20
|Robin FRIJNS
René RAST
Sheldon VAN DER LINDE
|BMW
|+1:29.925
|10
|93
|Nick CASSIDY
Paul DI RESTA
Alex QUINN
|Peugeot
|+1:31.878
|11
|8
|Sebastien BUEMI
Brendon HARTLEY
Ryo HIRAKAWA
|Toyota
|+1 Volta
|12
|7
|M CONWAY
K KOBAYASHI
N DE VRIES
|Toyota
|+1 Volta
|13
|17
|A LOTTERER
P DERANI
M JAUBERT
|Genesis
|+2 Voltas
|14
|009
|A RIBERAS
M SØRENSEN
|Aston Martin
|+2 Voltas
|15
|12
|W STEVENS
N NATO
A LYNN
|Cadillac JOTA
|Não concluiu
|16
|35
|F HABSBURG
C MILESI
|Alpine
|Não concluiu
|17
|19
|M JAMINET
P.L. CHATIN
D JUNCADELLA
|Genesis
|Não concluiu
WEC 2026: Resultado das 6 Horas de Monza na classe LMGT3
|1
|92
|Y SHAHIN
R PERA
R LIETZ
|Manthey Porsche
|174 voltas
|2
|23
|G NEWELL
Dudu BARRICHELLO
J ADAM
|Heart of Racing Team Aston Martin
|+0.270
|3
|33
|B KEATING
J EDGAR
N CATSBURG
|TF Sport Corvette
|+9.600
|4
|69
|A MCINTOSH
P THOMPSON
D HARPER
|Team WRT BMW
|+22.883
|5
|78
|T VAN ROMPUY
H DAVID
E MASSON
|Akkodis ASP Team Lexus
|+26.344
|6
|91
|J COTTINGHAM
T BOGUSLAVSKIY
A GÜVEN
|Manthey DK Engineering Porsche
|+28.246
|7
|61
|M BERRY
R ANDRADE
M MARTIN
|Iron Lynx Mercedes
|+29.659
|8
|79
|J ZELGER
M CRESSONI
L HODENIUS
|Iron Lynx Mercedes
|+30.197
|9
|21
|F HÉRIAU
S MANN
A ROVERA
|Vista AF Corse Ferrari
|+36.801
|10
|27
|I JAMES
Z ROBICHON
M DRUDI
|Heart of Racing Team Aston Martin
|+1:05.051
|11
|34
|P DEMPSEY
S YOLUÇ
C EASTWOOD
|Racing Team Turkey Corvette
|+1:07.495
|12
|77
|E POWELL
B TUCK
S PRIAULX
|Proton Competition Ford
|+1 Volta
|13
|10
|A AU
T FLEMING
M KIRCHHÖFER
|Garage 59 McLaren
|+2 Voltas
|14
|88
|S GATTUSO
G LEVORATO
L SARGEANT
|Proton Competition Ford
|Não concluiu
|15
|87
|R UMBRĂRESCU
C SCHMID
J.M. LÓPEZ
|Akkodis ASP Team Lexus
|Não concluiu
|16
|54
|T FLOHR
F CASTELLACCI
D RIGON
|Vista AF Corse Ferrari
|Não concluiu
|17
|58
|A WEST
F GEHRSITZ
B GOETHE
|Garage 59 McLaren
|Não concluiu
|18
|32
|D LEUNG
S GELAEL
Augusto FARFUS
|Team WRT BMW
|Não concluiu
NORRIS VENCE, MAX BRILHA, KIMI E HAMILTON SOFREM! Bortoleto 16º e Câmara 20º. MOLINA ANALISA A PROVA
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