Dudu Barrichello subiu ao pódio em Interlagos no último domingo pelas 6h de São Paulo, quinta etapa da WEC. Filho de Rubens Barrichello, que esteve na Fórmula 1 entre 1993 e 2011, o jovem de 23 anos foi terceiro colocado na categoria GT3, competindo ao lado de Valentin Hasse Clot e Anthony Mcintosh.

Em publicação no Instagram, o pai orgulhoso compartilhou o momento da comemoração nos boxes no final da corrida e, por meio de uma carta aberta na legenda, falou sobre a felicidade de assistir a conquista do filho mais velho.

"Carinha… não sei se já caiu tua ficha do que foi o dia de ontem. [...] Filho, pouca gente saberá das tuas lutas e dificuldades, mas eu sei. E por isso tenho ainda mais orgulho… orgulho de saber que está buscando se auto conhecer, orgulho de ver o quanto é gentil e verdadeiro com as pessoas. E, cara, mais uma vez eu repito: você guia muito, 'tá' louco… Interlagos veio abaixo ontem. Como já te disse, troféus são para a estante mas memórias… Ahhhh, as memórias, estas sim são pra vida. Obrigado por tanto filho… te amo com toda minha força. Você e seu irmão são tudo pra mim…. Com amor. Teu Papi", diz a publicação.

Em resposta, Dudu Barrichello deixou um comentário na publicação do pai, agradecendo pelo apoio: "Que texto lindo pai, que momento lindo, muito obrigado. foi com certeza o melhor dia da minha vida poder ser um motivo de comemoração e orgulho pra vocês. os troféus ficaram pequenos comparado à nossa gratidão e as memorias que foram criadas. Te amo muito pai", disse.

