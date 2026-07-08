WEC: 6 Horas de São Paulo abre pré-venda para 2027 com desconto exclusivo durante evento deste ano
Público que estiver em Interlagos entre 10 e 12 de julho garante 15% de desconto nos ingressos para o ano que vem e ainda recebe um Kit Super Fan WEC
6 Horas de São Paulo 2027 acontece entre 9 e 11 de julho
Os fãs de automobilismo que estiverem no Autódromo de Interlagos entre os dias 10 e 12 de julho, durante as 6 horas de São Paulo 2026, etapa brasileira do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), terão a oportunidade de garantir antecipadamente seus ingressos para a edição de 2027 com uma condição especial.
A organização abrirá a pré-venda exclusiva durante o evento, oferecendo 15% de desconto sobre os valores do primeiro lote da próxima temporada.
A prova de 2027 será realizada entre os dias 9, 10 e 11 de julho, reforçando a importância de São Paulo no calendário internacional do Campeonato Mundial de Endurance. Única etapa latino-americana do campeonato, as 6 Horas de São Paulo consolidaram-se como um evento que vai além das pistas, reunindo esporte, entretenimento, cultura, tecnologia e sustentabilidade em uma programação voltada para toda a família.
A pré-venda contempla ingressos para diversos setores do autódromo, incluindo o acesso à Fan Zone, uma das principais atrações do evento, além das arquibancadas B, M, D, Pit Stop e áreas VIP. Também estará disponível a compra antecipada do Pit Walk, uma das experiências mais disputadas pelo público e que tradicionalmente tem seus ingressos esgotados rapidamente.
Quem adquirir os ingressos presencialmente nos postos de venda, localizados na Fan Zone e atrás da arquibancada Pit Stop do Autódromo de Interlagos, durante o evento de 2026 ainda receberá um Kit WEC Fan, composto por sacochila, boné, squeeze, copo, chaveiro e camiseta.
A ação oferece aos fãs a oportunidade de garantir presença na edição de 2027 com condições especiais, além de assegurar acesso antecipado aos setores e experiências mais procurados das 6 Horas de São Paulo.
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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