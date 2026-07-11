WEC: Alpine #36 lidera TL3 em São Paulo; trio de Derani é quarto
Na LMGT3, trio da Mercedes #61 lidera; WRT #32 de Augusto Farfus é 13º
#36 Alpine Endurance Team, Alpine A424 - Jules Gounon, Victor Martins, Frédéric Makowiecki
O WEC deu início às atividades de pista deste sábado no Autódromo de Interlagos com o treino livre três. Na Hypercar o Alpine #36 ficou com o melhor tempo enquanto na LMGT3, o trio do Mercedes #61 liderou.
Os carros entraram na pista assim que o cronômetro foi iniciado. Ainda nos primeiros minutos, o #34 da Corvette teve problemas e precisou voltar ao box, nem mesmo saindo do pit lane. Na Hypercar, Dries Vanthoor, do BMW #15, teve o melhor tempo após o primeiro stint, com 1min29s524, seguido pelo Aston Martin #007 e pelo Alpine #35.
Pouco tempo depois, a direção de prova anunciou que o carro #34 da Alpine foi punido em um stop-and-go de cinco minutos por ter feito contato com o carro #93 durante o TL2. Passados cinco minutos, a liderança então era do Aston Martin #007, seguido pelo Alpine #35 e pelo Toyota #8.
Passados 15 minutos de sessão, o Alpine #36 tinha o melhor tempo na Hypercar, seguido pelo Genesis #19 e pelo Aston Martin #007.
Na LMGT3, o BMW #69 tinha o melhor tempo, com a McLaren #58 e o BMW #32 completando o top três. A liderança então passou pelo Aston Martin #23, mas foi tomada pelo Ferrari #54 e pelo Ford #88.
Na metade da sessão, o top três da Hypercar continuava sendo formado pelo Alpine #36, Genesis #19 e Aston Martin #007. Carro do brasileiro Pipo Derani, o Genesis #19 ocupava a quarta colocação.
Um bandeira amarela foi acionada nas curvas nove e dez devido a contato entre o Peugeot #93 (Hypercar) e o BMW #69 (LMGT3). A direção de prova decidiu então acionar a bandeira amarela em todo o circuito, pois o #69 rodou e acabou batendo no muro. O incidente não foi grave e Anthony McIntosh conseguiu voltar aos boxes.
A pista foi liberada com pouco mais de vinte minutos para o fim e, na LMGT3, a Mercedes #61 e o Lexus #87 dividiam a liderança pois tinham o mesmo tempo, 1min34s283.
O treino então correu sem novas interrupções. No fim, Jules Gounon, do Alpine #36 foi o mais rápido na Hypercar, seguido por Paul-Loup Chatin, do Genesis #19 e Harry Tincknell, no Aston Martin #007.
Na LMGT3, o trio do Mercedes #61 terminou com o melhor tempo. O Lexus #87 e o Ferrari #21 completaram o top três.
|Posição
|Equipe
|Carro
|1
|Alpine Endurance Team
|#36
|2
|Genesis Magma Racing
|#19
|3
|Aston Martin THOR Team
|#007
|4
|Genesis Magma Racing
|#17
|5
|Ferrari AF Corse
|#50
|6
|Cadillac Hertz Team JOTA
|#38
|7
|Ferrari AF Corse
|#51
|8
|Alpine Endurance Team
|#35
|9
|Peugeot TotalEnergies
|#94
|10
|Aston Martin THOR Team
|#009
|11
|Cadillac Hertz Team JOTA
|#12
|12
|Toyota Racing
|#8
|13
|AF Corse
|#83
|14
|Toyota Racing
|#7
|15
|BMW M Team WRT
|#20
|16
|Peugeot TotalEnergies
|#93
|17
|BMW M Team WRT
|#15
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Alonso não tem ideia do que fazer após aposentadoria da F1
F1: 'Azar' de Russell e Antonelli equilibrou disputa pelo título de 2026?
WEC: Alpine #36 lidera TL3 em São Paulo; trio de Derani é quarto
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup no Algarve
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários