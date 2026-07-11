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WEC Interlagos

WEC: Alpine #36 lidera TL3 em São Paulo; trio de Derani é quarto

Na LMGT3, trio da Mercedes #61 lidera; WRT #32 de Augusto Farfus é 13º

Olivia Nogueira
Editado:
#36 Alpine Endurance Team, Alpine A424 - Jules Gounon, Victor Martins, Frédéric Makowiecki

#36 Alpine Endurance Team, Alpine A424 - Jules Gounon, Victor Martins, Frédéric Makowiecki

O WEC deu início às atividades de pista deste sábado no Autódromo de Interlagos com o treino livre três. Na Hypercar o Alpine #36 ficou com o melhor tempo enquanto na LMGT3, o trio do Mercedes #61 liderou. 

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Os carros entraram na pista assim que o cronômetro foi iniciado. Ainda nos primeiros minutos, o #34 da Corvette teve problemas e precisou voltar ao box, nem mesmo saindo do pit lane. Na Hypercar, Dries Vanthoor, do BMW #15, teve o melhor tempo após o primeiro stint, com 1min29s524, seguido pelo Aston Martin #007 e pelo Alpine #35.

Pouco tempo depois, a direção de prova anunciou que o carro #34 da Alpine foi punido em um stop-and-go de cinco minutos por ter feito contato com o carro #93 durante o TL2. Passados cinco minutos, a liderança então era do Aston Martin #007, seguido pelo Alpine #35 e pelo Toyota #8. 

Passados 15 minutos de sessão, o Alpine #36 tinha o melhor tempo na Hypercar, seguido pelo Genesis #19 e pelo Aston Martin #007. 

Na LMGT3, o BMW #69 tinha o melhor tempo, com a McLaren #58 e o BMW #32 completando o top três. A liderança então passou pelo Aston Martin #23, mas foi tomada pelo Ferrari #54 e pelo Ford #88. 

Na metade da sessão, o top três da Hypercar continuava sendo formado pelo Alpine #36, Genesis #19 e Aston Martin #007. Carro do brasileiro Pipo Derani, o Genesis #19 ocupava a quarta colocação. 

Um bandeira amarela foi acionada nas curvas nove e dez devido a contato entre o Peugeot #93 (Hypercar) e o BMW #69 (LMGT3). A direção de prova decidiu então acionar a bandeira amarela em todo o circuito, pois o #69 rodou e acabou batendo no muro. O incidente não foi grave e Anthony McIntosh conseguiu voltar aos boxes. 

A pista foi liberada com pouco mais de vinte minutos para o fim e, na LMGT3, a Mercedes #61 e o Lexus #87 dividiam a liderança pois tinham o mesmo tempo, 1min34s283.

O treino então correu sem novas interrupções. No fim, Jules Gounon, do Alpine #36 foi o mais rápido na Hypercar, seguido por Paul-Loup Chatin, do Genesis #19 e Harry Tincknell, no Aston Martin #007. 

Na LMGT3, o trio do Mercedes #61 terminou com o melhor tempo. O Lexus #87 e o Ferrari #21 completaram o top três. 

Posição Equipe Carro
1 Alpine Endurance Team #36
2 Genesis Magma Racing #19
3 Aston Martin THOR Team #007
4 Genesis Magma Racing #17
5 Ferrari AF Corse #50
6 Cadillac Hertz Team JOTA #38
7 Ferrari AF Corse #51
8 Alpine Endurance Team #35
9 Peugeot TotalEnergies #94
10 Aston Martin THOR Team #009
11 Cadillac Hertz Team JOTA #12
12 Toyota Racing #8
13 AF Corse #83
14 Toyota Racing #7
15 BMW M Team WRT #20
16 Peugeot TotalEnergies #93
17 BMW M Team WRT #15

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