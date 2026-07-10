WEC: Aston Martin lidera TL1 das 6 Horas de São Paulo; Derani é nono
Na LMGT3, o Mercedes-AMG #61 da Iron Lynx liderou o treino de abertura de Interlagos, com trio de Augusto Farfus em terceiro
Foto de: FIAWEC - DPPI
Harry Tincknell/Tom Gamble, com o Aston Martin Valkyrie #007, liderou o primeiro treino livre das 6 Horas de São Paulo do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), cravando 1min25s457, com o trio Pipo Derani/André Lotterer/Mathys Jaubert, com o GMR-001 #17 da Genesis Magma, marcando 1min26s059, o nono melhor tempo.
Na LMGT3, Martin Berry/Rui Andrade/Maxime Marin, com o Mercedes-AMG #61 da Iron Lynx, foi o mais rápido, com o trio do BMW M4 #32 da Team WRT, com Augusto Farfus/Darren Leung/Sean Gelael, em terceiro, com 1min35s596.
Como foi o TL1?
A sessão começou com os hipercarros da Aston Martin registrando tempos, com o #009 pilotado por Marco Sorensen marcando 1min26s770.
Poucos minutos depois, no entanto, a Ferrari #83 da AF Corse, pilotada por Robert Kubica, assumiu a liderança, cravando 1min25s184, enquanto Derani, no Genesis #17, permanecia em sexto, com 1min26s059.
No LMGT3, o Mercedes #61 da Iron Lynx, estava na ponta da tabela, com 1min35s459, com o BMW #32 de Farfus em terceiro, com 1min35s648.
Aos 30 minutos de sessão, uma bandeira amarela foi instaurada no S do Senna, causado pela parada de um dos hipercarros. 13 minutos depois, uma outra amarela, mas dessa vez pista inteira, foi instaurada, com bandeira verde três minutos depois.
Faltando menos de meia hora para o fim do TL1, a Aston Martin #007 assumiu a liderança da tabela de tempos, após exclusão de tempo de Kubica, com tempo de 1min25s457.
A situação da tabela permaneceu a mesma, com o Aston #007 em primeiro dos hipercarros e o Mercedes #61 da Iron Lynx em primeiro nos LMGT3.
|1
|
Aston Martin THOR TeamHYPERCAR
|007
|H. TincknellT. GambleR. Gunn
|46
|
1'25.457
|181.522
|2
|
FERRARI AF CORSEHYPERCAR
|50
|A. FuocoM. MolinaN. Nielsen
|51
|
+0.024
1'25.481
|0.024
|181.471
|3
|
FERRARI AF CORSEHYPERCAR
|51
|A. Pier GuidiJ. CaladoA. Giovinazzi
|52
|
+0.106
1'25.563
|0.082
|181.297
|4
|
AF CorseHYPERCAR
|83
|Y. YifeiR. KubicaP. Hanson
|50
|
+0.139
1'25.596
|0.033
|181.228
|5
|
Alpine Endurance TeamHYPERCAR
|36
|F. MakowieckiJ. GounonV. Martins
|41
|
+0.243
1'25.700
|0.104
|181.008
|6
|
BMW M Team WRTHYPERCAR
|20
|R. FrijnsR. RastS. Van Der Linde
|47
|
+0.541
1'25.998
|0.298
|180.380
|7
|
Genesis Magma RacingHYPERCAR
|19
|M. JaminetP. ChatinD. Juncadella
|46
|
+0.545
1'26.002
|0.004
|180.372
|8
|
PEUGEOT TOTALENERGIESHYPERCAR
|94
|L. DuvalM. JakobsenT. Pourchaire
|50
|
+0.557
1'26.014
|0.012
|180.347
|9
|
Genesis Magma RacingHYPERCAR
|17
|A. LottererP. Derani
M. Jaubert
|49
|
+0.602
1'26.059
|0.045
|180.253
|10
|
Cadillac Hertz Team JOTAHYPERCAR
|12
|W. StevensN. NatoL. Deletraz
|46
|
+0.606
1'26.063
|0.004
|180.244
|11
|
Aston Martin THOR TeamHYPERCAR
|009
|A. RiberasM. SorensenR. De Angelis
|54
|
+0.721
1'26.178
|0.115
|180.004
|12
|
Toyota RacingHYPERCAR
|7
|M. ConwayK. KobayashiN. de Vries
|46
|
+0.762
1'26.219
|0.041
|179.918
|13
|
Cadillac Hertz Team JOTAHYPERCAR
|38
|E. BamberS. BourdaisJ. Aitken
|46
|
+0.802
1'26.259
|0.040
|179.835
|14
|
Alpine Endurance TeamHYPERCAR
|35
|A. Felix da CostaC. MilesiF. Habsburg
|43
|
+0.954
1'26.411
|0.152
|179.518
|15
|
BMW M Team WRTHYPERCAR
|15
|K. MagnussenR. MarcielloD. Vanthoor
|53
|
+0.966
1'26.423
|0.012
|179.493
|16
|
PEUGEOT TOTALENERGIESHYPERCAR
|93
|P. di RestaS. VandoorneN. Cassidy
|54
|
+1.107
1'26.564
|0.141
|179.201
|17
|
Toyota RacingHYPERCAR
|8
|S. BuemiB. HartleyR. Hirakawa
|49
|
+1.322
1'26.779
|0.215
|178.757
|18
|
IRON LYNXLMGT3
|61
|M. BerryR. AndradeM. Martin
|49
|
+9.426
1'34.883
|8.104
|163.489
|19
|
Racing Team Turkey by TFLMGT3
|34
|
P. DempseyS. YolucC. Eastwood
|45
|
+10.002
1'35.459
|0.576
|162.503
|20
|
TEAM WRTLMGT3
|32
|D. LeungS. GelaelA. Farfus
|39
|
+10.139
1'35.596
|0.137
|162.270
|21
|
Proton CompetitionLMGT3
|77
|E. PowellB. Tuck
S. Priaulx
|48
|
+10.191
1'35.648
|0.052
|162.182
|22
|
Vista AF CorseLMGT3
|21
|F. HeriauS. MannA. Rovera
|32
|
+10.270
1'35.727
|0.079
|162.048
|23
|
IRON LYNXLMGT3
|79
|
J. ZelgerM. CressoniL. Hodenius
|44
|
+10.295
1'35.752
|0.025
|162.006
|24
|
TF SportLMGT3
|33
|B. KeatingJ. Edgar
N. Varrone
|44
|
+10.312
1'35.769
|0.017
|161.977
|25
|
Manthey DK EngineeringLMGT3
|91
|
J. CottinghamT. BoguslavskiyA. Güven
|49
|
+10.332
1'35.789
|0.020
|161.943
|26
|
AKKODIS ASP TeamLMGT3
|78
|T. Rompuy
H. David
E. Masson
|46
|
+10.333
1'35.790
|0.001
|161.941
|27
|
Vista AF CorseLMGT3
|54
|T. FlohrF. CastellacciD. Rigon
|44
|
+10.358
1'35.815
|0.025
|161.899
|28
|
AKKODIS ASP TeamLMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. SchmidJ. Lopez
|30
|
+10.452
1'35.909
|0.094
|161.740
|29
|
Garage 59LMGT3
|58
|A. WestF. Gehrsitz
B. Goethe
|44
|
+10.453
1'35.910
|0.001
|161.739
|30
|
TEAM WRTLMGT3
|69
|A. McIntoshP. Thompson
D. Harper
|41
|
+10.527
1'35.984
|0.074
|161.614
|31
|
Proton CompetitionLMGT3
|88
|S. GattusoG. LevoratoL. Sargeant
|48
|
+10.633
1'36.090
|0.106
|161.436
|32
|
The Bend MantheyLMGT3
|92
|Y. ShahinR. PeraR. Lietz
|52
|
+10.741
1'36.198
|0.108
|161.254
|33
|
Heart of Racing TeamLMGT3
|27
|I. JamesZ. RobichonM. Drudi
|46
|
+10.982
1'36.439
|0.241
|160.851
|34
|
Garage 59LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|46
|
+11.137
1'36.594
|0.155
|160.593
|35
|
Heart of Racing TeamLMGT3
|23
|
G. NewellD. BarrichelloJ. Adam
|45
|
+11.296
1'36.753
|0.159
|160.329
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