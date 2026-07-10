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Relato do treino livre
WEC Interlagos

WEC: Aston Martin lidera TL1 das 6 Horas de São Paulo; Derani é nono

Na LMGT3, o Mercedes-AMG #61 da Iron Lynx liderou o treino de abertura de Interlagos, com trio de Augusto Farfus em terceiro

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble

Foto de: FIAWEC - DPPI

Harry Tincknell/Tom Gamble, com o Aston Martin Valkyrie #007, liderou o primeiro treino livre das 6 Horas de São Paulo do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), cravando 1min25s457, com o trio Pipo Derani/André Lotterer/Mathys Jaubert, com o GMR-001 #17 da Genesis Magma, marcando 1min26s059, o nono melhor tempo.

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Na LMGT3, Martin Berry/Rui Andrade/Maxime Marin, com o Mercedes-AMG #61 da Iron Lynx, foi o mais rápido, com o trio do BMW M4 #32 da Team WRT, com Augusto Farfus/Darren Leung/Sean Gelael, em terceiro, com 1min35s596.

Como foi o TL1?

A sessão começou com os hipercarros da Aston Martin registrando tempos, com o #009 pilotado por Marco Sorensen marcando 1min26s770.

Poucos minutos depois, no entanto, a Ferrari #83 da AF Corse, pilotada por Robert Kubica, assumiu a liderança, cravando 1min25s184, enquanto Derani, no Genesis #17, permanecia em sexto, com 1min26s059.

No LMGT3, o Mercedes #61 da Iron Lynx, estava na ponta da tabela, com 1min35s459, com o BMW #32 de Farfus em terceiro, com 1min35s648.

Aos 30 minutos de sessão, uma bandeira amarela foi instaurada no S do Senna, causado pela parada de um dos hipercarros. 13 minutos depois, uma outra amarela, mas dessa vez pista inteira, foi instaurada, com bandeira verde três minutos depois.

Faltando menos de meia hora para o fim do TL1, a Aston Martin #007 assumiu a liderança da tabela de tempos, após exclusão de tempo de Kubica, com tempo de 1min25s457.

A situação da tabela permaneceu a mesma, com o Aston #007 em primeiro dos hipercarros e o Mercedes #61 da Iron Lynx em primeiro nos LMGT3.

1
Aston Martin THOR TeamHYPERCAR
 007 H. TincknellT. GambleR. Gunn 46

1'25.457

   181.522
2
FERRARI AF CORSEHYPERCAR
 50 A. FuocoM. MolinaN. Nielsen 51

+0.024

1'25.481

 0.024 181.471
3
FERRARI AF CORSEHYPERCAR
 51 A. Pier GuidiJ. CaladoA. Giovinazzi 52

+0.106

1'25.563

 0.082 181.297
4
AF CorseHYPERCAR
 83 Y. YifeiR. KubicaP. Hanson 50

+0.139

1'25.596

 0.033 181.228
5
Alpine Endurance TeamHYPERCAR
 36 F. MakowieckiJ. GounonV. Martins 41

+0.243

1'25.700

 0.104 181.008
6
BMW M Team WRTHYPERCAR
 20 R. FrijnsR. RastS. Van Der Linde 47

+0.541

1'25.998

 0.298 180.380
7
Genesis Magma RacingHYPERCAR
 19 M. JaminetP. ChatinD. Juncadella 46

+0.545

1'26.002

 0.004 180.372
8
PEUGEOT TOTALENERGIESHYPERCAR
 94 L. DuvalM. JakobsenT. Pourchaire 50

+0.557

1'26.014

 0.012 180.347
9
Genesis Magma RacingHYPERCAR
 17 A. LottererP. Derani
M. Jaubert
 49

+0.602

1'26.059

 0.045 180.253
10
Cadillac Hertz Team JOTAHYPERCAR
 12 W. StevensN. NatoL. Deletraz 46

+0.606

1'26.063

 0.004 180.244
11
Aston Martin THOR TeamHYPERCAR
 009 A. RiberasM. SorensenR. De Angelis 54

+0.721

1'26.178

 0.115 180.004
12
Toyota RacingHYPERCAR
 7 M. ConwayK. KobayashiN. de Vries 46

+0.762

1'26.219

 0.041 179.918
13
Cadillac Hertz Team JOTAHYPERCAR
 38 E. BamberS. BourdaisJ. Aitken 46

+0.802

1'26.259

 0.040 179.835
14
Alpine Endurance TeamHYPERCAR
 35 A. Felix da CostaC. MilesiF. Habsburg 43

+0.954

1'26.411

 0.152 179.518
15
BMW M Team WRTHYPERCAR
 15 K. MagnussenR. MarcielloD. Vanthoor 53

+0.966

1'26.423

 0.012 179.493
16
PEUGEOT TOTALENERGIESHYPERCAR
 93 P. di RestaS. VandoorneN. Cassidy 54

+1.107

1'26.564

 0.141 179.201
17
Toyota RacingHYPERCAR
 8 S. BuemiB. HartleyR. Hirakawa 49

+1.322

1'26.779

 0.215 178.757
18
IRON LYNXLMGT3
 61 M. BerryR. AndradeM. Martin 49

+9.426

1'34.883

 8.104 163.489
19
Racing Team Turkey by TFLMGT3
 34
P. Dempsey
S. YolucC. Eastwood		 45

+10.002

1'35.459

 0.576 162.503
20
TEAM WRTLMGT3
 32 D. LeungS. GelaelA. Farfus 39

+10.139

1'35.596

 0.137 162.270
21
Proton CompetitionLMGT3
 77 E. PowellB. Tuck
S. Priaulx
 48

+10.191

1'35.648

 0.052 162.182
22
Vista AF CorseLMGT3
 21 F. HeriauS. MannA. Rovera 32

+10.270

1'35.727

 0.079 162.048
23
IRON LYNXLMGT3
 79
J. Zelger
M. CressoniL. Hodenius		 44

+10.295

1'35.752

 0.025 162.006
24
TF SportLMGT3
 33 B. KeatingJ. Edgar
N. Varrone
 44

+10.312

1'35.769

 0.017 161.977
25
Manthey DK EngineeringLMGT3
 91
J. Cottingham
T. BoguslavskiyA. Güven		 49

+10.332

1'35.789

 0.020 161.943
26
AKKODIS ASP TeamLMGT3
 78 T. Rompuy
H. David
E. Masson
 46

+10.333

1'35.790

 0.001 161.941
27
Vista AF CorseLMGT3
 54 T. FlohrF. CastellacciD. Rigon 44

+10.358

1'35.815

 0.025 161.899
28
AKKODIS ASP TeamLMGT3
 87
R. Umbrarescu
C. SchmidJ. Lopez		 30

+10.452

1'35.909

 0.094 161.740
29
Garage 59LMGT3
 58 A. WestF. Gehrsitz
B. Goethe
 44

+10.453

1'35.910

 0.001 161.739
30
TEAM WRTLMGT3
 69 A. McIntoshP. Thompson
D. Harper
 41

+10.527

1'35.984

 0.074 161.614
31
Proton CompetitionLMGT3
 88 S. GattusoG. LevoratoL. Sargeant 48

+10.633

1'36.090

 0.106 161.436
32
The Bend MantheyLMGT3
 92 Y. ShahinR. PeraR. Lietz 52

+10.741

1'36.198

 0.108 161.254
33
Heart of Racing TeamLMGT3
 27 I. JamesZ. RobichonM. Drudi 46

+10.982

1'36.439

 0.241 160.851
34
Garage 59LMGT3
 10
A. Au
T. Fleming
M. Kirchhofer		 46

+11.137

1'36.594

 0.155 160.593
35
Heart of Racing TeamLMGT3
 23
G. Newell
D. BarrichelloJ. Adam		 45

+11.296

1'36.753

 0.159 160.329

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