WEC: Barcelona e Monza sediarão etapas finais após cancelamento de corridas no Oriente Médio
Etapas no Catar e no Bahrein não acontecerão mais devido a conflitos entre Irã e EUA/Israel
Start action
O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) de 2026 terminará na Europa, pois as etapas planejadas para o Oriente Médio serão substituídas por corridas em Barcelona e Monza.
Após visitas a Austin e Fuji em setembro, o campeonato deveria cruzar o oceano e seguir para o Catar, cuja etapa estava planejada para 24 de outubro. A final aconteceria no Bahrein, no fim de semana de sete de novembro.
No entanto, o cessar-fogo acordado entre Irã e EUA/Israel foi anulado, com os dois lados retomando ataques na região e navios comerciais continuando a não cruzar o Estreito de Ormuz por medo de ataques com mísseis. A situação representou um desafio particular para o WEC, que depende fortemente do transporte marítimo de carga para transportar equipamentos.
Como resultado, os promotores da categoria (a FIA e o Automobile Club de l'Ouest) optaram por abandonar as etapas no Oriente Médio, mesmo que lucrativas, e terminar a temporada na Europa, mais perto de sua base principal de fãs.
Como parte do calendário atualizado, o WEC fará sua primeira visita à Espanha este ano, com as 6 Horas de Barcelona marcadas para 18 de outubro, uma semana antes do planejado para o Catar. Antes de ser cancelada definitivamente, a prova de 10 horas em Lusail já havia sido adiada de março para outubro depois de o início da guerra obrigar a categoria a atrasar o começo da temporada.
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez
Photo by: Alessio Morgese
O campeonato de 2026 agora terminará na Itália, com as 6 horas de Monza em 8 de novembro, mesmo fim de semana originalmente reservado para o Bahrain. Não houve menção ao teste de novatos, tradicionalmente realizado um dia após a final.
Anteriormente, Monza sediou etapas do WEC entre 2021 e 2023, até Imola assumir a etapa italiana.
Frédéric Lequien, CEO do WEC, disse: “Temos acompanhado de perto os desenvolvimentos no Oriente Médio nos últimos meses. Há algumas semanas estávamos otimistas quanto à possibilidade de correr no Catar e no Bahrain, mas, infelizmente, a situação atual nos obriga a mudar para um plano alternativo. Decidimos substituir essas duas etapas de fim de temporada por Barcelona e Monza. Logisticamente, era muito importante tomar esta decisão agora, para permitir que fabricantes, equipes e a organização façam todos os preparativos necessários".
“Gostaria de agradecer ao Catar e ao Bahrein pela compreensão nestes tempos. Temos mantido diálogo constante com os dois circuitos e suas federações e estamos orgulhosos das relações estreitas e de longa data que construímos no Oriente Médio. Eles são eventos extremamente importantes e bem estabelecidos no WEC e continuarão sendo por muitos anos", acrescentou.
Tanto Barcelona quanto Monza oferecerão um máximo de 25 pontos ao vencedor da corrida, conforme o sistema de pontuação padrão para eventos de seis horas. Se o calendário tivesse permanecido inalterado, a equipe vencedora teria sido elegível a 38 pontos como parte do sistema de bônus usado para corridas mais longas.
Isso tornaria mais difícil recuperar qualquer déficit na disputa pelo campeonato. A mudança no calendário também deve ter um impacto prejudicial sobre a Toyota, que está invicta no Bahrain nos últimos nove anos.
A última temporada do WEC a terminar na Europa foi a 'supertemporada' de 2018-19, que contou com duas edições das 24 Horas de Le Mans.
Calendário atualizado do WEC 2026
|etapa
|Data
|corrida
|1
|19 Abril
|6h de Imola
|2
|9 Maio
|6h de Spa
|3
|13-14 Junho
|24h de Le Mans
|4
|12 Julho
|6h de São Paulo
|5
|6 Setembro
|Lone Star Le Mans (Austin)
|6
|27 Setembro
|6h de Fuji
|7
|18 Outubro
|6h de Barcelona
|8
|8 Novembro
|6h de Monza
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