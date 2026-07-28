WEC: Barcelona e Monza sediarão etapas finais após cancelamento de corridas no Oriente Médio

O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) de 2026 terminará na Europa, pois as etapas planejadas para o Oriente Médio serão substituídas por corridas em Barcelona e Monza.

Após visitas a Austin e Fuji em setembro, o campeonato deveria cruzar o oceano e seguir para o Catar, cuja etapa estava planejada para 24 de outubro. A final aconteceria no Bahrein, no fim de semana de sete de novembro.

No entanto, o cessar-fogo acordado entre Irã e EUA/Israel foi anulado, com os dois lados retomando ataques na região e navios comerciais continuando a não cruzar o Estreito de Ormuz por medo de ataques com mísseis. A situação representou um desafio particular para o WEC, que depende fortemente do transporte marítimo de carga para transportar equipamentos.

Como resultado, os promotores da categoria (a FIA e o Automobile Club de l'Ouest) optaram por abandonar as etapas no Oriente Médio, mesmo que lucrativas, e terminar a temporada na Europa, mais perto de sua base principal de fãs.

Como parte do calendário atualizado, o WEC fará sua primeira visita à Espanha este ano, com as 6 Horas de Barcelona marcadas para 18 de outubro, uma semana antes do planejado para o Catar. Antes de ser cancelada definitivamente, a prova de 10 horas em Lusail já havia sido adiada de março para outubro depois de o início da guerra obrigar a categoria a atrasar o começo da temporada.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Alessio Morgese

O campeonato de 2026 agora terminará na Itália, com as 6 horas de Monza em 8 de novembro, mesmo fim de semana originalmente reservado para o Bahrain. Não houve menção ao teste de novatos, tradicionalmente realizado um dia após a final.

Anteriormente, Monza sediou etapas do WEC entre 2021 e 2023, até Imola assumir a etapa italiana.

Frédéric Lequien, CEO do WEC, disse: “Temos acompanhado de perto os desenvolvimentos no Oriente Médio nos últimos meses. Há algumas semanas estávamos otimistas quanto à possibilidade de correr no Catar e no Bahrain, mas, infelizmente, a situação atual nos obriga a mudar para um plano alternativo. Decidimos substituir essas duas etapas de fim de temporada por Barcelona e Monza. Logisticamente, era muito importante tomar esta decisão agora, para permitir que fabricantes, equipes e a organização façam todos os preparativos necessários".

“Gostaria de agradecer ao Catar e ao Bahrein pela compreensão nestes tempos. Temos mantido diálogo constante com os dois circuitos e suas federações e estamos orgulhosos das relações estreitas e de longa data que construímos no Oriente Médio. Eles são eventos extremamente importantes e bem estabelecidos no WEC e continuarão sendo por muitos anos", acrescentou.

Tanto Barcelona quanto Monza oferecerão um máximo de 25 pontos ao vencedor da corrida, conforme o sistema de pontuação padrão para eventos de seis horas. Se o calendário tivesse permanecido inalterado, a equipe vencedora teria sido elegível a 38 pontos como parte do sistema de bônus usado para corridas mais longas.

Isso tornaria mais difícil recuperar qualquer déficit na disputa pelo campeonato. A mudança no calendário também deve ter um impacto prejudicial sobre a Toyota, que está invicta no Bahrain nos últimos nove anos.

A última temporada do WEC a terminar na Europa foi a 'supertemporada' de 2018-19, que contou com duas edições das 24 Horas de Le Mans.

Calendário atualizado do WEC 2026

etapa Data corrida 1 19 Abril 6h de Imola 2 9 Maio 6h de Spa 3 13-14 Junho 24h de Le Mans 4 12 Julho 6h de São Paulo 5 6 Setembro Lone Star Le Mans (Austin) 6 27 Setembro 6h de Fuji 7 18 Outubro 6h de Barcelona 8 8 Novembro 6h de Monza

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