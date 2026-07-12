WEC: BMW de Magnussen vence as 6h de São Paulo à frente da Ferrari; Trio de Derani é 15º
Na LMGT3, trio do #34 da Racing Team Turkey foi o primeiro a cruzar a linha de chegada; carro de Farfus é 12º
#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Raffaele Marciello, Kevin Magnussen
Foto de: Jakob Ebrey
A edição de 2026 das 6h de São Paulo, quarta etapa da temporada do WEC, terminou com um vencedor inédito. O BMW #15, de Kevin Magnussen, Dries Vanthoor e Rafaelle Marciello, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada em Interlagos, seguido pelo Ferrari #51, de James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi, e pelo Cadillac #12 de Norman Nato e Will Stevens.
Na categoria LMGT3, o trio do #34 da Racing Team Turkey, formado por Peter Dempsey, Charlie Eastwood e Salih Yoluç foi o vencedor. O top três da categoria foi completado pelo #69 da BMW WRT, de Daniel Harper, Anthony McIntosh e Parker Thompson e pelo #92 da Bend Mathey de Richard Lietz, Riccardo Pera e Yasser Shahin.
Entre os brasileiros, o trio de Pipo Derani, do Genesis #17, completado por Mathys Jaubert e Andre Lotterer, foi 15º na Hypercar. Já o carro de Augusto Farfus, do BMW WRT #32, que tem como companheiros de equipe Sean Galael e Darren Leung, foi 12º na LMGT3.
A corrida
A largada das 6 Horas de São Paulo foi limpa, tanto na Hypercar, quanto na LMGT3. As Cadillacs, donas da primeira fila, conseguiram se distanciar logo nas primeiras voltas, com a BMW encontrando um pouco de dificuldade para se aproximar. Apenas 15 minutos de corrida foram necessários para que o trânsito começasse a acontecer na pista.
Na reta oposta, Kevin Magnussen fez uma manobra arriscada para cima do carro #38 da Cadillac e assumiu o segundo lugar. Na LMGT3, o carro #87 da Lexus liderava o pelotão com um gap de 0s343. O pole, o #23 da Aston Martin, caiu para 9º lugar.
Com uma hora de prova, a primeira bandeira amarela apareceu por conta de uma rodada da McLaren na pista. Restando quatro horas e 50 minutos, uma bandeira amarela dupla foi acionada para limpar a sujeira da pista causada pela rodada do Aston Martin na LMGT3.
Durante a primeira parada nos boxes, o Cadillac líder teve problema com uma das rodas e fez com que eles perdessem muito tempo e a liderança da prova. Na volta 55, uma briga entre o Ford #88 e a BMW #32 movimentou a corrida na classe LMGT3.
Restando 4 horas e 21 minutos, o Toyota #8 foi recolhido para os boxes para uma verificação na parte frontal do carro. Momento complicado para a equipe japonesa que, ao mesmo tempo, na pista, deu um passeio na grama. Vale destacar que na primeira hora nenhum dos dois brasileiros estava no volante dos carros.
Pouco mais de duas horas passadas, Magnussen liderava a corrida na classe Hypercar seguido por um Cadillac e uma Ferrari completando os três primeiros. Por conta de um contato nas curvas 9 e 10, o trio de Pipo Derani foi penalizado em 10s a serem pagos nos boxes.
Depois dos primeiros pit stops, 120 ultrapassagens e mais de duas horas de prova, a liderança nos hypercars estava com a Alpine de Antonio Félix da Costa, seguido pelo outro carro da equipe francesa, liderado por Victor Martins.
O cronômetro marcava três horas e meia para o fim quando o Cadillac #12, de Norman Nato, que largou na pole, foi informado de uma punição em 5s por ter batido em um carro da LMGT3 - deixando a vitória um pouco mais distante da realidade.
Uma bandeira amerela entrou em cena porque a Mercedes #79 ficou parada no sentido contrário no S do Senna depois de ser tocado pela Aston Martin #007.
Com metade da prova completada, a situação era a seguinte: no hypercar, liderança da BMW #15, seguido pelo Cadillac #12 e a Ferrari #83. O carro do brasileiro Pipo Derani estava na oitava colocação.
Na LMGT3, liderança do carro #34 da Racing Team Turkey, com o #88 da Proton Competition em segundo e o segundo carro da equipe, o número #77 em terceiro. O carro de Augusto Farfus estava em 13º.
Passados vinte minutos, o Alpine #35, comandado por Antonio Félix da Costa, tomou a liderança do BMW #15, mas mantendo uma vantagem de apenas um segundo. Na LMGT3, o top três também se inverteu: o #77 da Proton Competition liderava, seguido pelo #34 da Racing Team Turkey e pelo #69 da BMW WRT.
Com duas horas e meia para o fim, o Alpine #35, o BMW #15 e o Ferrari #51 eram o top três da hypercar. Na LMGT3, o #77 da Proton Competition, o #34 da Team Turkey e o #69 da BMW WRT se mantinham.
Enquanto isso, com 2h15 restantes para o fim, o BMW #15 seguia pressionando o Alpine #35 pela liderança, ficando a menos de um segundo de Félix da Costa. O Genesis #17, carro do brasileiro Pipo Derani, era guiado por Mathys Jaubert e ocupava a 13ª posição. Na LMGT3, o Corvette #34, guiado por Peter Dempsey, assumia a ponta. O BMW WRT #32, do trio de Farfus, era quarto.
O BMW #15 então foi aos boxes e Raffaele Marciello assumiu o volante, voltando na liderança. Neste momento, o céu estava muito fechado, com ameça real de chuva no ar.
Derani assumiu o comando do Genesis #17 há duas horas para o fim, com o carro na 15ª colocação. Na LMGT3, Farfus também foi para trás do volante do BMW WRT #32, no 15º lugar da categoria. Pouco antes disso, os faróis dos carros foram ligados e a preocupação com a chuva se intensificava.
Passados cinco minutos, começou a chuviscar no miolo do circuito. O BMW #15 se mantinha na primeira posição, com uma vantagem de 42s, mas agora seguido pelo Cadillac #12 e pelo Aston Martin #007. Na LMGT3, o #34 da Racing Team Turkey liderava, com o #77 da Proton e o #92 da Bend Manthey completando o top três.
A direção de prova anunciou então que Farfus, do BMW WRT #32, Jack Aitken, do Cadillac #38 e Theo Pourchaire, do Peugeout #94, estavam sob investigação pois se encontraram na pista na curva 10.
A uma hora e meia para o fim, o top três da hypercar era formado pelo Alpine #35, pelo Ferrari #51 e pelo BMW #15. O Genesis #17, que tinha o brasileiro Pipo Derani no volante neste momento, ocupava a 15ª posição. Mais de 180 voltas já haviam sido completadas pela categoria.
Na LMGT3, a marca de 160 voltas havia sido superada e o #77 da Proton era o líder, seguido pelo #92 da Bend Manthey e pelo #69 da BMW WRT. O #32 de Farfus era 11º.
As primeiras posições nas duas categorias se mantinham, mas o clima ficava cada vez mais incerto. Apesar da falta de chuva na marca de uma hora e dez para o fim, a neblina já dominava toda a pista.
Entrando na última hora, 201 voltas haviam sido percorridas e o BMW #15 havia retomado a liderança na categoria hypercar, com Dries Vanthoor no volante. Os dois Cadillacs completavam o top três, com o #12 na segunda posição e o #38 em terceiro.
Na LMGT3, 182 voltas foram completadas, com o #87 da Akkodis sendo o mais rápido, seguido pelo #34 da Racing Team Turkey e pelo #77 da Proton Competition.
A 46 minutos para o fim, Charles Milesi, do Alpine #35, tentou ultrapassar Dries Vanthoor, no BMW #15, pela liderança, mas foi atrapalhado por um carro da LMGT3. Porém, alguns metros depois, conseguiu finalizar a manobra e tomou a primeira posição. No entanto, passados alguns minutos, o Alpine precisou parar para reabastecer e voltou apenas na décima colocação.
Com isso, a menos de 40 minutos para o final, o top três era formado pelo BMW #15, Ferrari #51 e Cadillac #12. Derani continuava no comando do Genesis #17, ocupando o 15º lugar. Na LMGT3, o #34 da Racing Team Turkey era o mais rápido, seguido pelo #77 e pelo #69. O BMW WRT #32 de Farfus era 14º.
Com vinte e cinco minutos restantes, a batalha pelo segundo lugar na categoria LMGT3 estava agitada, com o BMW WRT #69, com Daniel Harper no volante, pressionando o Proton Competition #77, guiado por Sebastian Priaulx. Após algumas tentativas, Harper conseguiu finalizar a manobra e tomou o P2.
Com 24 minutos e meio para o fim, a pista foi declarada molhada pela direção de prova. Na hypercar, 226 voltas haviam sido completadas e, na LMGT3, 204.
A quinze minutos para o fim, Logan Sargeant agitou a disputa na LMGT3 ao brigar com Richard Lietz pela terceira posição. O norte americano da Ford tentou a ultrapassagem e chegou a colocar o carro na frente, mas acabou sendo superado pelo #92 da Bend Manthey.
Enquanto isso, a chuva chegou em Interlagos e a briga na hypercar também. Uma rápida bandeira amarela foi acionada no S do Senna devido a lance envolvendo Antonio Fuoco, do Ferrari #50, e Robin Frinjs, do BMW #20. O piloto da marca italiana saiu da pista e voltou na oitava posição e Frinjs era sexto.
No fim, o BMW #15 foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, seguido pelo Ferrari #51 e pelo Cadillac #12. Na LMGT3, o #34 foi o líder, com o BMW WRT #69 e o Bend Manthey #92 completando o pódio.
Entre os brasileiros, o trio de Pipo Derani, do Genesis #17, foi 15º na hypercar. Já o carro de Augusto Farfus, do BMW WRT #32, foi 12º na LMGT3.
Corrida
|Cla
|Equipe
|#
|Pilotos
|Carro
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Abandono
|Pontos
|1
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|0
|
|2
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|0
|
|3
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato L. Deletraz
|Cadillac V-Series.R
|0
|
|4
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|0
|
|5
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|0
|
|6
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. Linde
|BMW M Hybrid V8
|0
|
|7
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|0
|
|8
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|0
|
|9
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. De Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|0
|
|10
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|0
|
|11
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|0
|
|12
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|0
|
|13
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|0
|
|14
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|0
|
|15
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|0
|
|16
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|0
|
|17
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|0
|
|18
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
|19
|
TEAM WRT LMGT3
|69
|
A. McIntoshP. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|0
|
|20
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|
Y. ShahinR. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|0
|
|21
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy
A. Güven
|Porsche 911 GT3 R
|0
|
|22
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|0
|
|23
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|
M. BerryR. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|0
|
|24
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Lopez
|Lexus RC F GT3
|0
|
|25
|
TF Sport LMGT3
|33
| B. Keating J. Edgar
N. Varrone
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
|26
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
|27
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|0
|
|28
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West
F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|0
|
|29
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|0
|
|30
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|0
|
|31
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. David
E. Masson
|Lexus RC F GT3
|0
|
|32
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni
L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|0
|
|33
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|0
|
|34
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
|35
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|0
|
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