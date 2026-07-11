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WEC Interlagos

WEC: Cadillac garante primeira fila nas 6 horas de SP e Derani é 12º; Farfus 9º na LMGT3

Dupla composta por Nato e Stevens superou o outro lado da garagem por apenas 0s043

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
#12 Cadillac Hertz Team Jota, Cadillac V-Series.R - Norman Nato, Will Stevens

A pole position para as 6 horas de São Paulo do WEC está definida e terá uma primeira fileira totalmente composta pela Cadillac nos hypercars. Na pole, o carro #12 com Will Stevens e Norman Nato. Em segundo, o trio composto por Jack Aitken,  Sébastien Bourdais e Earl Bamber. O brasileiro Pipo Derani larga da 12º colocação. 

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Na classe LMGT3, a pole ficou com o carro #23 da Aston Martin - e que, originalmente, com Dudu Barrichello. Augusto Farfus largará em nono. 

Hypercar

Os pilotos tiveram dez minutos na primeira parte da sessão classificatória para se colocar entre os dez primeiros e conseguir uma vaga na briga pela hyperpole. Pela Genesis, Pipo Derani assumiu o carro e, na metade da disputa, conseguiu colocar o carro em primeiro lugar. 

Na zona de eliminação, um dos carros da Ferrari, comandado por Antonio Giovinazzi perigava em ser eliminada, assim como o segundo carro da Aston Martin e da BMW.  Restando menos de um minuto para o fim, Ryo Hirakawa, com o carro #8 da Toyota, passou direto antes de entrar no S do Senna. 

Ao fim, avançaram Jack Aitken (Cadillac), Mathieu Jaminet (Genesis), Antonio Fuoco (Ferrari), Charles Milesi (Alpine), Malthie Jakobsen (Peugeot), Wil Stevens (Cadillac), Victor Martins (Alpine), Robert Kubica (Ferrari), Dries Vanthoor (BMW) e Harry Tincknell (Aston Martin). 

Pipo Derani, que teve um bom desempenho no início da classificação, não conseguiu avançar e se classificou em 12º.

Hyperpole

Uma pequena confusão marcou os minutos pré-carros na pista. Giovinazzi, que ficou em 11º, voltou a calçar as luvas e colocar o capacete porque o carro #19 da Genesis poderia ser punido. Contudo, a penalização não saiu e o italiano não foi para disputa.

Diferente da LMGT3, os pilotos não se alteram para a disputa da segunda parte da sessão. Quando o cronômetro marcava apenas dois minutos para o fim, a liderança estava nas mãos da Aston Martin por apenas 0s011.  Contudo, Aitken colocou quase meio segundo em cima do tempo feito por Tincknell ao fazer a marca de 1m23s089.

Na reta final, a briga se tornou caseira e Wil Stevens, com uma diferença mínima de 0s048 superou Aitken e ficou com a pole. 

LMGT3

Entre os 18 carros que foram para a disputa de uma vaga entre os dez melhores, se classificaram Anthony Mcintosh, Eric Powell, Gray Newell, Petru Umbrarescu, Yasser Shamin, Stefano Gattuso, Martin Berry, Darren Leung (trio do brasileiro Augustu Farfus), Johannes Zelger.

Ao passar para a segunda parte da sessão, os outros pilotos dos trios assumiram a pilotagem dos carros. Com a metade do tempo passado, o carro #23 da Heart of Racing liderava com um gap de 0s550 para o segundo colocado. 

O cronômetro zerou e a hyperpole ficou com a Aston Martin - carro que, originalmente, tem o brasileiro Dudu Barrichello. No 'voltante', a pole foi conquistada por Kobe Pauwels. O carro de Farfus, 'comandado' por Sean Gelael encerrou o quali em 9º lugar.

Resultados 

Hyperpole

Pos Equipe Pilotos Carro Cat Ty Tempo Volta Total Gap Km/h
1 12 Cadillac Hertz Team Jota W. Stevens / N. Nato Cadillac V-Series.R Hypercar M 1:23.041 7 7 186.8
2 38 Cadillac Hertz Team Jota E. Bamber / S. Bourdais / J. Aitken Cadillac V-Series.R Hypercar M 1:23.089 5 7 +0.048 186.7
3 36 Alpine Endurance Team F. Makowiecki / J. Gounon / V. Martins Alpine A424 Hypercar M 1:23.108 5 7 +0.067 186.7
4 15 BMW M Team WRT K. Magnussen / R. Marciello / D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 Hypercar M 1:23.135 5 6 +0.094 186.6
5 35 Alpine Endurance Team A. Félix da Costa / C. Milesi / F. Habsburg Alpine A424 Hypercar M 1:23.168 5 7 +0.127 186.5
6 19 Genesis Magma Racing M. Jaminet / P. Chatin / D. Juncadella Genesis GMR-001 Hypercar Hypercar M 1:23.341 5 7 +0.300 186.1
7 50 Ferrari AF Corse A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen Ferrari 499P Hypercar M 1:23.387 7 7 +0.346 186.0
8 94 Peugeot TotalEnergies L. Duval / M. Jakobsen / T. Pourchaire Peugeot 9X8 Hypercar M 1:23.402 6 7 +0.361 186.0
9 007 Aston Martin THOR Team H. Tincknell / T. Gamble Aston Martin Valkyrie Hypercar M 1:23.578 4 7 +0.537 185.6
10 83 AF Corse Y. Ye / R. Kubica / P. Hanson Ferrari 499P Hypercar M 1:23.625 5 7 +0.584 185.5

LMGT3

Pos Equipe Pilotos Carro Cat Ty Tempo Volta Total Gap Km/h
1 23 Heart of Racing Team G. Newell / K. Pauwels / J. Adam Aston Martin Vantage AMR LMGT3 LMGT3 G 1:33.350 3 6 166.2
2 79 Iron Lynx J. Zelger / M. Cressoni / L. Hodenius Mercedes-AMG LMGT3 LMGT3 G 1:33.549 4 6 +0.199 165.8
3 87 Akkodis ASP Team A. Umbrarescu / C. Schmid / J. López Lexus RC F LMGT3 LMGT3 G 1:33.764 3 6 +0.414 165.4
4 69 Team WRT A. Mancinelli / P. Thompson / D. Harper BMW M4 LMGT3 Evo LMGT3 G 1:33.766 5 7 +0.416 165.4
5 77 Proton Competition E. Powell / B. Tuck / S. Priaulx Ford Mustang LMGT3 LMGT3 G 1:33.773 4 6 +0.423 165.4
6 61 Iron Lynx M. Berry / R. Andrade / M. Martin Mercedes-AMG LMGT3 LMGT3 G 1:33.873 3 6 +0.523 165.2
7 92 The Bend Manthey Y. Shahin / R. Pera / R. Lietz Porsche 911 GT3 R LMGT3 LMGT3 G 1:34.069 4 6 +0.719 164.9
8 88 Proton Competition S. Gatting / C. Levorato / S. Sargent Ford Mustang LMGT3 LMGT3 G 1:34.281 6 6 +0.931 164.5
9 32 Team WRT D. Leung / S. Gelael / A. Farfus BMW M4 LMGT3 Evo LMGT3 G 1:34.326 3 5 +0.976 164.5
10 34 Racing Team Turkey by TF P. Dempsey / S. Yoluç / C. Eastwood Corvette Z06 LMGT3.R LMGT3 G 1:34.612 6 7 +1.262 164.0

 

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