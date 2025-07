Semana especial para o fã brasileiro de esporte a motor. O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) volta ao país para mais uma edição das 6h de São Paulo, quinta etapa da temporada 2025.

Em um dos melhores momentos de sua história, graças ao bem-sucedido regulamento das classes dos hipercarros e da LMTG3, o WEC conta com o maior número de montadoras no grid dos Mundiais FIA, com nomes como Porsche, Ferrari, Cadillac, Peugeot, Aston Martin, BMW, Toyota e mais.

No grid deste ano, temos apenas dois pilotos brasileiros, ambos na LMGT3. Augusto Farfus corre pela equipe The Bend Team WRT, ao lado do russo Timur Boguslavskiy e do australiano Yasser Shahin. Já Dudu Barrichello, em seu ano estreia no WEC, defende a Racing Spirit of Léman, junto do francês Valentin Hasse-Clot e do americano Derek DeBoer.

Na classificação dos hipercarros, domínio absoluto da Ferrari, com seus três carros no top 3. O trio de James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi lidera com 105 pontos, contra 89 da satélite AF Corse de Robert Kubica, Phil Hanson e Yifei Ye. Já o outro carro da equipe principal, de Antonio Fuoco, Niklas Nielsen e Miguel Molina está em terceiro, com 57.

Confira a programação das 6h de São Paulo:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 (90min) Sexta-feira 11h00 Treino Livre 2 (90min) Sexta-feira 15h45 Treino Livre 3 (60min) Sábado 10h10 - Classificação Sábado 14h45 Bandsports / Canal Esporte na Band no YouTube 6h de São Paulo Domingo 11h30 Bandsports / Canal Esporte na Band no YouTube

