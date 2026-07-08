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WEC

WEC: Confira os horários e como acompanhar as 6h de São Paulo, em Interlagos

Motorsport.com acompanha toda a ação no circuito da capital paulista in loco

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Foto de: Nikolaz Godet / Motorsport.com

Semana especial para o fã brasileiro de esporte a motor. O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) volta ao país para mais uma edição das 6h de São Paulo, quarta etapa da temporada 2026.

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Em um dos melhores momentos de sua história, graças ao bem-sucedido regulamento das classes dos hipercarros e da LMTG3, o WEC conta com o maior número de montadoras no grid dos Mundiais FIA, com nomes como FerrariCadillacPeugeotAston MartinBMWToyota e mais.

No grid deste ano, temos apenas dois pilotos brasileiros. Pipo Derani corre pela Genesis Magma Racing, marca de luxo da Hyundai Motor, na categoria Hypercar, dividindo o carro #17 com o alemão André Lotterer e o francês Mathys Jaubert. Na LMGT3, Augusto Farfus compete pela Team WRT, com Sean Gelael e Darren Leung. 

Na classificação dos hipercarros, a Toyota lidera com o trio formado por Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck De Vries, com 75 pontos. Já na LMGT3, Nick Catsburg e Jonny Edgar compartilham o primeiro lugar com 72 pontos. 

Confira a programação das 6h de São Paulo:

Sessão Dia Horário  Transmissão
Treino Livre 1 (90min) Sexta-feira  11h00 -
Treino Livre 2 (90min) Sexta-feira  15h50 -
Treino Livre 3 (60min) Sábado 10h10 -
Classificação Sábado 14h30 Bandsports / Canal Esporte na Band no YouTube
6h de São Paulo Domingo 11h30 Bandsports / Canal Esporte na Band no YouTube

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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