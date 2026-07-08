WEC: Confira os horários e como acompanhar as 6h de São Paulo, em Interlagos
Motorsport.com acompanha toda a ação no circuito da capital paulista in loco
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Foto de: Nikolaz Godet / Motorsport.com
Semana especial para o fã brasileiro de esporte a motor. O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) volta ao país para mais uma edição das 6h de São Paulo, quarta etapa da temporada 2026.
Em um dos melhores momentos de sua história, graças ao bem-sucedido regulamento das classes dos hipercarros e da LMTG3, o WEC conta com o maior número de montadoras no grid dos Mundiais FIA, com nomes como Ferrari, Cadillac, Peugeot, Aston Martin, BMW, Toyota e mais.
No grid deste ano, temos apenas dois pilotos brasileiros. Pipo Derani corre pela Genesis Magma Racing, marca de luxo da Hyundai Motor, na categoria Hypercar, dividindo o carro #17 com o alemão André Lotterer e o francês Mathys Jaubert. Na LMGT3, Augusto Farfus compete pela Team WRT, com Sean Gelael e Darren Leung.
Na classificação dos hipercarros, a Toyota lidera com o trio formado por Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck De Vries, com 75 pontos. Já na LMGT3, Nick Catsburg e Jonny Edgar compartilham o primeiro lugar com 72 pontos.
Confira a programação das 6h de São Paulo:
|Sessão
|Dia
|Horário
|Transmissão
|Treino Livre 1 (90min)
|Sexta-feira
|11h00
|-
|Treino Livre 2 (90min)
|Sexta-feira
|15h50
|-
|Treino Livre 3 (60min)
|Sábado
|10h10
|-
|Classificação
|Sábado
|14h30
|Bandsports / Canal Esporte na Band no YouTube
|6h de São Paulo
|Domingo
|11h30
|Bandsports / Canal Esporte na Band no YouTube
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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