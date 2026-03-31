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WEC

WEC: Derani aposta em evolução gradual na estreia da Genesis em 2026

Brasileiro será o único representante do país na classe de hipercarros e vive expectativa para disputa da primeira etapa dentro de três semanas na Itália

Redação Motorsport.com
Publicado:
Pipo Derani, Genesis Magma Racing

Foto de: Divulgacao

Falta pouco para que o brasileiro Pipo Derani comece um novo capítulo em sua consagrada carreira no automobilismo internacional. Em menos de três semanas, o piloto fará sua estreia na temporada 2026 do FIA World Endurance Championship (WEC) defendendo a Genesis Magma Racing, marca de luxo da Hyundai Motorsport, que chega à principal categoria do endurance mundial com o novo hipercarro GMR-001.

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Inicialmente prevista para o Catar, a abertura do campeonato foi adiada em razão do cenário de instabilidade no Oriente Médio. Assim, a temporada começará oficialmente nos dias 18 e 19 de abril, em Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália.

Na disputa de 2026, Derani dividirá o hipercarro #17 com o alemão André Lotterer e o francês Mathys Jaubert. A equipe ainda terá um segundo carro no grid, com o trio Daniel Juncadella, Mathieu Jaminet e Paul‑Loup Chatin. Entre os inscritos da classe dos hipercarros, Derani será o único brasileiro na categoria principal.

O projeto da Genesis Magma Racing vem sendo desenvolvido intensamente desde o ano passado, com uma extensa programação de testes e evolução do carro. Ainda assim, dentro da equipe existe a consciência de que o verdadeiro desafio começará apenas quando as luzes verdes se acenderem para a primeira corrida.

“Nossa primeira meta para a temporada precisa ser nos tornarmos uma equipe de verdade. Há muitas pessoas incríveis no time. O que já fizemos é uma conquista enorme, como escalar o Monte Everest — talvez até algo maior — e agora estamos vivendo algo que, há um ano e meio, era apenas um sonho. Agora precisamos focar nos detalhes: fazer os pit stops corretamente e garantir que cada pessoa saiba exatamente o que precisa fazer”, comentou o brasileiro.

Apesar de toda a sua experiência, Derani sabe que a temporada de estreia exigirá paciência e evolução gradual.

“A realidade é que precisamos criar pequenos objetivos para nós mesmos. Na primeira corrida, esperamos cometer o mínimo de erros possível e terminar a prova; na segunda, buscar um resultado um pouco melhor; e, aos poucos, ir empurrando nossas metas cada vez mais para frente. A mentalidade que estou levando para a temporada é superar essas etapas uma a uma. Acho que, se fizermos isso, eventualmente ficaremos surpresos com o lugar a que poderemos chegar”, completou.

Derani chega a mais um novo desafio com um currículo expressivo no endurance internacional. O piloto é bicampeão do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, tetracampeão das 12 Horas de Sebring, vencedor das 24 Horas de Daytona e vice-campeão das 24 Horas de Le Mans, entre diversas outras conquistas.

Confira o calendário do FIA WEC 2026:
17-19 de Abril: 6 Horas de Ímola (Itália)
7-9 de Maio: 6 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica)
10-14 de Junho: 24 Horas de Le Mans (França)
10-12 de Julho: 6 Horas de São Paulo (Brasil)
4-6 de Setembro: Lone Star Le Mans (Austin, EUA)
25-27 de Setembro: 6 Horas de Fuji (Japão)
22-24 de Outubro: 1812 km do Catar (Catar)
5-7 de Novembro: 8 Horas do Bahrein (Bahrein)

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