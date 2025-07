O WEC fechou as atividades do sábado em Interlagos com a classificação para as 6h de São Paulo. E, na classe GT3, festa brasileira, com Dudu Barrichello colocando o #10 da Racing Spirit of Léman na pole position. Já nos hipercarros, pole da Cadillac, com o #12 de Alex Lynn, Norman Nato e Will Stevens na ponta.

No WEC, a classificação é dividida em dois blocos. Primeiro, vão à pista todos os carros da classe GT3, com os dez melhores avançando para a disputa da pole position. Depois, é a vez dos hipercarros, seguindo o mesmo formato. O grid é formado com todo os hipercarros ocupando as posições dianteiras do grid, com os GT3s vindo na sequência.

As 6h de São Paulo de 2025 contam com três brasileiros no grid, sendo todos no GT3. No Aston Martin Vantage #10 da Racing Spirit of Léman, temos Dudu Barrichello ao lado de Valentin Hasse-Clot e Anthony McIntosh. Já no BMW M4 GT3 número 31 da The Bend Team WRT temos Augusto Farfus e Pedro Ebrahim, correndo com Yasser Shahin.

LMGT3: Dudu Barrichello põe Racing Spirit of Léman na pole

Em uma bela disputa na hyperpole, Dudu Barrichello colocou o #10 da Racing Spirit of Léman na dianteira da classe com um tempo de 01min33s849, 0s024 à frente do Lexus #87, de Pechito López. O outro Lexus da classe, o #78, ficou em terceiro, a 0s114.

O #31 de Farfus e Ebrahim terminou apenas em 18º na classe, enquanto o #46 do multicampeão da moto Valentino Rossi ficou em 14º, com os dois carros da BMW sendo eliminados ainda no Q1.

Hipercarros: Cadillac na ponta

Na primeira parte do quali, Alex Lynn colocou o #12 da Cadillac na frente, com 01min22s829, junto de Norman Nato e Will Stevens. Malthe Jakobsen ficou a 0s379 com o Peugeot #92, que divide com Loic Duval. O outro Peugeot, o #93, de Paul di Resta e Mikkel Jensen completou o top 3.

As duas Ferraris da equipe principal, o #50 de Fuoco, Molina e Nielsen, e o #51, de Antonio Giovinazzi, Calado e Pier Guidi ficaram de fora do top 10, e 14º e 17º, respectivamente. Mick Schumacher, que pilota o #36 da Alpine, também ficou de fora, terminando em 16º.

No final, a Cadillac garantiu uma dobradinha no grid de largada de São Paulo. O #12, de Alex Lynn, Norman Nato e Will Stevens, ficou na frente com um tempo de 01min22s570, apenas 0s100 à frente do #38 de Sébastien Bourdais, Jenson Button e Earl Bamber. O Porsche #5 de Julien Andlauer e Michael Christensen completou o top 3, ficando a 0s264. O trio vencedor das 24h de Le Mans, o #83 de Robert Kubica, Yifei Ye e Phil Hanson, sofreu no quali, terminando apenas em nono, a 0s816.

Após o fim da classificação, o Cadillac #38 levou uma punição de uma posição no grid por atrapalhar um dos Peugeot durante a sessão. Com isso, o Porsche #5 subiu para segundo

As 6h de São Paulo têm largada marcada para 11h30, horário de Brasília, neste domingo. Você acompanha a prova completa no Bandsports e no canal Esporte na Band no YouTube. O Motorsport.com está acompanhando toda a ação in loco no Autódromo de Interlagos.

