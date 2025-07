O Campeonato Mundial de Endurance entregou uma 6h de São Paulo com muita ação e muitas emoções até o fim. A Cadillac superou as expectativas de todos, entregando um belo ritmo de corrida para garantir uma dobradinha importante, com vitória do #12 de Alex Lynn, Norman Nato e Will Stevens. Na GT3, vitória do Lexus #87, mas o destaque foi o pódio de Dudu Barrichello com o #10 da Racing Spirit of Léman, graças a uma bela manobra nos minutos finais.

Em uma largada limpa nos hipercarros, o Cadillac #12 conseguiu segurar a liderança apenas nas primeiras curvas, não sendo capaz de manter o ímpeto do Porsche #5 durante a primeira volta. Com isso, a marca americana passou a fazer P2 e P3.

Na GT3, o #10 de Dudu Barrichello soube se posicionar para manter a ponta, evitando as disputas no S do Senna, chegando a ter três carros um ao lado do outro nas curvas, o que fez alguns pilotos escaparem.

A primeira bandeira amarela veio com pouco mais de 20 minutos de prova, após um toque do TF Sport #33 no Heart of Racing #27, deixando o segundo na contramão da pista. Enquanto isso, o BMW #15 de Kevin Magnussen passava um longo período nos boxes com problemas no carro.

A prova teve ainda outra bandeira amarela curiosa. Os fiscais precisaram retirar uma rabiola de pipa que havia ficado pela pista durante a primeira parte da corrida.

A janela inicial de pit stops começou próximo do fim da primeira hora de prova, com os GT3 indo aos boxes na primeira leva. Neste momento, Farfus assumiu o comando do #31 do The Bend Team WRT.

A segunda hora de prova foi marcada por uma batalha intensa entre o Porsche #5 e o Cadillac #38 pela liderança, com muitas trocas de posições entre eles.

Neste período, um momento infeliz para os brasileiros do grid do WEC. O #31 de Augusto Farfus e Pedro Ebrahim acabou tocando no #10 do trio de Dudu Barrichello, com o carro de Dudu rodando e perdendo muitas posições com o incidente, caindo para 12º.

Quando a prova concluía sua terceira hora, chegando à metade, os GT3s estavam concluindo mais uma rodada de pit stops, enquanto os hipercarros iniciavam mais uma passagem pelos boxes.

Nos hipercarros, dobradinha da Cadillac, com o #12 à frente, com Alex Lynn a bordo, 13s à frente do #38 de Jenson Button. O Porsche #5, com Michael Christensen, vinha em terceiro, a 20s dos líderes. Na GT3, o Lexus #87 da Akkodis liderava, mas com um drive through a ser cumprido. As Iron Dames vinham em segundo, a 11s. Dos brasileiros, Dudu Barrichello colocavam de novo o #10 em quarto na classe, com o #31 de Farfus e Ebrahim em 13º. Já o #46 de Valentino Rossi estava em décimo.

Uma bandeira amarela de pista inteira (equivalente ao SC Virtual na F1) precisou ser acionada a 01h35min do fim por conta de mais uma pipa, agora colocada no meio da reta principal. Mas a interrupção foi curta.

A noventa minutos do fim da prova, a classificação dos hipercarros vinham em duplas. O Cadillac #12 seguia na liderança, com o Cadillac #38 de Sébastien Bourdais em segundo, a 41s. Na sequência, os Porsches #5 e #6 em terceiro e quarto, com os Peugeots #94 e #93 em quinto e sexto. Na GT3, o Lexus #87 seguia na liderança, com uma boa vantagem para o Lexus #78, que buscava manter a posição contra as Iron Dames. O #10 de Dudu Barrichello era o quinto, enquanto o #46 de Valentino Rossi era o sétimo e o #31 de Augusto Farfus e Pedro Ebrahim vinha em 15º.

A rodada final de pitstops de ambas as classes veio no início da última hora de prova, quando o Sol começava a baixar no autódromo.

No final, a Cadillac superou todas as expectativas de que poderiam minguar no ritmo de corrida. Com uma performance forte, a marca americana garantiu a dobradinha nas 6h de São Paulo, com vitória do #12 de Alex Lynn, Norman Nato e Will Stevens, com um caminhão de vantagem para o #38 de Jenson Button, Sébastien Bourdais e Earl Bamber. O #38 precisou segurar nas voltas finais as investidas do Porsche #5, de Julien Andlauer e Michael Christensen, que completou o pódio.

A Porsche ainda colocou o #6, de Kévin Estre e Laurens Vanthoor, em quarto, com o Peugeot #94, de Löic Duval e Malthe Jakobson completando os cinco primeiros entre os hipercarros.

Já na LMGT3, a vitória ficou com o Lexus #87 da Akkodis, com Pechito López, Clemens Schmid e Răzvan Umbrărescu. Em segundo, ficou o Corvette #81 da TF Sport, com Rui Andrade, Charlie Eastwood e Tom van Rompuy. E com uma belíssima manobra a cinco minutos do fim, Dudu Barrichello colocou o Aston Martin #10 da Racing Spirit of Léman, na terceira colocação, junto de Valentin Hasse-Clot e Anthony McIntosh.

O BMW #46 da WRT, de Valentino Rossi, Ahmad Al Harthy e Kelvin van der Linde terminou em 10º, enquanto o #31 de Augusto Farfus, Pedro Ibrahim e Yasser Shahin, ficou em 12º.

Agora o WEC tira uma pausa de quase dois meses, retomando as atividades da temporada 2025 nos dias 05 a 07 de setembro com a etapa do Circuito das Américas, também com seis horas de duração.

Confira o resultado final das 6h de São Paulo:

