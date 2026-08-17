A Ford realizou o primeiro teste com o seu modelo de hipercarro no Circuito de Paul Ricard, antes de sua estreia no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) em 2027. A pista francesa foi escolhida para o teste por ficar próxima à sede da fabricante ORECA, cujo chassi serve de base para o protótipo ainda sem nome da marca americana.

O motor V8 aspirado de 5,4 litros, derivado do modelo 'Coyote', construído e testado nas instalações de Dearborn, foi instalado no chassi e ligado pela primeira vez no mês passado.

“Os testes do hipercarro começaram na quarta-feira, 5 de agosto, com vários dias de testes de rodagem, que transcorreram sem problemas e conforme o planejado”, explicou o comunicado da Ford Racing.

“A equipe seguiu metódicamente um programa abrangente para ativar e verificar todos os sistemas de controle; agora, todos estão totalmente operacionais e prontos para os primeiros testes em pista, programados para esta semana e a próxima".

Os pilotos oficiais Matt Campbell e Logan Sargeant se revezaram ao volante do carro, e os companheiros de equipe Tom Blomqvist e Mike Rockenfeller devem se juntar a eles nos próximos dias.

As sessões iniciais de testes também foram confiadas a esses pilotos, com exceção de Sargeant, que se juntou ao grupo na pista francesa. Nick Yelloly e Sebastian Priaulx também participarão do projeto antes da estreia da Ford na categoria de hipercarros no próximo ano.

Teste do Hypercar da Ford Foto: Ford Racing Technology

O carro apresentava um design de camuflagem azul e branco com a inscrição “Ford Racing” e uma 'barbatana' preta. O bico no estilo do Ferrari 499P é muito baixo (embora sem a asa que atravessa a parte superior, presente em outros modelos ORECA), enquanto o splitter elevado e contornado está conectado ao 'bico' que se projeta por baixo da carroceria no centro. Nas laterais, há dois flaps aerodinâmicos, conhecidos como “flicks”.

O para-lama dianteiro apresenta algumas seções contornadas acima da área onde os faróis serão instalados (ainda ocultos pela pintura), com a clássica abertura acima das rodas. Nas laterais, há um “túnel” entre o arco da roda e as saias laterais para canalizar o fluxo de ar da abertura dianteira por baixo da carroceria.

Na traseira, os suportes laterais da asa estão fixados à extremidade do arco da roda, que assume uma forma oca, conectando-se à seção central da carroceria (onde a faixa horizontal de LED para as luzes traseiras é visível).

Os painéis inferiores curvos também se fundem com a seção do difusor, que é mais larga e mais quadrada no centro.

Por fim, a 'barbatana' do capô apresenta um design muito semelhante ao do Porsche 963, com uma grande entrada de ar visível através do contorno amarelo na tampa do cockpit.

Teste do Ford Hypercar Foto: Ford Racing Technology

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