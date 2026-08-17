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WEC

WEC: Ford revela novo hipercarro em Paul Ricard; veja imagens

Fabricante americana divulgou as primeiras imagens de seu modelo para a disputa do Mundial de Endurance de 2027

Francesco Corghi
Publicado:
Ford Hypercar test

A Ford realizou o primeiro teste com o seu modelo de hipercarro no Circuito de Paul Ricard, antes de sua estreia no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) em 2027. A pista francesa foi escolhida para o teste por ficar próxima à sede da fabricante ORECA, cujo chassi serve de base para o protótipo ainda sem nome da marca americana.

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O motor V8 aspirado de 5,4 litros, derivado do modelo 'Coyote', construído e testado nas instalações de Dearborn, foi instalado no chassi e ligado pela primeira vez no mês passado. 

“Os testes do hipercarro começaram na quarta-feira, 5 de agosto, com vários dias de testes de rodagem, que transcorreram sem problemas e conforme o planejado”, explicou o comunicado da Ford Racing.

“A equipe seguiu metódicamente um programa abrangente para ativar e verificar todos os sistemas de controle; agora, todos estão totalmente operacionais e prontos para os primeiros testes em pista, programados para esta semana e a próxima".

 

Os pilotos oficiais Matt Campbell e Logan Sargeant se revezaram ao volante do carro, e os companheiros de equipe Tom Blomqvist e Mike Rockenfeller devem se juntar a eles nos próximos dias.

As sessões iniciais de testes também foram confiadas a esses pilotos, com exceção de Sargeant, que se juntou ao grupo na pista francesa. Nick Yelloly e Sebastian Priaulx também participarão do projeto antes da estreia da Ford na categoria de hipercarros no próximo ano.

Ford Hypercar test

Teste do Hypercar da Ford

Foto: Ford Racing Technology

O carro apresentava um design de camuflagem azul e branco com a inscrição “Ford Racing” e uma 'barbatana' preta. O bico no estilo do Ferrari 499P é muito baixo (embora sem a asa que atravessa a parte superior, presente em outros modelos ORECA), enquanto o splitter elevado e contornado está conectado ao 'bico' que se projeta por baixo da carroceria no centro. Nas laterais, há dois flaps aerodinâmicos, conhecidos como “flicks”.

O para-lama dianteiro apresenta algumas seções contornadas acima da área onde os faróis serão instalados (ainda ocultos pela pintura), com a clássica abertura acima das rodas. Nas laterais, há um “túnel” entre o arco da roda e as saias laterais para canalizar o fluxo de ar da abertura dianteira por baixo da carroceria.

Na traseira, os suportes laterais da asa estão fixados à extremidade do arco da roda, que assume uma forma oca, conectando-se à seção central da carroceria (onde a faixa horizontal de LED para as luzes traseiras é visível).

Os painéis inferiores curvos também se fundem com a seção do difusor, que é mais larga e mais quadrada no centro.

Por fim, a 'barbatana' do capô apresenta um design muito semelhante ao do Porsche 963, com uma grande entrada de ar visível através do contorno amarelo na tampa do cockpit.

Ford Hypercar test

Teste do Ford Hypercar

Foto: Ford Racing Technology

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