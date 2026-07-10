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WEC Interlagos

WEC: Genesis lidera TL2 com Chatin; Pipo Derani é 13º em Interlagos

Sessão foi marcada por diversas investigações por excesso de velocidade no pit lane

Livia Veiga
Editado:
#19 Genesis Magma Racing, Genesis GMR-001 - Daniel Juncadella, Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet

Os pilotos do WEC retornaram à pista de Interlagos nesta sexta-feira (10) para o segundo treino livre, com a temperatura caindo levemente em comparação ao TL1 que aconteceu no início da tarde.

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Sem gastar muito tempo na garagem, os carros tomaram a pista. Faltando menos de 50 minutos para a sessão, Daniel Juncadella, que estava no volante do Genesis Magma Racing número 19, cravou a volta mais rápida na classe de Hypercar.

Ao mesmo tempo, Razvan Umbrarescu, da Akkodis ASP Team, comandava o veículo #87 pela GT3.

Como foi o TL2?

Diversos pilotos foram colocados sob investigação por ultrapassar o limite de velocidade no pit lane, com Juncadella e Umbrarescu sendo os mais rápidos em suas categorias nos primeiros trinta minutos.

No segundo stint, José Maria Lopez era o mais rápido na classificação geral, pela GT3, com o carro da Akkodis ASP Team, enquanto Juncadella seguia com a volta mais rápida no categoria de hipercarros.

O treino acabou com Paul-Loup Chatin sendo o mais rápido com o carro da Genesis, tendo Marco Sorensen, da Aston Martin THOR, na segunda posição nos hypercars.

Clemens Schmid, da Akkodis ASP Team, liderou pela GT3, mantendo a equipe à frente das rivais por toda a sessão.

TL2

Todas as estatísticas
 
Cla Equipe # Pilotos Carro Voltas Tempo Intervalo km/h
1
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 0

1'24.271

   184.077
2
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. De Angelis Aston Martin Valkyrie 0

+0.060

1'24.331

 0.060 183.946
3
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 0

+0.216

1'24.487

 0.156 183.606
4
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 0

+0.414

1'24.685

 0.198 183.177
5
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Switzerland L. Deletraz Cadillac V-Series.R 0

+0.442

1'24.713

 0.028 183.117
6
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 0

+0.484

1'24.755

 0.042 183.026
7
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 0

+0.600

1'24.871

 0.116 182.776
8
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 0

+0.641

1'24.912

 0.041 182.687
9
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 0

+0.654

1'24.925

 0.013 182.659
10
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 0

+0.705

1'24.976

 0.051 182.550
11
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Linde BMW M Hybrid V8 0

+0.715

1'24.986

 0.010 182.528
12
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 0

+0.725

1'24.996

 0.010 182.507
13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0

+0.777

1'25.048

 0.052 182.395
14
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.863

1'25.134

 0.086 182.211
15
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.880

1'25.151

 0.017 182.175
16
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 0

+1.100

1'25.371

 0.220 181.705
17
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 0

+1.291

1'25.562

 0.191 181.300
18
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 0

+10.227

1'34.498

 8.936 164.155
19
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 0

+10.264

1'34.535

 0.037 164.091
20
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+10.309

1'34.580

 0.045 164.013
21
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West
F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 0

+10.580

1'34.851

 0.271 163.544
22
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+10.689

1'34.960

 0.109 163.357
23
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+11.108

1'35.379

 0.419 162.639
24
The Bend Manthey LMGT3
92
Y. Shahin
Italy R. Pera Austria R. Lietz 		Porsche 911 GT3 R 0

+11.172

1'35.443

 0.064 162.530
25
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 0

+11.188

1'35.459

 0.016 162.503
26
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 0

+11.254

1'35.525

 0.066 162.390
27
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 0

+11.278

1'35.549

 0.024 162.350
28
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0

+11.320

1'35.591

 0.042 162.278
29
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0

+11.393

1'35.664

 0.073 162.155
30
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar
N. Varrone
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+11.478

1'35.749

 0.085 162.011
31
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy
A. Güven
Porsche 911 GT3 R 0

+10.884

1'35.155

   163.022
32
IRON LYNX LMGT3
61
M. Berry
Portugal R. Andrade Belgium M. Martin 		Mercedes AMG GT3 0

+11.631

1'35.902

 0.747 161.752
33
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni
L. Hodenius
Mercedes AMG GT3 0

+11.695

1'35.966

 0.064 161.644
34
TEAM WRT LMGT3
69
A. McIntosh
Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 0

+11.741

1'36.012

 0.046 161.567
35
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0

+11.792

1'36.063

 0.051 161.481
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