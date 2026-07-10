WEC: Genesis lidera TL2 com Chatin; Pipo Derani é 13º em Interlagos
Sessão foi marcada por diversas investigações por excesso de velocidade no pit lane
Os pilotos do WEC retornaram à pista de Interlagos nesta sexta-feira (10) para o segundo treino livre, com a temperatura caindo levemente em comparação ao TL1 que aconteceu no início da tarde.
Sem gastar muito tempo na garagem, os carros tomaram a pista. Faltando menos de 50 minutos para a sessão, Daniel Juncadella, que estava no volante do Genesis Magma Racing número 19, cravou a volta mais rápida na classe de Hypercar.
Ao mesmo tempo, Razvan Umbrarescu, da Akkodis ASP Team, comandava o veículo #87 pela GT3.
Como foi o TL2?
Diversos pilotos foram colocados sob investigação por ultrapassar o limite de velocidade no pit lane, com Juncadella e Umbrarescu sendo os mais rápidos em suas categorias nos primeiros trinta minutos.
No segundo stint, José Maria Lopez era o mais rápido na classificação geral, pela GT3, com o carro da Akkodis ASP Team, enquanto Juncadella seguia com a volta mais rápida no categoria de hipercarros.
O treino acabou com Paul-Loup Chatin sendo o mais rápido com o carro da Genesis, tendo Marco Sorensen, da Aston Martin THOR, na segunda posição nos hypercars.
Clemens Schmid, da Akkodis ASP Team, liderou pela GT3, mantendo a equipe à frente das rivais por toda a sessão.
TL2
|Cla
|Equipe
|#
|Pilotos
|Carro
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|0
|
1'24.271
|184.077
|2
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. De Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|0
|
+0.060
1'24.331
|0.060
|183.946
|3
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|0
|
+0.216
1'24.487
|0.156
|183.606
|4
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|0
|
+0.414
1'24.685
|0.198
|183.177
|5
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato L. Deletraz
|Cadillac V-Series.R
|0
|
+0.442
1'24.713
|0.028
|183.117
|6
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|0
|
+0.484
1'24.755
|0.042
|183.026
|7
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|0
|
+0.600
1'24.871
|0.116
|182.776
|8
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|0
|
+0.641
1'24.912
|0.041
|182.687
|9
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|0
|
+0.654
1'24.925
|0.013
|182.659
|10
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|0
|
+0.705
1'24.976
|0.051
|182.550
|11
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. Linde
|BMW M Hybrid V8
|0
|
+0.715
1'24.986
|0.010
|182.528
|12
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|0
|
+0.725
1'24.996
|0.010
|182.507
|13
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|0
|
+0.777
1'25.048
|0.052
|182.395
|14
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|0
|
+0.863
1'25.134
|0.086
|182.211
|15
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|0
|
+0.880
1'25.151
|0.017
|182.175
|16
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|0
|
+1.100
1'25.371
|0.220
|181.705
|17
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|0
|
+1.291
1'25.562
|0.191
|181.300
|18
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Lopez
|Lexus RC F GT3
|0
|
+10.227
1'34.498
|8.936
|164.155
|19
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. David
E. Masson
|Lexus RC F GT3
|0
|
+10.264
1'34.535
|0.037
|164.091
|20
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|0
|
+10.309
1'34.580
|0.045
|164.013
|21
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West
F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|0
|
+10.580
1'34.851
|0.271
|163.544
|22
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|0
|
+10.689
1'34.960
|0.109
|163.357
|23
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
+11.108
1'35.379
|0.419
|162.639
|24
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|
Y. ShahinR. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|0
|
+11.172
1'35.443
|0.064
|162.530
|25
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|0
|
+11.188
1'35.459
|0.016
|162.503
|26
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|0
|
+11.254
1'35.525
|0.066
|162.390
|27
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|0
|
+11.278
1'35.549
|0.024
|162.350
|28
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
+11.320
1'35.591
|0.042
|162.278
|29
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
+11.393
1'35.664
|0.073
|162.155
|30
|
TF Sport LMGT3
|33
| B. Keating J. Edgar
N. Varrone
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
+11.478
1'35.749
|0.085
|162.011
|31
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy
A. Güven
|Porsche 911 GT3 R
|0
|
+10.884
1'35.155
|163.022
|32
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|
M. BerryR. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|0
|
+11.631
1'35.902
|0.747
|161.752
|33
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni
L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|0
|
+11.695
1'35.966
|0.064
|161.644
|34
|
TEAM WRT LMGT3
|69
|
A. McIntoshP. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|0
|
+11.741
1'36.012
|0.046
|161.567
|35
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|0
|
+11.792
1'36.063
|0.051
|161.481
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