A procura por ingressos para o Rolex 6 Horas de São Paulo 2026 segue intensa e mostra a força da etapa brasileira do FIA WEC. A Arquibancada B, uma das mais tradicionais de Interlagos, já está totalmente esgotada no primeiro lote. Já na Arquibancada Pit Stop, os combos de três dias se esgotaram rapidamente, restando apenas ingressos avulsos para sexta, sábado e domingo.

O público ainda encontra opções disponíveis em outros setores do autódromo, além dos espaços VIP – como o Endurance Club, que já inclui acesso ao Pit Walk. Para quem adquirir ingressos de arquibancada, é possível adicionar o Pit Walk como experiência extra.

Todos os ingressos dão acesso à Fan Zone, que oferece entretenimento para toda a família, com shows ao vivo, roda gigante, praça de alimentação completa e estandes interativos de marcas renomadas do setor automotivo, criando um ambiente de festival ao redor da competição.

Como em todas as etapas do FIA WEC, menores de 12 anos têm entrada gratuita quando acompanhados de um adulto pagante – um benefício que reforça o caráter familiar do campeonato e incentiva que toda a família viva a experiência do endurance.

Realizado entre 10 e 12 de julho de 2026, no Autódromo de Interlagos, o Rolex 6 Horas de São Paulo promete repetir o sucesso da última edição, que levou mais de 84 mil pessoas ao circuito e movimentou R$ 408 milhões na economia, consolidando o Brasil como palco estratégico do endurance mundial.

Com público recorde, impacto econômico expressivo e ingressos de setores já esgotados após 1 mês da abertura de vendas, São Paulo reafirma sua posição de destaque no FIA WEC e se prepara para, em 2026, oferecer uma experiência ainda mais completa para fãs, patrocinadores e parceiros.

As vendas ocorrem exclusivamente pela bilheteria oficial do Rolex 6 Horas de São Paulo, no link ou na unidade da Ticketmaster no Shopping Ibirapuera, de acordo com a disponibilidade de ingressos.

