As 6h de São Paulo 2026 acontecerão em um momento importante de transformação do Autódromo de Interlagos. A corrida, que será realizada entre os dias 10 e 12 de julho, terá, em função de obras de modernização em andamento, algumas áreas do circuito com operação ajustada durante o evento, incluindo a arquibancada A, que funcionará com capacidade reduzida para aproximadamente seis mil espectadores.

As intervenções fazem parte de um amplo projeto de melhoria da infraestrutura do autódromo, com impacto também na arquibancada do Laranjinha, que permanecerá temporariamente interditada, e na nova arquibancada D, atualmente em fase de construção e ainda não disponível para o público.

Diante deste cenário, a organização do evento optou por não implementar estruturas temporárias adicionais, priorizando a manutenção da experiência do público e a circulação fluida entre as diferentes áreas do circuito, especialmente a Fan Zone, um dos principais pontos de entretenimento do evento.

“A modernização do autódromo é essencial para o futuro do esporte e para a cidade de São Paulo. Sabemos que este é um momento de transição e que há impactos operacionais, mas nossa prioridade é garantir uma experiência segura, confortável e de alta qualidade para o público. Optamos por não utilizar arquibancadas temporárias para preservar a proximidade dos espectadores com a pista e com as áreas de entretenimento”, afirma Aline Vilatte, Diretora Geral das 6h de São Paulo.

Por outro lado, o evento segue ampliando suas áreas de hospitalidade, com uma nova área VIP com capacidade para cerca de 5 mil pessoas. Com isso, a expectativa é manter um público em linha com a edição anterior, considerando que o autódromo ainda não havia atingido sua capacidade máxima no ano passado.

Para compensar os ajustes de capacidade e melhorar a circulação do público, o evento contará com um sistema de mobilidade interna inspirado nas grandes corridas internacionais, como as 24 Horas de Le Mans.

Um “trenzinho” circular será utilizado dentro do autódromo, conectando as principais áreas do evento, incluindo arquibancadas e Fan Zone. Este sistema facilitará ainda mais o deslocamento das pessoas e enriquecerá a experiência para o público, garantindo que seja mais fluida e integrada dentro do circuito.

Mesmo com as restrições pontuais, as 6h de São Paulo mantêm sua proposta de oferecer uma experiência completa combinando esporte, entretenimento e acesso ampliado à Fan Zone, que seguirá aberta para todos com ingressos adquiridos para o evento.

A redução de capacidade em algumas arquibancadas também reforça a importância do planejamento antecipado por parte do público, já que a disponibilidade de ingressos para determinadas áreas será naturalmente mais limitada nesta edição. As entradas já adquiridas pelo público para a arquibancada A não sofrerão qualquer alteração.

As 6h de São Paulo seguem trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais para garantir que as obras impactem o mínimo possível a operação e a experiência dos fãs, ao mesmo tempo em que contribuem para a evolução do autódromo como um dos principais palcos do automobilismo mundial.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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