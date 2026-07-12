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WEC Interlagos

WEC: Mesmo com limite de espaço em Interlagos, 6h de São Paulo supera público de 2025

Edição de 2026 traz o maior público desde o retorno do WEC ao país em 2024

Guilherme Longo
Guilherme Longo
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Race start

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Foto de: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

A organização das 6h de São Paulo divulgou neste domingo o público total da edição de 2026 do evento. Mesmo tendo que limitar o uso de arquibancadas do Autódromo de Interlagos por causa das reformas em andamento, a etapa deste ano bateu o recorde de pessoas desde o retorno do WEC ao Brasil, em 2024.

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No total, 84.960 pessoas estiveram presentes em Interlagos ao longo do fim de semana. Este número supera em apenas 219 a cifra de 2025, 84.741, enquanto em 2024 o total registrado foi de 73.205.

A notícia é encorajadora para o WEC, já que o evento deste ano foi realizado sob capacidade limitada no autódromo. Com as instalações passando por modernizações, além da construção de uma nova arquibancada permanente no fim da reta principal, alguns setores não puderam ser comercializados, o que impediu o que poderia ser um número ainda maior.

A edição deste ano contou com dois brasileiros no grid: Pipo Derani, correndo com o #17 da Genesis na hypercar e Augusto Farfus com o BMW #32 da WRT.

Durante o evento foi iniciada a pré-venda dos ingressos de 2027, com a prova marcada para o fim de semana de 09 a 11 de julho, sendo a sexta de nove etapas do campeonato.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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