WEC COTA

WEC: Peugeot anuncia Nick Cassidy para temporada de 2026

Mudança de categoria do neozelandês, que competia na F-E, faz parte de acordo mais amplo com a empresa controladora da Peugeot, a Stellantis

Gary Watkins
Editado:
Podium: Race winner Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing

Astro da Fórmula ENick Cassidy se juntará à equipe Peugeout na classe Hypercar no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) para a temporada de 2026. 

A mudança, confirmada nesta segunda-feira, deve fazer parte de um acordo mais amplo para o ex-piloto da Envision e da Jaguar FE com a Stellantis, controladora da Peugeot: parece provável que ele corra pela equipe até então conhecida como Maserati MSG Racing na FE em 2025/26.

Cassidy está mudando para o auge das corridas de carros esportivos em 2026, tendo competido anteriormente no WEC na classe GTE AM. Ele disputou seis corridas em 2022, ao volante de uma Ferrari da AF Corse. O neozelandês  também foi regular na SuperGT durante seu tempo no Japão, conquistando o título dividindo o Lexus da TOM'S com Ryo Hirakawa.

O diretor técnico da Peugeot Sport, Olivier Jansonnie, disse: "Estamos muito felizes em receber Nick no programa da Peugeot. Sua experiência em várias categorias, sua abordagem técnica e sua velocidade fazem dele um ativo valioso para a equipe". 

Cassidy terá sua primeira experiência com o Peugeot 9X8 2024 Le Mans Hypercar durante um teste com vários fabricantes em Austin, após a rodada do WEC deste fim de semana. 

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9x8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

Foto de: Alexander Trienitz

A confirmação da contratação de Cassidy veio após uma troca enigmática no Instagram entre o piloto e seu novo empregador, após o anúncio em julho de que ele deixaria a equipe Jaguar FE mais cedo por consentimento mútuo. 

A Peugeot sugeriu que, agora que ele tinha "um pouco de tempo" disponível, reservaria uma passagem para Austin, acrescentando: "Vamos conversar sobre os planos do 2025/26 @FIA WEC. Você está dentro?"

A contratação de Cassidy pela Peugeot provavelmente fará parte de uma renovação significativa da formação de pilotos da fabricante francesa para aquela que será a quarta temporada completa de seu compromisso com o WEC. 

Sabe-se que vários dos atuais pilotos estão sem contrato no final da atual temporada, em um momento em que o mercado de pilotos está aquecido com a chegada da Genesis à classe Hypercar no próximo ano e da Ford e da McLaren na temporada seguinte. 

O reserva Theo Pourchaire, que também participará do teste de Austin, parece estar na briga por uma vaga na corrida.

