Quase dois meses após as 6 Horas de São Paulo, em Interlagos, o brasileiro Pipo Derani volta às pistas para a disputa da quinta etapa da temporada 2026 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), neste domingo (6). A prova, que marca o início da segunda metade do campeonato, será o Lone Star Le Mans, no Circuito das Américas, no Texas, Estados Unidos.

Bicampeão do IMSA, tetracampeão das 12 Horas de Sebring, vencedor das 24 Horas de Daytona, entre tantas outras conquistas em solo norte-americano, Derani também vê a disputa como uma corrida “em casa”. O brasileiro está animado com a continuidade do trabalho com a Genesis Magma Racing e com a evolução do GMR-001 Hypercar em sua temporada de estreia no FIA WEC.

“Correr nos Estados Unidos sempre traz a sensação de estar voltando para casa. Tenho memórias incríveis e momentos marcantes das minhas temporadas competindo no IMSA, e os fãs americanos trazem ao paddock uma energia e uma paixão autênticas que são incomparáveis. Voltar a competir em solo americano em um campeonato mundial é algo especial e não quero nada além de proporcionar um grande espetáculo para o público”, comentou Derani.

Foi também no circuito texano que o brasileiro viveu uma de suas memórias mais marcantes, ao lado do pai, Walter Derani: “Uma das minhas melhores lembranças aqui foi em 2015, durante minha temporada de estreia no FIA WEC, tendo meu pai ao meu lado nesta corrida. Voltar aqui sempre traz esses momentos à memória”.

Derani, no entanto, sabe dos desafios que o aguardam na pista texana, conhecida por exigir bastante dos pneus e por apresentar muitas ondulações no asfalto, o que torna o acerto do carro e o gerenciamento dos pneus fatores fundamentais para o desempenho ao longo das seis horas de prova. Ao mesmo tempo, o piloto destaca um dos grandes prazeres de guiar no traçado.

“É um circuito que exige comprometimento total - atacar a subida em direção à Curva 1 e fluir pelos ‘Esses’ com pneus novos continua sendo uma das sensações mais gratificantes”, completou Derani.

Para se preparar para a etapa, a Genesis Magma Racing realizou um teste de dois dias no circuito no final de julho. A atividade permitiu à equipe construir uma configuração-base para o GMR-001 Hypercar e compreender melhor as características da pista e os efeitos das altas temperaturas do ambiente e do asfalto. O trabalho também foi importante para Derani, que não compete no circuito desde 2016.



A equipe busca transformar em resultados a evolução demonstrada nas primeiras etapas da temporada. Depois de conquistar participações na Hyperpole nas 24 Horas de Le Mans e nas 6 Horas de São Paulo, a Genesis Magma Racing chega ao Lone Star Le Mans buscando aproveitar a confiabilidade apresentada em Interlagos, onde os dois GMR-001 chegaram ao final da prova sem problemas pela primeira vez.

Os treinos no Circuito das Américas terão início na sexta-feira (4), com as sessões de treinos livres. O grid será definido no sábado (5). No domingo (6), a largada da prova está prevista para as 13 horas locais (15 horas de Brasília).

Nas quatro primeiras etapas, Derani e os companheiros – o francês Mathys Jaubert e o alemão André Lotterer - têm como melhor resultado o Top 8 nas 6 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, em maio.

Após SHOW em Aragón, MARC é FAVORITO ao TÍTULO vs APRILIAS? Diogo BRILHA: e aí, Honda? SERTÕES e AMA

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!