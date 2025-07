O Porsche Penske #6, pilotado por Laurens Vanthoor e Kévin Estre, liderou o primeiro treino livre das 6 Horas de São Paulo do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), com volta rápida de 1min25s17. Na classe LMGT3, o Lexus RC F #87 da Akkodis ASP, pilotado por Clemens Schmid, José María López e Petru Umbrarescu foi o mais veloz, com 1min35s01.

Dos brasileiros, Dudu Barrichello, que corre com o Aston Martin Vantage AMR #10 da Racing Spirit of Léman junto de Anthony Mcintosh e Valentin Hasse Clot, foi o 4º mais rápido da LMGT3, enquanto Augusto Farfus e Pedro Ebrahim, que pilotam o BMW M4 #31 da The Bend Team WRT junto de Yasser Shahin, ficaram em 15º na tabela de tempos.

Nos primeiros trinta minutos de sessão, o Porsche 963 #6 da Penske liderou os tempos, com volta de 1min25s17, seguido pela Ferrari 499P #50 da Ferrari AF Corse e pela BMW M Hybrid V8 #20 da BMW M Team WRT.

Na LMGT3, o Lexus RC F #87 da Akkodis ASP Team eram os mais rápidos na meia hora inicial, com 1min35s01, enquanto Farfus era o 15º e Dudu era o quarto colocado na classe.

Com 32 minutos de sessão, uma bandeira amarela de pista inteira foi instaurada por um incidente envolvendo a Ferrari 296 LMGT3 #54 da Vista AF Corse. A pista foi liberada para ação total faltando 28 minutos para o fim. Os tempos e a tabela não mudaram significativamente até o fim da sessão.

Tabela em breve.

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!