WEC COTA

WEC: Porsche Penske triunfa na Lone Star Le Mans em COTA; Farfus chega em 9º e Dudu Barrichello em 11°

Nos últimos 60 minutos, quando as condições da pista mudaram substancialmente, a prova de seis horas se transformou em uma corrida caótica até o final

Gary Watkins
Gary Watkins
Editado:
#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campell

A Porsche Penske conquistou sua primeira vitória na classe de Hypercar da temporada 2025 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) no Lone Star Le Mans, em COTA, com Laurens Vanthoor, Matt Campbell e Kevin Estre triunfando em uma caótica corrida com tempo chuvoso. No LMGT3, o BMW #31 de Augusto Farfus chegou em nono, enquanto o Aston Martin #10 de Dudu Barrichello terminou em 11º.

Leia também:

Estre assumiu a liderança com o Porsche 963 LMDh #6 da Penske, faltando uma hora e 45 minutos para o final, imediatamente após o sexto safety car da corrida, quando conseguiu colocar o bico do Porsche ao lado de Alessandro Pier Guidi na Ferrari 499P #51 de fábrica na Curva 1. 

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campell

#Porsche Penske Motorsport Porsche 963 nº 6: Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campell

Foto de: FIAWEC - DPPI

O mais leve dos contatos foi feito quando o francês completou a manobra e resultou em um furo na dianteira esquerda da Ferrari de Pier Guidi, da AF Corse, compartilhada com James Calado e Antonio Giovinazzi

Não ficou claro se o incidente foi investigado pelos comissários, mas outro toque na última curva, quando o safety car saiu, foi investigado, embora Estre tenha recebido apenas uma advertência pelo contato. 

Estre estava no ritmo da Ferrari nessa parte da corrida, afastando-se do 499P de fábrica #50 com Miguel Molina ao volante. 

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Ferrari AF Corse Ferrari 499P #51: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto de: James Moy Photography via Getty Images

Ele passou a ter uma vantagem de 10s antes de outro safety car, mas conseguiu imediatamente ganhar algum espaço e restabelecer uma clara vantagem no caminho para uma vitória de 8,6s depois que todos os líderes fizeram paradas tardias para abastecer.

A Ferrari que Molina dividiu com Nicklas Nielsen e Antonio Fuoco ficou com o segundo lugar, mas Molina teve que trabalhar duro para conseguir a posição. 

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

Foto de: FIAWEC - DPPI

Ele ficou atrás de Stoffel Vandoorne no Peugeot 9X8 2024 LMH #94 nas paradas finais para abastecimento, mas conseguiu recuperar a segunda posição quando faltavam apenas seis voltas para o final.

Isso significa que a Peugeot perdeu por pouco a chance de marcar seu melhor resultado desde que entrou no WEC em 2022, mas ainda assim foi um bom dia para a fabricante francesa.

Atrás do carro #93 que Vandoorne dividiu com Loic Duval e Malthe Jakobsen, o carro irmão #94 pilotada por Jean-Eric Vergne, Paul di Resta e Mikkel Jensen conquistou a quarta posição.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Ferrari AF Corse Ferrari 499P #51: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto de: FIAWEC - DPPI

A Ferrari #51 recuperou a quinta posição nas mãos de Pier Guidi, o que significa que ele e seus companheiros de equipe ampliaram a liderança do campeonato. 

A Cadillac se recuperou de uma qualificação decepcionante, quando acabou na  depois que sua aposta de se classificar com pneus molhados saiu pela culatra. 

Earl Bamber, que subiu na ordem de classificação no início da corrida em um Cadillac compartilhado com Sébastien Bourdais e Jenson Button, terminou em sexto, apesar de uma rodada monstruosa de Bourdais quando as condições estavam piores e de uma parada extra para substituir o limpador de para-brisa.

#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Sebastien Bourdais, Jenson Button

Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R #38: Earl Bamber, Sebastien Bourdais, Jenson Button

Foto de: James Moy Photography via Getty Images

O carro irmão compartilhado por Will Stevens, Alex Lynn e Norman Nato parecia ser um candidato à vitória na penúltima hora, depois que Lynn levou o carro à terceira posição, mas Nato só conseguiu receber a bandeira quadriculada em oitavo.

Lynn lutou com Molina pelo segundo lugar, mas o carro caiu na classificação depois de uma última parada antecipada para entregar o carro a Nato e foi ultrapassado pelos dois Peugeots, pela Ferrari #51 e pelo carro irmão. 

Incidentes e desistências notáveis

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Foto de: James Moy Photography via Getty Images

O hipercarro amarelo brilhante, vencedor da pole, da equipe AF Corse Ferrari, terminou em sétimo lugar, entre os carros das equipes da Cadillac.

Ele liderou o início da corrida nas mãos de Philip Hanson, mas perdeu a liderança para o #51 pouco antes da primeira rodada de pitstops na terceira hora. Hanson não conseguiu parar corretamente em seu pitstall quando parou para dar passagem a Yifei Ye, e o atraso fez com que a Ferrari caísse para quinto naquela etapa. 

Robert Kubica teve dificuldades depois de assumir a liderança e perdeu tempo com uma rodada. Ele entrou nos boxes acreditando que tinha um furo, mas foi dispensado pela equipe.

#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble

#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble

Foto de: Andreas Beil

A Toyota novamente enfrentou um fim de semana difícil, com os dois GR010 HYBRID LMHs rodando várias vezes. 

Sébastien Buemi levou o carro #8, compartilhado com Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, à nona posição no final, mas o irmão #7 terminou quatro voltas abaixo, na 14ª posição, depois que José Maria Lopez, substituindo o lesionado Mike Conway, encalhou o carro após rodar. 

Ambos os carros Aston Martin Valkyrie LMH mantiveram um ritmo forte entre os seis primeiros ao longo da corrida, embora nenhum tenha chegado ao final. 

Os dois carros da equipe The Heart of Racing pararam na última hora quando detritos da pista entupiram os radiadores, causando problemas no motor.

Wet weather

Tempo úmido

Foto de: James Moy Photography via Getty Images

A corrida teve bandeira vermelha depois de uma hora - antes que a corrida tivesse dado uma única volta com bandeira verde - após um erro de organização quando um segundo safety car foi acionado depois que o primeiro precisou reabastecer. 

Alguns carros acabaram seguindo o segundo veículo de percurso até os boxes quando ele foi retirado, e o controle de corrida optou por interromper a corrida para que pudesse restabelecer a ordem correta.

Novos vencedores na LMGT3

#95 United Autosports Mclaren 720S LMGT3 Evo: Darren Leung, Sean Gelael, Marino Sato

#95 United Autosports Mclaren 720S LMGT3 Evo: Darren Leung, Sean Gelael, Marino Sato

Foto de: FIAWEC - DPPI

As honras da LMGT3 ficaram com a McLaren e a United Autosports pela primeira vez, com Marino Sato, Sean Gelael e Darren Leung conquistando a vitória em um clímax superexcitante. 

No final, Sato cruzou a linha de chegada com o McLaren 720S GT3 EVO #95 na segunda posição, atrás da Ferrari 296 GT3 #54 da AF Corse, de Davide Rigon, Francesco Castellacci e Thomas Flohr. 

#77 Proton Competition Ford Mustang LMGT3: Bernardo Sousa, Ben Tuck, Benjamin Barker

Ford Mustang LMGT3 da Proton Competition #77: Bernardo Sousa, Ben Tuck, Benjamin Barker

Foto de: FIAWEC - DPPI

A Ferrari, no entanto, teve cinco segundos extras em seu tempo de corrida - adicionados após a bandeira quadriculada - devido ao contato nos estágios finais, quando Rigon passou Ben Barker no Ford Mustang GT3 #77 Proton Competition pela liderança.

A penalidade fez com que a Ferrari caísse para terceiro, atrás do BMW M4 GT3 Evo #46 da WRT, compartilhado por Valentino Rossi, Kelvin van der Linde e Ahmad Al Harthy, que se recuperou de duas penalidades. 

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Kelvin Van Der Linde

Equipe #46 WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Kelvin Van Der Linde

Foto de: FIAWEC - DPPI

Rigon assumiu a liderança na última hora, mas caiu para quinto quando a AF optou por mandá-lo embora após sua última parada com pneus slicks. 

O piloto da Ferrari aproveitou ao máximo a pista seca, conseguindo se recuperar nos últimos minutos da corrida, com uma volta 5s mais rápida do que os carros à sua frente que haviam optado por permanecer com pneus de chuva. 

A McLaren e a BMW também estavam com o Goodyear slick no final, e o primeiro colocado com pneus de chuva foi o Ford Mustang que Barker dividiu com Ben Tuck e Bernardo Sousa.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Cla Equipe # Pilotos Carro Voltas Tempo Intervalo Pits Abandono Pontos
1
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Belgium L. Vanthoor Australia M. Campbell Porsche 963 120

6:01'25.310

   4   25
2
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 120

+8.625

6:01'33.935

 8.625 4   18
3
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval
M. Jakobsen
Belgium S. Vandoorne 		Peugeot 9X8 120

+9.541

6:01'34.851

 0.916 4   15
4
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Denmark M. Jensen France J. Vergne Peugeot 9X8 120

+15.149

6:01'40.459

 5.608 6   12
5
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 120

+22.619

6:01'47.929

 7.470 5   10
6
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Button Cadillac V-Series.R 120

+42.517

6:02'07.827

 19.898 5   8
7
AF Corse HYPERCAR
83 Poland R. Kubica China Y. Yifei United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 120

+56.955

6:02'22.265

 14.438 5   7
8
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom A. Lynn France N. Nato United Kingdom W. Stevens Cadillac V-Series.R 120

+1'10.896

6:02'36.206

 13.941 5   4
9
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 120

+1'14.615

6:02'39.925

 3.719 4   2
10
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 France J. Andlauer Denmark M. Christensen France M. Jaminet Porsche 963 120

+1'21.117

6:02'46.427

 6.502 3   1
11
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France P. Chatin Austria F. Habsburg France C. Milesi Alpine A424 120

+1'40.766

6:03'06.076

 19.649 6    
12
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Belgium D. Vanthoor Italy R. Marciello Denmark K. Magnussen BMW M Hybrid V8 119

+1 Lap

6:03'38.135

 1 Lap 6    
13
Proton Competition HYPERCAR
99 Switzerland N. Jani Chile N. Pino
N. Varrone
Porsche 963 118

+2 Laps

6:01'29.266

 1 Lap 4    
14
Toyota Racing HYPERCAR
7 Argentina J. Lopez Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 116

+4 Laps

6:01'57.876

 2 Laps 4    
15
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France J. Gounon France F. Makowiecki Germany M. Schumacher Alpine A424 116

+4 Laps

6:03'13.498

 1'15.622 5    
16
United Autosports LMGT3
95 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Japan M. Sato McLaren 720S GT3 Evo 115

+5 Laps

6:01'36.154

 1 Lap 4    
17
TEAM WRT LMGT3
46 United Kingdom A. Al Harthy Italy V. Rossi South Africa K. van der Linde BMW M4 GT3 115

+5 Laps

6:01'36.410

 0.256 6    
18
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 115

+5 Laps

6:01'38.859

 2.449 6    
19
United Autosports LMGT3
59
J. Cottingham
France S. Baud Switzerland G. Saucy 		McLaren 720S GT3 Evo 115

+5 Laps

6:01'42.611

 3.752 5    
20
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 115

+5 Laps

6:01'50.985

 8.374 4    
21
Proton Competition LMGT3
77 Portugal B. Sousa United Kingdom B. Tuck United Kingdom B. Barker Ford Mustang GT3 115

+5 Laps

6:01'57.447

 6.462 4    
22
Manthey 1st Phorm LMGT3
92 United States R. Hardwick Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 115

+5 Laps

6:01'57.912

 0.465 5    
23
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso
G. Levorato
Norway D. Olsen 		Ford Mustang GT3 115

+5 Laps

6:02'16.036

 18.124 6    
24
The Bend Team WRT LMGT3
31
Y. Shahin
Russian Federation T. Boguslavskiy Brazil A. Farfus 		BMW M4 GT3 115

+5 Laps

6:02'25.002

 8.966 5    
25
IRON LYNX LMGT3
60
A. Gilbert
L. Nicolas Hanafin
Spain F. Rueda 		Mercedes AMG GT3 115

+5 Laps

6:02'31.721

 6.719 5    
26
Racing Spirit of Leman LMGT3
10 United States D. DeBoer Brazil D. Barrichello France V. Hasse-Clot Aston Martin Vantage AMR GT3 115

+5 Laps

6:02'46.895

 15.174 7    
27
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 115

+5 Laps

6:02'51.185

 4.290 8    
28
TF Sport LMGT3
81 Belgium T. Rompuy Portugal R. Andrade Ireland C. Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 114

+6 Laps

6:01'25.966

 1 Lap 5    
29
AKKODIS ASP Team LMGT3
78
A. Robin
F. Gehrsitz
United Kingdom B. Barnicoat 		Lexus RC F GT3 114

+6 Laps

6:02'18.778

 52.812 9    
dnf
IRON DAMES LMGT3
85 France C. Martin Switzerland R. Frey Denmark M. Gatting Porsche 911 GT3 R 113

+7 Laps

5:57'40.423

 1 Lap 7 Abandono  
dnf
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Aston Martin Valkyrie 106

+14 Laps

5:33'03.180

 7 Laps 5 Abandono  
dnf
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble Aston Martin Valkyrie 102

+18 Laps

5:22'04.166

 4 Laps 4 Abandono  
dnf
IRON LYNX LMGT3
61
M. Berry
L. Hodenius
Belgium M. Martin 		Mercedes AMG GT3 85

+35 Laps

4:47'27.464

 17 Laps 6 Abandono  
dnf
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Spain D. Juncadella Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 76

+44 Laps

4:24'54.946

 9 Laps 6 Abandono  
dnf
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3 72

+48 Laps

4:22'33.451

 4 Laps 5 Abandono  
dnf
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Germany R. Rast Netherlands R. Frijns South Africa S. Linde BMW M Hybrid V8 13

+107 Laps

39'37.017

 59 Laps   Abandono  
Ver resultados completos  

