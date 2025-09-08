WEC: Porsche Penske triunfa na Lone Star Le Mans em COTA; Farfus chega em 9º e Dudu Barrichello em 11°
Nos últimos 60 minutos, quando as condições da pista mudaram substancialmente, a prova de seis horas se transformou em uma corrida caótica até o final
A Porsche Penske conquistou sua primeira vitória na classe de Hypercar da temporada 2025 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) no Lone Star Le Mans, em COTA, com Laurens Vanthoor, Matt Campbell e Kevin Estre triunfando em uma caótica corrida com tempo chuvoso. No LMGT3, o BMW #31 de Augusto Farfus chegou em nono, enquanto o Aston Martin #10 de Dudu Barrichello terminou em 11º.
Estre assumiu a liderança com o Porsche 963 LMDh #6 da Penske, faltando uma hora e 45 minutos para o final, imediatamente após o sexto safety car da corrida, quando conseguiu colocar o bico do Porsche ao lado de Alessandro Pier Guidi na Ferrari 499P #51 de fábrica na Curva 1.
#Porsche Penske Motorsport Porsche 963 nº 6: Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campell
O mais leve dos contatos foi feito quando o francês completou a manobra e resultou em um furo na dianteira esquerda da Ferrari de Pier Guidi, da AF Corse, compartilhada com James Calado e Antonio Giovinazzi.
Não ficou claro se o incidente foi investigado pelos comissários, mas outro toque na última curva, quando o safety car saiu, foi investigado, embora Estre tenha recebido apenas uma advertência pelo contato.
Estre estava no ritmo da Ferrari nessa parte da corrida, afastando-se do 499P de fábrica #50 com Miguel Molina ao volante.
Ferrari AF Corse Ferrari 499P #51: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi
Ele passou a ter uma vantagem de 10s antes de outro safety car, mas conseguiu imediatamente ganhar algum espaço e restabelecer uma clara vantagem no caminho para uma vitória de 8,6s depois que todos os líderes fizeram paradas tardias para abastecer.
A Ferrari que Molina dividiu com Nicklas Nielsen e Antonio Fuoco ficou com o segundo lugar, mas Molina teve que trabalhar duro para conseguir a posição.
#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne
Ele ficou atrás de Stoffel Vandoorne no Peugeot 9X8 2024 LMH #94 nas paradas finais para abastecimento, mas conseguiu recuperar a segunda posição quando faltavam apenas seis voltas para o final.
Isso significa que a Peugeot perdeu por pouco a chance de marcar seu melhor resultado desde que entrou no WEC em 2022, mas ainda assim foi um bom dia para a fabricante francesa.
Atrás do carro #93 que Vandoorne dividiu com Loic Duval e Malthe Jakobsen, o carro irmão #94 pilotada por Jean-Eric Vergne, Paul di Resta e Mikkel Jensen conquistou a quarta posição.
Ferrari AF Corse Ferrari 499P #51: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi
A Ferrari #51 recuperou a quinta posição nas mãos de Pier Guidi, o que significa que ele e seus companheiros de equipe ampliaram a liderança do campeonato.
A Cadillac se recuperou de uma qualificação decepcionante, quando acabou na depois que sua aposta de se classificar com pneus molhados saiu pela culatra.
Earl Bamber, que subiu na ordem de classificação no início da corrida em um Cadillac compartilhado com Sébastien Bourdais e Jenson Button, terminou em sexto, apesar de uma rodada monstruosa de Bourdais quando as condições estavam piores e de uma parada extra para substituir o limpador de para-brisa.
Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R #38: Earl Bamber, Sebastien Bourdais, Jenson Button
O carro irmão compartilhado por Will Stevens, Alex Lynn e Norman Nato parecia ser um candidato à vitória na penúltima hora, depois que Lynn levou o carro à terceira posição, mas Nato só conseguiu receber a bandeira quadriculada em oitavo.
Lynn lutou com Molina pelo segundo lugar, mas o carro caiu na classificação depois de uma última parada antecipada para entregar o carro a Nato e foi ultrapassado pelos dois Peugeots, pela Ferrari #51 e pelo carro irmão.
Incidentes e desistências notáveis
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson
O hipercarro amarelo brilhante, vencedor da pole, da equipe AF Corse Ferrari, terminou em sétimo lugar, entre os carros das equipes da Cadillac.
Ele liderou o início da corrida nas mãos de Philip Hanson, mas perdeu a liderança para o #51 pouco antes da primeira rodada de pitstops na terceira hora. Hanson não conseguiu parar corretamente em seu pitstall quando parou para dar passagem a Yifei Ye, e o atraso fez com que a Ferrari caísse para quinto naquela etapa.
Robert Kubica teve dificuldades depois de assumir a liderança e perdeu tempo com uma rodada. Ele entrou nos boxes acreditando que tinha um furo, mas foi dispensado pela equipe.
#007 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie: Harry Tincknell, Tom Gamble
A Toyota novamente enfrentou um fim de semana difícil, com os dois GR010 HYBRID LMHs rodando várias vezes.
Sébastien Buemi levou o carro #8, compartilhado com Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, à nona posição no final, mas o irmão #7 terminou quatro voltas abaixo, na 14ª posição, depois que José Maria Lopez, substituindo o lesionado Mike Conway, encalhou o carro após rodar.
Ambos os carros Aston Martin Valkyrie LMH mantiveram um ritmo forte entre os seis primeiros ao longo da corrida, embora nenhum tenha chegado ao final.
Os dois carros da equipe The Heart of Racing pararam na última hora quando detritos da pista entupiram os radiadores, causando problemas no motor.
Tempo úmido
A corrida teve bandeira vermelha depois de uma hora - antes que a corrida tivesse dado uma única volta com bandeira verde - após um erro de organização quando um segundo safety car foi acionado depois que o primeiro precisou reabastecer.
Alguns carros acabaram seguindo o segundo veículo de percurso até os boxes quando ele foi retirado, e o controle de corrida optou por interromper a corrida para que pudesse restabelecer a ordem correta.
Novos vencedores na LMGT3
#95 United Autosports Mclaren 720S LMGT3 Evo: Darren Leung, Sean Gelael, Marino Sato
As honras da LMGT3 ficaram com a McLaren e a United Autosports pela primeira vez, com Marino Sato, Sean Gelael e Darren Leung conquistando a vitória em um clímax superexcitante.
No final, Sato cruzou a linha de chegada com o McLaren 720S GT3 EVO #95 na segunda posição, atrás da Ferrari 296 GT3 #54 da AF Corse, de Davide Rigon, Francesco Castellacci e Thomas Flohr.
Ford Mustang LMGT3 da Proton Competition #77: Bernardo Sousa, Ben Tuck, Benjamin Barker
A Ferrari, no entanto, teve cinco segundos extras em seu tempo de corrida - adicionados após a bandeira quadriculada - devido ao contato nos estágios finais, quando Rigon passou Ben Barker no Ford Mustang GT3 #77 Proton Competition pela liderança.
A penalidade fez com que a Ferrari caísse para terceiro, atrás do BMW M4 GT3 Evo #46 da WRT, compartilhado por Valentino Rossi, Kelvin van der Linde e Ahmad Al Harthy, que se recuperou de duas penalidades.
Equipe #46 WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Kelvin Van Der Linde
Rigon assumiu a liderança na última hora, mas caiu para quinto quando a AF optou por mandá-lo embora após sua última parada com pneus slicks.
O piloto da Ferrari aproveitou ao máximo a pista seca, conseguindo se recuperar nos últimos minutos da corrida, com uma volta 5s mais rápida do que os carros à sua frente que haviam optado por permanecer com pneus de chuva.
A McLaren e a BMW também estavam com o Goodyear slick no final, e o primeiro colocado com pneus de chuva foi o Ford Mustang que Barker dividiu com Ben Tuck e Bernardo Sousa.
|
1-
2
|Cla
|Equipe
|#
|Pilotos
|Carro
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Abandono
|Pontos
|1
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|K. Estre L. Vanthoor M. Campbell
|Porsche 963
|120
|
6:01'25.310
|4
|25
|2
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|120
|
+8.625
6:01'33.935
|8.625
|4
|18
|3
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
| L. Duval
M. JakobsenS. Vandoorne
|Peugeot 9X8
|120
|
+9.541
6:01'34.851
|0.916
|4
|15
|4
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta M. Jensen J. Vergne
|Peugeot 9X8
|120
|
+15.149
6:01'40.459
|5.608
|6
|12
|5
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|120
|
+22.619
6:01'47.929
|7.470
|5
|10
|6
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais J. Button
|Cadillac V-Series.R
|120
|
+42.517
6:02'07.827
|19.898
|5
|8
|7
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|R. Kubica Y. Yifei P. Hanson
|Ferrari 499P
|120
|
+56.955
6:02'22.265
|14.438
|5
|7
|8
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|A. Lynn N. Nato W. Stevens
|Cadillac V-Series.R
|120
|
+1'10.896
6:02'36.206
|13.941
|5
|4
|9
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|120
|
+1'14.615
6:02'39.925
|3.719
|4
|2
|10
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|J. Andlauer M. Christensen M. Jaminet
|Porsche 963
|120
|
+1'21.117
6:02'46.427
|6.502
|3
|1
|11
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|P. Chatin F. Habsburg C. Milesi
|Alpine A424
|120
|
+1'40.766
6:03'06.076
|19.649
|6
|12
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|D. Vanthoor R. Marciello K. Magnussen
|BMW M Hybrid V8
|119
|
+1 Lap
6:03'38.135
|1 Lap
|6
|13
|
Proton Competition HYPERCAR
|99
| N. Jani N. Pino
N. Varrone
|Porsche 963
|118
|
+2 Laps
6:01'29.266
|1 Lap
|4
|14
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|J. Lopez K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|116
|
+4 Laps
6:01'57.876
|2 Laps
|4
|15
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|J. Gounon F. Makowiecki M. Schumacher
|Alpine A424
|116
|
+4 Laps
6:03'13.498
|1'15.622
|5
|16
|
United Autosports LMGT3
|95
|D. Leung S. Gelael M. Sato
|McLaren 720S GT3 Evo
|115
|
+5 Laps
6:01'36.154
|1 Lap
|4
|17
|
TEAM WRT LMGT3
|46
|A. Al Harthy V. Rossi K. van der Linde
|BMW M4 GT3
|115
|
+5 Laps
6:01'36.410
|0.256
|6
|18
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3
|115
|
+5 Laps
6:01'38.859
|2.449
|6
|19
|
United Autosports LMGT3
|59
|
J. CottinghamS. Baud G. Saucy
|McLaren 720S GT3 Evo
|115
|
+5 Laps
6:01'42.611
|3.752
|5
|20
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|115
|
+5 Laps
6:01'50.985
|8.374
|4
|21
|
Proton Competition LMGT3
|77
|B. Sousa B. Tuck B. Barker
|Ford Mustang GT3
|115
|
+5 Laps
6:01'57.447
|6.462
|4
|22
|
Manthey 1st Phorm LMGT3
|92
|R. Hardwick R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|115
|
+5 Laps
6:01'57.912
|0.465
|5
|23
|
Proton Competition LMGT3
|88
| S. Gattuso
G. LevoratoD. Olsen
|Ford Mustang GT3
|115
|
+5 Laps
6:02'16.036
|18.124
|6
|24
|
The Bend Team WRT LMGT3
|31
|
Y. ShahinT. Boguslavskiy A. Farfus
|BMW M4 GT3
|115
|
+5 Laps
6:02'25.002
|8.966
|5
|25
|
IRON LYNX LMGT3
|60
|
A. Gilbert
L. Nicolas HanafinF. Rueda
|Mercedes AMG GT3
|115
|
+5 Laps
6:02'31.721
|6.719
|5
|26
|
Racing Spirit of Leman LMGT3
|10
|D. DeBoer D. Barrichello V. Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|115
|
+5 Laps
6:02'46.895
|15.174
|7
|27
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3
|115
|
+5 Laps
6:02'51.185
|4.290
|8
|28
|
TF Sport LMGT3
|81
|T. Rompuy R. Andrade C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|114
|
+6 Laps
6:01'25.966
|1 Lap
|5
|29
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
A. Robin
F. GehrsitzB. Barnicoat
|Lexus RC F GT3
|114
|
+6 Laps
6:02'18.778
|52.812
|9
|dnf
|
IRON DAMES LMGT3
|85
|C. Martin R. Frey M. Gatting
|Porsche 911 GT3 R
|113
|
+7 Laps
5:57'40.423
|1 Lap
|7
|Abandono
|dnf
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen
|Aston Martin Valkyrie
|106
|
+14 Laps
5:33'03.180
|7 Laps
|5
|Abandono
|dnf
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble
|Aston Martin Valkyrie
|102
|
+18 Laps
5:22'04.166
|4 Laps
|4
|Abandono
|dnf
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|
M. Berry
L. HodeniusM. Martin
|Mercedes AMG GT3
|85
|
+35 Laps
4:47'27.464
|17 Laps
|6
|Abandono
|dnf
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar D. Juncadella
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|76
|
+44 Laps
4:24'54.946
|9 Laps
|6
|Abandono
|dnf
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Hawksworth
|Lexus RC F GT3
|72
|
+48 Laps
4:22'33.451
|4 Laps
|5
|Abandono
|dnf
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Rast R. Frijns S. Linde
|BMW M Hybrid V8
|13
|
+107 Laps
39'37.017
|59 Laps
|Abandono
