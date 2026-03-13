A etapa do Catar do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) foi remarcada para os dias 22 a 24 de outubro, tornando-se a nova penúltima etapa da temporada 2026 da categoria.

O WEC adiou sua etapa de abertura da temporada no Catar devido ao conflito no Oriente Médio, que gerou preocupações com a segurança, já que o Irã lançou drones e mísseis contra seus vizinhos em resposta às nações do Golfo Pérsico que abrigam bases militares dos EUA.

O conflito se transformou em uma crise após ataques dos EUA e de Israel ao Irã terem como alvo infraestruturas de mísseis, bases militares e líderes, o que resultou na morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

A corrida de 1.812 km, que também tem duração máxima de 10 horas, estava originalmente programada para ocorrer de 26 a 28 de março, com os testes de pré-temporada antes disso, nos dias 22 e 23 de março, mas foi tomada a decisão de adiar tanto os testes quanto a corrida no início deste mês por motivos de segurança e para levar em conta os prazos logísticos.

Os organizadores anunciaram agora que a etapa do Catar ocorrerá de 22 a 24 de outubro, tornando-se a penúltima etapa da temporada antes do WEC seguir para o Bahrein para sua final, de 5 a 7 de novembro. O restante do calendário de 2026 permanece inalterado.

“A segurança e a proteção dos competidores, da equipe e dos fãs continuam sendo de extrema importância para a QMMF, a LIC, a FIA e a organização do FIA WEC, e todas as partes continuarão acompanhando os desdobramentos na região”, acrescentou um comunicado do WEC.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Híbrido: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ry? Hirakawa Foto: JEP / Motorsport Images

A temporada 2026 do WEC terá início com as 6 Horas de Ímola, de 17 a 19 de abril, com o circuito também programado para sediar um teste de um dia em 14 de abril, antes do fim de semana de corrida.

Outros eventos de automobilismo na região do Oriente Médio também parecem destinados a enfrentar adiamentos ou cancelamentos, com a Fórmula 1 avaliando suas opções para o GP do Bahrein (10 a 12 de abril) e o GP da Arábia Saudita (17 a 19 de abril).

A FIA, a F1 e os organizadores das etapas estão acompanhando o conflito, mas enfrentam uma contagem regressiva para tomar uma decisão final devido a requisitos logísticos.

A MotoGP enfrenta uma perspectiva semelhante em relação ao GP do Catar, de 10 a 12 de abril, com a etapa provavelmente sendo adiada.

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