O Campeonato Mundial de Endurance iniciou o sábado em Interlagos com o terceiro e último treino livre antes da classificação para as 6h de São Paulo. E em uma sessão de 60 minutos de muita movimentação, apesar do tempo bastante nublado sobre o autódromo, o Toyota #8 de Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brandon Hartley foi o líder. Na LMGT3, o trio de Dudu Barrichello ficou em segundo.

Pela classe principal, dos hipercarros, Brandon Hartley, que divide o Toyota #8 com Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa, colocou a marca japonesa na ponta com 01min23s695, 0s490 à frente da Ferrari #50 de Niklas Nielsen, Miguel Molina e James Calado. A BMW fechou o top 3 com o #15 de Kevin Magnussen, Raffaelle Marciello e Dries Vanthoor.

Já na GT3, a ponta ficou com o #33 da TF Sport, de Dani Juncadella, Ben Keating e Jonny Edgar, com 01min34s414. O trio de Dudu Barrichello, no #10 da Racing Spirit of Léman ficou em segundo, a 0s079. Já o trio dos brasileiros Augusto Farfus e Pedro Ebrahim ficou na última posição da classe, logo à frente dos companheiros de WRT, que tem o italiano Valentino Rossi.

A classificação para as 6h de São Paulo acontece ainda neste sábado, a partir das 14h45, com transmissão do Bandsports e do canal Esportes na Band no YouTube. O Motorsport.com está in loco e traz a cobertura completa da etapa.

