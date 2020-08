Mike Conway, Jose 'Pechito' Lopez e Kamui Kobayashi conquistaram a terceira vitória na temporada 2019/2020 do Mundial de Endurance (WEC), nas 6 Horas de Spa, depois de terminar 34 segundos à frente do carro 'irmão' #8 de Sebastién Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley, que terminou em segundo lugar pela quarta corrida consecutiva.

O carro #7 aproveitou a vantagem de ter utilizado pneus slicks mais cedo, e ganhou mais tempo quando o carro #8 sofreu com problemas de perda de potência.

Dois períodos de safety car - um pelo mau tempo e outro pelo grande acidente de Thomas Laurent (vídeo), companheiro de André Negrão, - permitiram que o carro #8 diminuísse a diferença, mas em nenhuma das ocasiões o carro #7 foi seriamente pressionado.

Embora a Rebellion Racing de Bruno Senna tenha liderado todas as sessões de treinos em seu caminho para a pole position na sexta-feira, o #1 da equipe suíça teve dificuldades no piso molhado no início e perdeu uma volta para os dois Toyota na primeira hora.

As condições melhoraram antes de outro aguaceiro no final da corrida, o que solidificou a vantagem dos dois Toyotas. A equipe do brasileiro teve que se conformar com o terceiro posto.

Na LMP2, o carro #22 de Philip Hanson, Filipe Albuquerque e Paul di Resta levou a melhor.

A Porsche venceu na classe LMGTE PRO com Michael Christensen e Kevin Estre no carro #92, sobre a dupla dinamarquesa da Aston Martin, Marco Sorensen e Nicki Thiim.

A Ferrari foi a grande vencedora na LMGTE AM, com o trio François Perrodo, Emmanuel Collard e Nicklas Nielsen.

Felipe Fraga, que esteve ao lado de Ben Keating e Jeroen Bleekemolen foi o sexto colocado na classe. Augusto Farfus terminou em 10º pela mesma classe, junto com Paul Dalla Lana e Ross Gunn.

Resultado final:

