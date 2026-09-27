WEC: Trio de Augusto Farfus vence 6h de Fuji na categoria GT3

O Brasil voltou ao lugar mais alto do pódio no Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC). Augusto Farfus venceu neste domingo as 6 Horas de Fuji, no Japão, na categoria LMGT3, após uma corrida de recuperação e uma atuação decisiva nos minutos finais.

Ao lado de Sean Gelael e Darren Leung, o brasileiro levou o BMW M4 GT3 EVO #32 do Team WRT à vitória depois de largar no fundo do pelotão da categoria. A equipe avançou durante as seis horas de prova e chegou à fase decisiva em condições de disputar as primeiras posições. Farfus assumiu o carro para o trecho final e transformou a recuperação em vitória.

Após a última rodada de pit stops, o BMW #32 ocupava a quinta posição. Na relargada final, com cerca de 20 minutos restantes, Farfus partiu para o ataque e protagonizou uma sequência de ultrapassagens que o levou à liderança da LMGT3.

O brasileiro recebeu a bandeira quadriculada com 1s062 de vantagem sobre o Aston Martin #27 da Heart of Racing, enquanto a Corvette #34 da Racing Team Turkey by TF completou o pódio.

Decisão nos metros finais

As 6 Horas de Fuji tiveram uma configuração incomum desde sábado. As condições meteorológicas impediram a realização da classificação e da Hyperpole, fazendo com que o grid fosse definido a partir dos tempos dos treinos livres.

Na Hypercar, a Alpine #36 partiu da primeira posição e confirmou desde o início o forte ritmo apresentado ao longo do fim de semana. A equipe francesa permaneceu na disputa pela liderança durante grande parte das seis horas e parecia encaminhada para a vitória, mas o cenário mudou completamente na última hora.

Um acidente envolvendo a McLaren #58 provocou uma nova neutralização da prova e abriu uma janela estratégica para as equipes. A Toyota apostou em uma parada curta, colocando apenas o combustível necessário para chegar ao final. A estratégia permitiu que o Toyota TR010 HYBRID #8, que estava em sexto antes da sequência decisiva de pit stops, retornasse à pista na liderança.

Com cerca de 20 minutos restantes, a corrida recomeçou e Ryo Hirakawa precisou resistir à forte pressão de Victor Martins, no Alpine #36.

A diferença na bandeirada mostra o nível da disputa: apenas 0s591 separaram os dois carros após seis horas de corrida. Hirakawa, Sébastien Buemi e Brendon Hartley conquistaram assim a vitória diante do público japonês, com o BMW #15 completando o pódio da Hypercar na terceira posição.

LMGT3

Se a estratégia foi determinante para definir a vitória geral, na LMGT3 o espetáculo ficou por conta das disputas diretas por posição. A corrida começou de maneira turbulenta, com incidentes ainda nas primeiras curvas e sucessivas mudanças na ordem da categoria. O BMW #32 precisou construir sua recuperação ao longo das seis horas, com Darren Leung e Sean Gelael mantendo o carro na disputa antes da entrada de Farfus para o trecho decisivo.

As diferentes intervenções do safety car nem sempre favoreceram o trio, obrigando a equipe a recuperar posições mais de uma vez.

Na fase final, porém, o BMW estava competitivo e Farfus aproveitou a oportunidade. Com pressão, tráfego e pouco tempo restante, o brasileiro avançou sobre os adversários até assumir a liderança e garantir a vitória do Team WRT.

“Durante toda a corrida tivemos ritmo, mas cada safety car veio no momento errado, então avançávamos e depois voltávamos a perder posições. Não foi fácil. Eu precisava atacar. Estou feliz com o que conseguimos”, afirmou Farfus após a prova.

O companheiro Darren Leung destacou justamente a atuação do brasileiro no encerramento da corrida, classificando como especial o que Farfus conseguiu fazer sob pressão para levar o trio à vitória.

Além de Augusto Farfus na LMGT3, o Brasil esteve representado em Fuji por Pipo Derani, na categoria Hypercar, com o Genesis GMR-001 #17, e por Eduardo “Dudu” Barrichello, na LMGT3, com o Aston Martin Vantage #23 da Heart of Racing. O trio de Derani terminou a prova na 15ª colocação, enquanto o carro de Barrichello abandonou a prova após 37 voltas.

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