WEC: Único brasileiro na categoria Hypercar, Pipo Derani disputa corrida em casa nas 6 Horas de São Paulo

São Paulo recebe neste fim de semana a primeira etapa fora da Europa do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) de 2026, e o público brasileiro terá um representante especial na principal categoria da competição. Paulista, Pipo Derani será o único piloto brasileiro no grid da Hypercar durante as 6 Horas de São Paulo, que serão disputadas no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

Integrante da Genesis Magma Racing – marca de luxo da Hyundai Motor - e piloto do GMR-001 Hypercar #17, Derani vive um momento especial ao competir em casa. Embora seja nascido em São Paulo, sua carreira foi construída majoritariamente na Europa e na América do Norte, o que faz das corridas em Interlagos uma rara oportunidade de acelerar diante da torcida brasileira.

"É difícil descrever o quanto estou ansioso para finalmente disputar uma prova da principal categoria de um campeonato de alto nível na minha cidade natal. Sou de São Paulo, mas, ao longo de toda a minha carreira, corri poucas vezes em Interlagos. Por isso, voltar para cá com a Genesis Magma Racing, como o único piloto brasileiro da categoria Hypercar, será muito especial", comentou Derani, bicampeão do IMSA, tetracampeão das 12 Horas de Sebring e vencedor das 24 Horas de Daytona.

O circuito paulista marca uma mudança importante no calendário. Depois das 24 Horas de Le Mans, a prova mais longa da temporada, o campeonato retorna ao tradicional formato de seis horas em seu menor traçado do ano, com 4,309 km. A pista compacta deve proporcionar uma classificação bastante equilibrada e uma corrida em que o gerenciamento do tráfego, especialmente no setor misto, será decisivo para o resultado.

A Genesis Magma Racing chega ao Brasil embalada pela evolução demonstrada em Le Mans, quando os dois GMR-001 Hypercar avançaram para a Hyperpole. Apesar do abandono na corrida, a equipe deixou a França confiante com os ganhos de desempenho apresentados pelo carro.

"Os fãs brasileiros são sempre incríveis, e sei que muitos deles acompanham nossa evolução com o GMR-001 Hypercar desde o início do projeto e ao longo desta temporada. O abandono em Le Mans foi um pouco frustrante, principalmente porque ficou claro que demos passos importantes em termos de desempenho. Espero que possamos manter essa evolução, voltar a completar a corrida e somar pontos. Conseguir isso justamente na minha corrida em casa seria algo incrível", completou o brasileiro.

Ao lado do alemão André Lotterer e do francês Mathys Jaubert no carro #17, Derani terá a chance de representar o Brasil na elite do endurance mundial diante do público de casa, em um dos momentos mais simbólicos de sua trajetória na categoria. Neste ano de estreia do time, o trio já pontuou, com um Top 8 na etapa de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

Interlagos receberá a quarta etapa do campeonato. Os treinos livres terão início nesta sexta-feira, dia 10. No sábado (11), acontece a definição do grid. No domingo (12), a largada da prova está prevista para as 11h30.

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