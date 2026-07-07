WEC: Único brasileiro na categoria Hypercar, Pipo Derani disputa corrida em casa nas 6 Horas de São Paulo
Brasileiro terá a chance de representar o país na elite do endurance mundial diante do público de casa, em um dos momentos mais simbólicos de sua trajetória na categoria
Pipo Derani
São Paulo recebe neste fim de semana a primeira etapa fora da Europa do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) de 2026, e o público brasileiro terá um representante especial na principal categoria da competição. Paulista, Pipo Derani será o único piloto brasileiro no grid da Hypercar durante as 6 Horas de São Paulo, que serão disputadas no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.
Integrante da Genesis Magma Racing – marca de luxo da Hyundai Motor - e piloto do GMR-001 Hypercar #17, Derani vive um momento especial ao competir em casa. Embora seja nascido em São Paulo, sua carreira foi construída majoritariamente na Europa e na América do Norte, o que faz das corridas em Interlagos uma rara oportunidade de acelerar diante da torcida brasileira.
"É difícil descrever o quanto estou ansioso para finalmente disputar uma prova da principal categoria de um campeonato de alto nível na minha cidade natal. Sou de São Paulo, mas, ao longo de toda a minha carreira, corri poucas vezes em Interlagos. Por isso, voltar para cá com a Genesis Magma Racing, como o único piloto brasileiro da categoria Hypercar, será muito especial", comentou Derani, bicampeão do IMSA, tetracampeão das 12 Horas de Sebring e vencedor das 24 Horas de Daytona.
O circuito paulista marca uma mudança importante no calendário. Depois das 24 Horas de Le Mans, a prova mais longa da temporada, o campeonato retorna ao tradicional formato de seis horas em seu menor traçado do ano, com 4,309 km. A pista compacta deve proporcionar uma classificação bastante equilibrada e uma corrida em que o gerenciamento do tráfego, especialmente no setor misto, será decisivo para o resultado.
A Genesis Magma Racing chega ao Brasil embalada pela evolução demonstrada em Le Mans, quando os dois GMR-001 Hypercar avançaram para a Hyperpole. Apesar do abandono na corrida, a equipe deixou a França confiante com os ganhos de desempenho apresentados pelo carro.
"Os fãs brasileiros são sempre incríveis, e sei que muitos deles acompanham nossa evolução com o GMR-001 Hypercar desde o início do projeto e ao longo desta temporada. O abandono em Le Mans foi um pouco frustrante, principalmente porque ficou claro que demos passos importantes em termos de desempenho. Espero que possamos manter essa evolução, voltar a completar a corrida e somar pontos. Conseguir isso justamente na minha corrida em casa seria algo incrível", completou o brasileiro.
Ao lado do alemão André Lotterer e do francês Mathys Jaubert no carro #17, Derani terá a chance de representar o Brasil na elite do endurance mundial diante do público de casa, em um dos momentos mais simbólicos de sua trajetória na categoria. Neste ano de estreia do time, o trio já pontuou, com um Top 8 na etapa de Spa-Francorchamps, na Bélgica.
Interlagos receberá a quarta etapa do campeonato. Os treinos livres terão início nesta sexta-feira, dia 10. No sábado (11), acontece a definição do grid. No domingo (12), a largada da prova está prevista para as 11h30.
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