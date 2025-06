Durante a Assembléia Geral da FIA em Macau, o ex-piloto de rally e dono da equipe M-Sport no WRC Malcolm Wilson foi eleito para assumir o cargo de vice-presidente desportivo da Federação.

Wilson foi indicado para assumir o cargo pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, em abril, depois que Robert Reid, campeão do WRC de 2001 como copiloto, renunciou à posição alegando uma "quebra de padrões" na FIA.

A FIA confirmou hoje que a maioria esmagadora dos votantes foi a favor da eleição de Wilson para o cargo. O britânico é uma figura de destaque no automobilismo de seu país e um grande sucesso no mundo dos rallys, tanto como piloto quanto como empresário. Seu longo relacionamento com a Ford lhe rendeu o título do Campeonato Britânico de Rally em 1994.

Wilson também criou a equipe M-Sport, que comanda o programa de rally da Ford desde 1997. A equipe ganhou o título do WRC para a marca americana em 2006, 2007 e 2017. Posteriormente, a M-Sport liderou também o programa da Bentley no Continental GT3, conquistando a vitória nas 12 Horas de Bathurst de 2020, e fornece motores para o BTCC desde 2022.

Mohammed ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wilson foi agraciado com a Ordem do Império Britânico na lista de honras da Rainha em 2009 por serviços prestados ao automobilismo.

"Estou muito feliz por assumir o cargo de vice-presidente desportivo da FIA", disse Wilson. "À medida que a Federação avança em sua missão de promover o automobilismo e desenvolver iniciativas de base, estou ansioso para ajudar a moldar o futuro do esporte que amamos e trabalhar com o presidente para continuar crescendo e fortalecendo nossos campeonatos".

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, acrescentou: "A função de vice-presidente desportivo é absolutamente essencial para a nossa organização e Malcolm Wilson traz uma grande experiência. Tendo competido por mais de 40 anos no mais alto nível, tanto como piloto quanto como parceiro técnico das equipes, sua experiência será inestimável para a FIA e para nossas organizações membros".

"Estou muito feliz em dar as boas-vindas a Malcolm na Federação e espero trabalhar com ele para desenvolver o automobilismo em todos os níveis".

