Ford anuncia retorno ao WRC como equipe de fábrica em 2028

A Ford anunciou nesta quinta-feira (1º) que voltará oficialmente ao Mundial de Rali (WRC) como equipe de fábrica a partir da temporada de 2028. A montadora norte-americana retomará uma participação mais direta na categoria em parceria com a M-Sport, que comandará a operação sob a bandeira da Ford Racing.

O retorno acontecerá de maneira gradual. Em 2027, a M-Sport disputará o campeonato com uma versão atualizada do Ford Fiesta Rally2, preparada para competir diante da chegada dos novos carros desenvolvidos de acordo com o regulamento técnico do WRC. O modelo continuará sendo utilizado em 2028.

O passo seguinte será ainda maior. A Ford se comprometeu a desenvolver um carro completamente novo para a temporada de 2029, seguindo as regras técnicas introduzidas em 2027. A fabricante participará do projeto em áreas como engenharia, unidade de potência, aerodinâmica e testes.

“Enquanto celebramos 125 anos da Ford Racing, nosso legado de 50 anos no WRC se destaca como um dos que mais nos orgulham”, afirmou Mark Rushbrook, diretor global da Ford Racing. “Mal podemos esperar para competir novamente nos ralis em 2028 e nos anos seguintes.”

A relação entre Ford e M-Sport no Mundial é antiga. A equipe britânica comandou o programa oficial da fabricante entre 1997 e 2012, período que incluiu os títulos de construtores de 2006 e 2007. Mesmo após a retirada do apoio integral da Ford no fim de 2012, a M-Sport continuou competindo com carros da marca em uma operação com suporte mais limitado.

O retorno ao WRC também amplia a presença internacional da Ford no automobilismo. A fabricante participa da Fórmula 1 em parceria com a Red Bull, compete no Mundial de Rally-Raid e retornará à principal categoria do WEC em 2027. Com o programa oficial no Mundial de Rali a partir de 2028, estará envolvida em quatro campeonatos mundiais sancionados pela FIA.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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