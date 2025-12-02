Ogier empata com Loeb em nove títulos: quem é o maior do WRC?

Nas últimas 22 temporadas, o Campeonato Mundial de Rally (WRC, na sigla em inglês) foi dominado por dois Sebastiens: Loeb e Ogier, que conquistaram a impressionante marca de 18 títulos entre eles.

O domínio dos dois franceses os coloca muito acima dos demais quando se trata do debate sobre o "maior de todos os tempos" do WRC.

O domínio de Ogier só foi quebrado quatro vezes. Ott Tanak venceu em 2019, quando Ogier estava lutando com um Citroën pouco competitivo, antes de Kalle Rovanpera conquistar duas coroas consecutivas em 2022 e 2023, antes da conquista de Thierry Neuville no ano passado. É preciso dizer que Ogier esteve na disputa em 2024, mas não participou de todas as etapas desde 2021.

Assim, no último fim de semana, na final da Arábia Saudita, Ogier encerrou, em suas palavras, a sua potencial "melhor" campanha ao conquistar o nono título mundial, apesar de ter pulado três etapas. Como ele agora está no mesmo nível de títulos do ex-companheiro de equipe e rival Loeb, Ogier é considerado o maior campeão do WRC?

O tetracampeão mundial e vice-diretor de equipe da Toyota, Juha Kankkunen, parece pensar que sim: "O que Seb (Ogier) fez, eu o coloco no topo do ranking mundial. Ele ganhou nove títulos, e com três fabricantes diferentes, e isso significa que ele é, em minha opinião, o melhor piloto do mundo".

Kankkunen também conhece bem os desafios que Ogier superou para vencer campeonatos mundiais com a Volkswagen (2013-2016), M-Sport-Ford (2017-18) e Toyota (2020-21, 2025).

Ogier agora igualou Loeb em um recorde de nove títulos do WRC Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

O finlandês conquistou quatro títulos mundiais pilotando para empresas como Peugeot, Lancia e Toyota, ao mesmo tempo em que abrangia dois conjuntos de regras técnicas no Grupo B e no Grupo A. O histórico de Ogier também é semelhante nesse aspecto, já que seus campeonatos chegaram guiando três especificações distintas de carros: WRC, WRC2017 e Rally1.

A Autosport realizou seu próprio debate sobre o maior do WRC para coincidir com as comemorações do 50º aniversário do campeonato em 2023, e Loeb venceu a votação dos leitores.

Mas ao compilar um painel de especialistas, incluindo Jari-Matti Latvala, 18 vezes vencedor no WRC, o então chefe da M-Sport e ex-piloto de rally Malcolm Wilson, que trabalhou com Ogier e Loeb, e o craque técnico do WRC Christian Loriaux, o trio acabou escolhendo Loeb em vez de Ogier, em uma decisão incrivelmente apertada.

Naquela época, o fator determinante se resumia simplesmente às estatísticas, com Loeb, na época, tendo um título a mais que Ogier. Agora que Ogier tem o mesmo número de títulos que Loeb, será que é hora de repensar essa decisão?

Ogier tem uma vontade de vencer diferente de qualquer outro piloto e pode ser simplesmente intocável quando está em plena atividade - o que ficou evidente em várias ocasiões este ano

É claro que a comparação de duas épocas em qualquer disciplina esportiva apresenta ressalvas que devem ser consideradas, como o nível de competição, as estruturas de pontos, os calendários de campeonatos - e a lista continua. Isso sempre tornará esse debate difícil de ser concluído cientificamente.

O caso de Ogier

O que Ogier alcançou nesta temporada é simplesmente fenomenal, seja qual for o ponto de vista. O francês disputou 11 rallies, terminou 10 deles no pódio e obteve seis vitórias - três vitórias a mais do que qualquer um de seus rivais em tempo integral.

Tudo isso foi alcançado com ele prestes a completar 42 anos, o que faz de Ogier o campeão do WRC mais velho da história. Essa temporada numa equipe que incluiu Elfyn Evans e três campeões mundiais, Rovanpera, Tanak e Neuville, todos competindo nas 14 etapas completas, é impressionante. Isso prova que Ogier não está mostrando sinais de desaceleração e, na verdade, está melhorando no final de sua carreira.

Ogier, 41 anos, venceu o campeonato de 2025, apesar de ter feito uma campanha de meio período Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

Ogier tem uma vontade de vencer diferente de qualquer outro piloto e pode ser simplesmente intocável quando está em plena atividade - o que ficou evidente em várias ocasiões este ano. Competindo diretamente contra Loeb na Citroën em 2010-11, ele pressionou e venceu seu companheiro de equipe mais experiente em algumas ocasiões, embora não tenha levado o título.

Na Volkswagen, ele foi realmente dominante, conquistando quatro títulos consecutivos, uma sequência que se estendeu para seis quando ele levou a M-Sport Ford a coroas consecutivas - ele então repetiu isso na Toyota em 2020 e 21. Apenas uma temporada difícil na Citroën em 2019 pôs fim à sua série ininterrupta de sucesso, que, de outra forma, teria igualado os nove títulos consecutivos de Loeb.

Ao comparar Ogier com Loeb, este último ainda está à frente em vitórias (80 a 67), pódios (120 a 115) e vitórias em etapas (948 a 807). Ogier marcou muito mais pontos, mas essa estatística não é justa, dada a mudança nas estruturas do WRC ao longo dos anos. Mas quando se trata de terminar rallies, Ogier certamente tem a vantagem.

Wilson, que dirigiu Ogier na M-Sport em 2017-18, disse em 2023: "A combinação de Seb e o navegador Julien Ingrassia é certamente a dupla mais profissional com a qual já trabalhei em meus 26 anos de trabalho. Ele tem aquele espírito de luta para vencer. Ele era capaz de destruir as pessoas nas etapas e você ficava se perguntando como isso era possível. Isso é algo totalmente exclusivo de Seb".

O atual chefe de Ogier, Latvala, concordou: "Ele é um lutador. Loeb guiava de forma muito inteligente, mas Ogier é muito mais lutador. Eu diria que sua paixão é ainda maior".

Todos os títulos de Loeb foram conquistados em anos consecutivos com a Citroën Foto de: McKlein / Motorsport Images

Estatísticas da carreira de Loeb vs Ogier no WRC

Sebastien Loeb Sebastien Ogier Campeonatos 9 (2004-12) 9 (2013-18, 2020-21, 2025) Largadas 184 203 Primeiro rally Espanha 1999 México 2008 Ganhou 80 (43.5%) 67 (33%) Pódios 120 (65.2%) 115 (56.7%) Vitórias em etapas 948 807 Aposentadorias 34 (13%) 16 (7.9%) Total de pontos *1778 *3251

*Sistema de pontos variado

2004-09: 10-8-6-5-4-3-2-1

2010-25: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1

Power stage introduzido em 2011

O caso de Loeb

Não há como contestar o talento de Loeb ao volante, pois ele é respaldado por uma lista de estatísticas que são surpreendentes. Ele não só é considerado por muitos como o maior de todos os tempos, como também merece um lugar entre os grandes nomes do automobilismo. Isso se deve ao seu sucesso fora do rally em carros de turismo, carros esportivos, rallycross e rally-raid, e ele já esteve na disputa por uma vaga na Fórmula 1 na Toro Rosso - agora Racing Bulls - em 2009.

As 80 vitórias de Loeb no WRC ainda vão ser superadas e, no ritmo em que Ogier está conquistando triunfos, serão necessárias mais três temporadas para que esse recorde caia. Assim como Ogier, ele provou que ainda tem as habilidades necessárias no final de sua carreira, já que a 80ª vitória de Loeb chegou aos 47 anos de idade.

A série invicta de nove coroas mundiais consecutivas de Loeb ainda não foi igualada, assim como sua taxa de chegada ao pódio de 65% e uma porcentagem de vitórias de 43,5%. Assim como Ogier, Loeb também conquistou um título do WRC sem ter disputado a temporada completa, vencendo o título de 2006 por um ponto contra Marcus Gronholm, apesar de ter perdido os últimos quatro rallies devido a uma lesão.

"Ele tem 80 vitórias em seu currículo e um dos pontos importantes é que ele venceu em Monte Carlo aos 47 anos de idade. Para se tornar o vencedor mais velho do WRC, acho que isso mostra suas habilidades. Ele era muito inteligente ao guiar. Não corria riscos desnecessários e raramente cometia erros." - Latvala

Loeb é o único piloto a vencer todas as etapas de um evento do WRC, o que ele conseguiu na Córsega em 2005, e tem o maior número de vitórias em uma única temporada - 11 de 15 em 2008. Em 2005, ele também se tornou o único piloto de rally a chegar ao topo do ranking Top 50 da Autosport.

Em 2023, Latvala disse: "É muito difícil separá-los. Acho que, em termos de habilidades, ambos estão no mesmo nível, mas em termos de estatísticas Loeb está no topo.

"Ele tem 80 vitórias em seu currículo e um dos pontos importantes é que ele venceu em Monte Carlo aos 47 anos de idade. Para se tornar o vencedor mais velho do WRC, acho que isso mostra suas habilidades. Ele era muito inteligente ao guiar. Não corria riscos desnecessários e raramente cometia erros."

Wilson também disse: "Do ponto de vista da direção natural, Seb [Loeb] é provavelmente o número um."

A Autosport diz

Obviamente, ambos os pilotos têm argumentos convincentes para serem considerados os maiores de todos os tempos do WRC. Na verdade, isso sempre se resumirá a uma preferência pessoal.

Mas o que Ogier conquistou este ano e o fato de ter sido bem-sucedido em três épocas diferentes de carros e três fabricantes fazem dele, por pouco, o maior piloto do WRC.

