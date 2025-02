Os pilotos do Campeonato Mundial de Rali (WRC) pediram para entrar em conversas com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, a fim de encontrar uma "solução urgente" após a decisão da entidade reguladora de punir os pilotos, incluindo de Fórmula 1, por palavrões.

Os pilotos e co-pilotos do WRC, por meio da World Rally Drivers Alliance (WoRDA), emitiram hoje um comunicado se opondo às medidas que a FIA tomou para impor multas aos pilotos por xingamentos.

A declaração foi emitida depois que o piloto da Hyundai, Adrien Fourmaux, foi multado em 10 mil euros e recebeu uma multa suspensa de 20 mil euros por xingar durante uma entrevista na televisão no final do Rally da Suécia, no início deste mês.

Fourmaux infringiu o Artigo 12.2.1.l do Código Esportivo Internacional da FIA de 2025, que abrange o uso de "linguagem inapropriada", depois de dizer "nós nos fodemos ontem" durante uma entrevista, referindo-se a uma largada confusa na etapa 11.

O francês se tornou o primeiro piloto a sofrer uma sanção de acordo com a nova medida da FIA para todo o esporte automobilístico chancelado pela federação sobre "linguagem inapropriada".

Essa última medida dos pilotos do WRC reflete uma ação da Associação de Pilotos de GPs (GPDA), que no ano passado emitiu uma declaração depois que o campeão de Fórmula 1 da Red Bull, Max Verstappen, recebeu uma punição de serviço comunitário por xingar em uma coletiva de imprensa da FIA no GP de Singapura.

Os protestos foram feitos posteriormente pelo octacampeão mundial Sebastien Ogier e pelo campeão mundial de 2019 Ott Tanak no Rally Chile no ano passado. A dupla limitou suas respostas em entrevistas à mídia depois que Ogier recebeu uma multa suspensa de 30 mil euros da FIA por comentários que ele dirigiu aos oficiais no final da etapa de abertura no Acropolis Rally Greece no ano passado.

A declaração dos pilotos do WRC reconhece que os competidores "devem acatar a decisão do árbitro" e sua responsabilidade de trabalhar com as partes interessadas para "promover" e "elevar" o esporte.

No entanto, a WoRDA se opõe veementemente à proibição de palavrões imposta pela FIA, afirmando que a "severidade das sanções impostas por lapsos de linguagem menores, isolados e não intencionais" atingiu "um nível inaceitável".

Os pilotos do WRC também questionaram "a relevância e a validade da imposição de qualquer tipo de penalidade" por "lapsos de linguagem não intencionais" e buscam a transparência da FIA para as multas que, segundo eles, são "exorbitantes" e "muito desproporcionais à renda e ao orçamento médios dos ralis".

"Isso também levanta uma questão fundamental: para onde vai o dinheiro dessas multas?", diz parte da declaração.

"A falta de transparência apenas amplia as preocupações e mina a confiança no sistema. Certamente, as impressões negativas em torno dessas penalidades superam em muito o impacto de qualquer lapso de linguagem."

A declaração foi assinada por pilotos e copilotos do WRC Rally1, além de membros importantes do WRC2 e do ex-piloto de Ogier, o apresentador de televisão Julien Ingrassia.

Confira a declaração da WoRDA na íntegra

Os pilotos e co-pilotos de rali da WoRDA, inspirados por seus colegas da GPDA, uniram-se para expressar sua opinião, buscar clareza e cooperar para um futuro melhor.

Em primeiro lugar, gostaríamos de afirmar que, como acontece em todos os esportes, os competidores devem acatar a decisão do árbitro. O respeito a esse princípio não está em questão. Nem todos somos profissionais em tempo integral, mas todos enfrentamos as mesmas condições extremas com a mesma paixão incansável.

Seja navegando por florestas densas, por estradas congeladas na calada da noite ou pela poeira de pistas de cascalho traiçoeiras, nós nos levamos ao limite - contra os elementos, contra o relógio e contra nossos próprios limites. Além das corridas, nosso papel se expandiu. Hoje, os pilotos e co-pilotos de rali não são apenas atletas, mas também artistas, criadores de conteúdo e figuras constantes da mídia.

Desde os smartphones dos espectadores até as câmeras oficiais do WRC, espera-se que estejamos disponíveis o tempo todo - antes, durante e depois da competição, do amanhecer ao anoitecer.

A WoRDA sempre reconheceu nossas responsabilidades e nosso compromisso de colaborar de forma construtiva com todas as partes interessadas, incluindo o presidente da FIA, para promover e elevar nosso esporte excepcional para o benefício de todos.

Nos últimos meses, no entanto, houve um aumento alarmante na severidade das sanções impostas por lapsos de linguagem menores, isolados e não intencionais. Isso chegou a um nível inaceitável".

Acreditamos firmemente nisso:

O coloquialismo comum não pode ser considerado e julgado como igual a um insulto genuíno ou a um ato de agressão.

Quem não fala a língua materna pode usar ou repetir termos sem ter plena consciência de seu significado e conotação.

Segundos após um pico extremo de adrenalina, não é realista esperar um controle perfeito e sistemático das emoções.

O rali é extremo: o nível de risco para os atletas, a intensidade do foco, a duração dos dias... todos os limites são atingidos.

Nesse caso, questionamos a relevância e a validade da imposição de qualquer tipo de penalidade. Além disso, as multas exorbitantes são muito desproporcionais em relação à renda e ao orçamento médios das corridas de rali.

Também estamos preocupados com a impressão pública que essas quantias excessivas criam na mente dos torcedores, sugerindo que esse é um setor em que o dinheiro não importa.

Isso também levanta uma questão fundamental: para onde vai o dinheiro dessas multas?

A falta de transparência apenas amplia as preocupações e mina a confiança no sistema. Certamente, as impressões negativas em torno dessas penalidades superam em muito o impacto de qualquer lapso de linguagem.

Pedimos uma comunicação direta e um compromisso entre o presidente da FIA e os membros da WoRDA para encontrar uma solução urgente e mutuamente aceitável.

Esportivamente, os pilotos e co-pilotos de Rally membros da WoRDA

Sebastien Ogier, Kalle Rovanpera, Ott Tanak, Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Jonne Halttunen, Martin Jarveoja, Vincent Landais, Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Elfyn Evans, Scott Martin, Grégoire Munster, Louis Louka, Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Martins Sesks, Francis Renars, Sami Pajari, Marko Salminen, Josh McErlean, Eoin Treacy, Candido Carrera, Gus Greensmith, Jonas Andersson, Yohan Rossel, Arnaud Dunand, Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Leo Rossel, Guillaume Mercoiret, Dani Sordo, Julien Ingrassia.

