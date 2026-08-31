VÍDEO: Carro capota e atinge poste em grave acidente no Rally do Paraguai
Takamoto Katsuta e seu copiloto, Aaron Johnston, foram levados ao hospital para exames após incidente que cancelou a penúltima etapa no país sul-americano
Takamoto Katsuta e seu copiloto, Aaron Johnston, foram levados ao hospital para exames após um violento acidente que obrigou os organizadores a cancelar a penúltima etapa do Rally do Paraguai do Campeonato Mundial de Rally (WRC).
O GR Yaris de Katsuta ficou apoiado em duas rodas ao passar por uma sequência rápida de curvas à esquerda e à direita, antes de sair capotando pelo ar. O carro então derrubou um poste antes de parar deitado de lado.
Katsuta e Johnston conseguiram sair andando do local do acidente, que imediatamente motivou a exibição de bandeiras vermelhas pela direção da prova, antes que fosse tomada a decisão de cancelar a etapa.
Embora a Toyota tenha confirmado que tanto o piloto quanto o copiloto estão bem, eles foram levados ao hospital para exames de precaução.
“Após um impacto sofrido pelo carro #18 na SS21, o diretor de prova acionou a bandeira vermelha para a etapa”, dizia um comunicado da FIA. “Ambos os membros da equipe estão sendo transportados de ambulância para um hospital local para exames médicos preventivos".
“A SS21 não será reiniciada, e os competidores restantes foram instruídos a percorrer a etapa como um trecho de estrada".
O vice-chefe da equipe da Toyota, Juha Kankkunen, acrescentou: “Os dois estão bem. Mas, é claro, o carro está completamente danificado. Foi uma cena bem estranha, pois era uma curva muito rápida, tanto para a esquerda quanto para a direita, e a traseira derrapou, enquanto a dianteira bateu em um pequeno muro, o que fez com que o carro ficasse sobre duas rodas. Não havia espaço para fazer mais nada".
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Foto: Toyota Racing
Horas depois, o próprio Katsuta publicou nas redes sociais que tanto ele quanto Johnston ficaram bem depois do acidente, mesmo com o susto.
"Muito obrigado pelas diversas mensagens. Tivemos um acidente na SS21 e a etapa foi cancelada, mas eu e o Aaron estamos bem", revelou o piloto.
"Foi um dos maiores impactos em acidentes que já sofri. Não consegui sair do carro imediatamente após o acidente, foi um momento realmente assustador. Mas, felizmente, o carro foi muito bem construído para aguentar esse tipo de impacto forte. Vamos tentar nos recuperar o máximo possível para o Chile".
"Sinto muito pela minha parte em relação à equipe neste final de semana. Voltaremos mais fortes e faremos o melhor trabalho possível nos próximos três rallys".
"E obrigado por todo o apoio e carinho dos fãs do Paraguai e da América do Sul. Mesmo que o resultado não tenha sido o que queríamos, foi um rali muito agradável com todos vocês. Nos vemos em breve no Chile".
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