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WRC Rally do Paraguai

VÍDEO: Carro capota e atinge poste em grave acidente no Rally do Paraguai

Takamoto Katsuta e seu copiloto, Aaron Johnston, foram levados ao hospital para exames após incidente que cancelou a penúltima etapa no país sul-americano

Tom Howard
Tom Howard
Publicado:
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Takamoto Katsuta e seu copiloto, Aaron Johnston, foram levados ao hospital para exames após um violento acidente que obrigou os organizadores a cancelar a penúltima etapa do Rally do Paraguai do Campeonato Mundial de Rally (WRC).

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O GR Yaris de Katsuta ficou apoiado em duas rodas ao passar por uma sequência rápida de curvas à esquerda e à direita, antes de sair capotando pelo ar. O carro então derrubou um poste antes de parar deitado de lado.

 

Katsuta e Johnston conseguiram sair andando do local do acidente, que imediatamente motivou a exibição de bandeiras vermelhas pela direção da prova, antes que fosse tomada a decisão de cancelar a etapa. 

Embora a Toyota tenha confirmado que tanto o piloto quanto o copiloto estão bem, eles foram levados ao hospital para exames de precaução.  

“Após um impacto sofrido pelo carro #18 na SS21, o diretor de prova acionou a bandeira vermelha para a etapa”, dizia um comunicado da FIA. “Ambos os membros da equipe estão sendo transportados de ambulância para um hospital local para exames médicos preventivos".

“A SS21 não será reiniciada, e os competidores restantes foram instruídos a percorrer a etapa como um trecho de estrada".

O vice-chefe da equipe da Toyota, Juha Kankkunen, acrescentou: “Os dois estão bem. Mas, é claro, o carro está completamente danificado. Foi uma cena bem estranha, pois era uma curva muito rápida, tanto para a esquerda quanto para a direita, e a traseira derrapou, enquanto a dianteira bateu em um pequeno muro, o que fez com que o carro ficasse sobre duas rodas. Não havia espaço para fazer mais nada".

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto: Toyota Racing

Horas depois, o próprio Katsuta publicou nas redes sociais que tanto ele quanto Johnston ficaram bem depois do acidente, mesmo com o susto.

 

"Muito obrigado pelas diversas mensagens. Tivemos um acidente na SS21 e a etapa foi cancelada, mas eu e o Aaron estamos bem", revelou o piloto.

 "Foi um dos maiores impactos em acidentes que já sofri. Não consegui sair do carro imediatamente após o acidente, foi um momento realmente assustador. Mas, felizmente, o carro foi muito bem construído para aguentar esse tipo de impacto forte. Vamos tentar nos recuperar o máximo possível para o Chile".

"Sinto muito pela minha parte em relação à equipe neste final de semana. Voltaremos mais fortes e faremos o melhor trabalho possível nos próximos três rallys".

"E obrigado por todo o apoio e carinho dos fãs do Paraguai e da América do Sul. Mesmo que o resultado não tenha sido o que queríamos, foi um rali muito agradável com todos vocês. Nos vemos em breve no Chile".

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