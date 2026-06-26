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WRC Rally Greece

VÍDEO: Pedra é arremessada em carro de competição durante etapa do Mundial de Rally

Um "torcedor" lançou uma pedra contra o Toyota de Alejandro Cachón durante o Rally Acrópolis da Grécia

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Alejandro Cachón.JPG

Um episódio inesperado e lamentável aconteceu nesta sexta-feira no Rally Acrópolis, na Grécia, parte do Campeonato Mundial de Rally (WRC): uma pedra foi arremessada por um espectador no carro de Alejando Cachón, da categoria WRC2.

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Um integrante do público, que assistiao aos carros de WRC e WRC2 lançou uma pedra enquanto Cachón passava com o Toyota GR Yaris Rally2 na etapa conhecida como Thivi. Infelizmente, a pedra atingiu em cheio o para-brisas e o destruiu imediatamente.

 

O próprio Cachón mostrou seu descontentamento pelas redes sociais: "Estamos em terceiro lugar no #WRC2, mas o dia poderia ter terminado muito mal. Toda a equipe trabalha muito duro, e o Borja Rozada e eu damos o nosso melhor para que alguém estrague o trabalho de tanta gente dessa forma. Espero que, se isso não tenha sido um acidente, vocês nunca mais coloquem os pés em um trecho de prova".

Na transmissão da prova através da RallyTV, confirmou-se pouco que a organização e a equipe de segurança do Rally Acrópolis estão trabalhando para achar a pessoa que lançou a pedra, a qual terá de enfrentar problemas com a justiça. 

Felizmente, nem Cachón nem Rozada se machucaram, apesar de o impacto ter sido forte o suficiente para que alguns pedaços de vidro entrassem na cabine após o impacto da pedra.

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