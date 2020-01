VÍDEO: Tanak sofre acidente impressionante no rali de Monte Carlo

Vencedor da última temporada do Campeonato Mundial de Rali (WRC), o piloto estoniano Ott Tanak sofreu um acidente impressionante em alta velocidade no rali de Monte Carlo nesta sexta-feira, durante sua estreia pela Hyundai.

O incidente ocorreu na metade do segundo estágio da manhã, no percurso de 18 km entre Saint-Clement-sur-Durance e Freissinieres. Tanak saiu da pista em alta velocidade após uma curva e seu i20 Coupe caiu por uma vala. Veja fotos:

Galeria Lista Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai i20 WRC, Rallye Monte Carlo

O piloto da Estônia e seu navegador Martin Jarveoja, que foram campeões pela Toyora, pareciam ilesos ao saírem do carro, apesar da grande batida. Confira, por outro ângulo, como foi o acidente no rali de Monte Carlo do WRC: