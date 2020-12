World Rally Championship lança canal próprio no Motorsport.tv

O FIA World Rally Championship (WRC) colaborou com a Motorsport Network para lançar um canal no Motorsport.tv dedicado antes da final de 2020 em Monza neste fim de semana.

Com lançamento na plataforma OTT da Motorsport Network, o campeonato apresentará as últimas atualizações e os vídeos mais espetaculares do mundo dos ralis para a audiência digital mensal de 56 milhões de pessoas. Com a oferta a partir de hoje, fãs de todo o mundo poderão desfrutar do conteúdo do ACI Rally Monza deste fim de semana através do canal WRC dedicado no Motorsport.tv.

Trazendo novas percepções de todos os eventos populares do campeonato, incluindo Rally Monte-Carlo, Safari Rally Kenya ou Rally Japan para públicos digitais existentes e novos, este canal personalizado tem como objetivo aumentar o alcance global do WRC e atrair novos fãs mais jovens interessados ​​e animados sobre isso. A diversidade de públicos aos quais a Motorsport Network tem acesso por meio de suas publicações multicanais posicionará o WRC perfeitamente na frente de um grande número de fãs do automobilismo e entusiastas de automóveis em todo o mundo.

WRC é o anúncio de canal mais recente da Motorsport Network e Motorsport.tv, seguindo os canais da Mercedes, NASCAR, BTCC e Audi, entre outros, que foram anunciados nos últimos quatro meses. Isso demonstra a relevância da Motorsport Network para a indústria e é a ampliação da oferta de conteúdo aos usuários.

Jona Siebel, diretor do WRC Promoter disse: “Como o WRC continua a aumentar seus canais digitais, esta colaboração traz o drama e o espetáculo do WRC para a base de fãs da Motorsport Network. Como a categoria de automobilismo mais difícil do mundo para carros de produção, o WRC cativa os fãs do automobilismo com ação direta de alguns dos ambientes mais difíceis do mundo. Esta associação fornece outra plataforma importante para o WRC aumentar ainda mais sua oferta digital, ao lado de nossa já forte plataforma de streaming WRC +, canais oficiais de mídia social e WRC.com.

James Allen, presidente da Motorsport Network disse: “Não poderíamos estar mais felizes com o fato de o WRC agora ter seu próprio canal no Motorsport.tv, envolvendo-se com o vasto público da Motorsport Network em nossas inúmeras plataformas. Já temos um extenso arquivo de conteúdo histórico do WRC, especialmente dos dias espetaculares do Grupo B, que ainda são reverenciados pelos entusiastas do automobilismo em todo o mundo. Estamos ansiosos para trabalhar com uma série tão popular como o WRC, para ajudá-los a alcançar ainda mais e novos seguidores e para fazer do Motorsport.tv não apenas um ótimo lugar para os fãs de rally, mas um destino para todos os fãs do automobilismo.”