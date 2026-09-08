Após despedida da MotoGP, Miller competirá no Mundial de Superbike em 2027 com a Yamaha

Agora é oficial! Jack Miller seguirá a carreira no Mundial de Superbike (World SBK) após sua saída do MotoGP no final desta temporada. O australiano faz parte de um pequeno grupo de pilotos, todos nascidos entre 1994 e 1995, que terão de deixar os GPs para dar lugar a novos rostos. O jovem Izan Guevara herdará o seu lugar na Pramac, ao lado de Toprak Razgatlioglu.

Embora triste pelo fim desta fase, Miller explorou muito rapidamente as opções para continuar correndo, convencido de que ainda tem energia para isso. A sua transferência para o Superbike surgiu naturalmente e ele conseguiu encontrar um bom programa.

Depois de ter corrido por quatro das cinco marcas atualmente envolvidas no MotoGP, foram os seus laços com a Yamaha, alimentados nos últimos dois anos pela colaboração através da Pramac e pela participação conjunta nas 8 Horas de Suzuka, coroada por dois segundos lugares, que levaram Miller a este novo desafio.

A chegada do australiano foi oficializada nesta terça-feira (08), sustentada por um contrato de dois anos que o vincula para as temporadas de 2027 e 2028 ao programa oficial da Yamaha no Superbike.

"Estou realmente muito feliz por anunciar que me junto ao WorldSBK ao lado da Yamaha, prolongando assim a nossa parceria",declarou Miller. "Gostei muito de trabalhar com a marca nestes últimos anos na MotoGP e estou extremamente grato por esta oportunidade que nos é dada de ver o que podemos alcançar com a R1".

"Pude ter uma pequena ideia em Suzuka nestes últimos dois anos e, mesmo que a especificação WorldSBK seja um pouco diferente, estou realmente ansioso por iniciar este novo capítulo da minha carreira e espero que possamos realizar coisas muito bonitas nele".

Experiência e notoriedade valorizadas pela Yamaha

A equipa apoiada pela Yamaha no WorldSBK despediu-se de Xavi Vierge, que ficou apenas um ano e a quem Jack Miller substituirá, enquanto Andrea Locatelli mantém sua vaga. A nova dupla terá de apoiar a marca japonesa nos seus esforços para reconquistar um título que não conquista desde 2021, enquanto a Ducati acaba de esmagar a temporada de 2026, deixando apenas migalhas à concorrência.

"Estamos muito felizes em receber Jack Miller no projeto WorldSBK da Yamaha em 2027 e, pessoalmente, estou muito feliz por ele se juntar à nossa equipe", disse Niccolò Canepa, diretor esportivo da Yamaha Motor Europe. "A oportunidade de integrar um piloto com a sua experiência e talento na nossa equipe oficial era boa demais para a deixarmos passar e aguardamos impacientes pelos primeiros testes".

"A sua experiência em GPs, em particular o conhecimento dos pneus Michelin, será extremamente preciosa para nós. Ele já obteve excelentes resultados com a R1 em Suzuka, por isso estamos ansiosos por ver do que é capaz numa especificação WorldSBK e o que poderá agregar ao desenvolvimento contínuo da R1. Para além do aspecto técnico, a personalidade e a notoriedade internacional de Jack constituirão também um trunfo importante para reforçar a presença da Yamaha e atrair ainda mais atenção para o Mundial. Estamos ansiosos por iniciar este novo capítulo juntos".

Miller dará continuidade a uma carreira rica na elite do motociclismo. Ele estreou na MotoGP em 2015, como vice-campeão de Moto3, fazendo a escolha pouco comum de não passar pela Moto2. Autor de uma vitória surpresa aos comandos de uma Honda satélite logo no seu segundo ano, reencontrou o sucesso em 2021, já como piloto oficial da Ducati, antes de correr pela equipa de fábrica da KTM e de terminar seu percurso na Yamaha satélite.

Recentemente, mostrava-se satisfeito por ter conseguido criar boas relações com todas as suas equipes, sendo sempre apreciado tanto pelo seu bom humor como pelo envolvimento no desenvolvimento das motos.

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