Emoção em Interlagos: saiba como foi a etapa da F4 Brasil em SP

Carregar reprodutor de áudio

No último fim de semana, a Fórmula 4 Brasil realizou a segunda etapa da temporada 2022, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e contou novamente com um espetáculo de 'pegas' e ultrapassagens.

O editor recomenda: Após vitórias de Rossi e Fraga, veja como ficou a classificação da Stock Car

E o templo do automobilismo foi palco de uma série de destaques. A começar por Pedro Clerot, que conquistou uma pole dupla: no caso, largando da primeira posição nas corridas 1 e 3. Ricardo Gracia, Álvaro Cho, Vinicius Tessaro, Lucca Zucchini e Lucas Staico completaram o top-6 da classificação.

No sábado (30), Clerot venceu a primeira prova da etapa e teve ao seu lado, no pódio, Lucas Staico, em segundo lugar, e Nic Giaffone, em terceiro. O dia não terminaria por aí. Em uma prova com bastantes disputas de pista, Nic conquistou a vitória na corrida 2, sua primeira no campeonato, bem como a primeira da terceira geração da familía Giaffone em Interlagos. Pedro Clerot e Vinicius Tessaro, respectivamente, completaram o segundo pódio do dia.

Para fechar com “chave de ouro” a segunda rodada tripla da temporada, Clerot triunfou na corrida 3, sua quarta vitória no campeonato, e os pilotos que completaram o pódio foram Tessaro e Staico, respectivamente.

Clerot disse: “Estou bastante feliz por essa vitória. Mostramos toda a nossa capacidade aqui em Interlagos, soubemos acelerar quando precisava e poupar o equipamento quando foi necessário também. A equipe toda da Full Time está de parabéns por esse nosso ótimo início de campeonato."

Pedro é líder do campeonato com 126 pontos. A próxima etapa será novamente em Interlagos e os jovens competidores já estão prontos para acelerar. “Esta não foi a etapa que esperamos e projetamos. Éramos rápidos nas curvas, mas tomávamos muito nas retas e em Interlagos, ter velocidade de reta é essencial. Analisamos bastante e estudamos os possíveis acertos e me sinto mais confiante para o próximo fim de semana”, comentou Nick Monteiro.

"Ainda temos muito campeonato pela frente e aproveitaremos as oportunidades que surgirem sempre. Vamos com tudo nesta próxima, que felizmente, já é esta semana", completou o piloto da TMG Racing. A terceira rodada tripla acontecerá entre os dias 02 e 04 de julho.

Programa do Motorsport.com repercute GP da Hungria de F1 e Alonso na Aston Martin

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: