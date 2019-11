Termos de uso

1. Aceitação

Ao usar e/ou visitar este site, incluindo todos os conteúdos, produtos, software e serviços oferecidos através do Motorsport.com (www.motorsport.com) e sites relacionados (doravante denominados coletivamente como o "Motorsport.com Website"), você manifesta sua concordância com estes termos e condições (os "Termos de Uso"). O Motorsport.com, Inc. poderá, a seu exclusivo critério, modificar ou revisar estes Termos de Uso a qualquer momento, e você concorda em ficar vinculado a essas modificações ou revisões. Nada no presente acordo será considerado como concessão de quaisquer direitos ou benefícios a terceiros.

2. Site Motorsport.com

A. Estes Termos de Uso aplicam-se a todos os usuários do site Motorsport.com, incluindo os utilizadores que contribuem com conteúdos de vídeo, informação e outros materiais ou serviços no site. O site Motorsport.com inclui todos os aspectos da Motorsport.com, incluindo, mas não limitado a todos os produtos, software e serviços oferecidos através do site Motorsport.com.

B. O site Motorsport.com pode conter links para websites de terceiros que não pertencem nem são controlados pelo Motorsport.com. O Motorsport.com não tem controle sobre e não assume nenhuma responsabilidade pelo conteúdo, políticas de privacidade ou práticas de qualquer site de terceiros. Além disso, o Motorsport.com não vai e não pode censurar ou editar o conteúdo de qualquer site de terceiros. Ao utilizar o site Motorsport.com, você libera expressamente o Motorsport.com de toda e qualquer responsabilidade derivada do uso de qualquer site de terceiros.

3. Contas Motorsport.com

A. Para acessar alguns recursos do site Motorsport.com, você terá que criar uma conta de membro Motorsport.com, que está sujeita a um acordo de membros separado do Motorsport.com, que pode ser acessado em www.Motorsport.com/info/member-agreement/.

Você não pode usar a conta de outro sem permissão. Ao criar sua conta, você deve fornecer informações precisas e completas. Você é o único responsável pela atividade que ocorre em sua conta, e você deve manter a senha de sua conta segura. Você deve notificar o Motorsport.com imediatamente sobre qualquer violação de segurança ou uso não autorizado de sua conta.

B. Embora o Motorsport.com não seja responsável por suas perdas causadas por qualquer uso não autorizado de sua conta; você pode ser responsabilizado pelas perdas do Motorsport.com ou outros oriundas de tal uso não autorizado.

4. O uso do site Motorsport.com - permissões e restrições

O Motorsport.com concede a você permissão para acessar e utilizar o site Motorsport.com conforme estabelecido nestas Condições de Uso, desde que:

A. Você concorda em não distribuir em nenhum meio nenhuma parte do site Motorsport.com, incluindo, mas não limitado, ao Material do Usuário (definido abaixo), sem autorização prévia por escrito do Motorsport.com.

B. Você concorda em não alterar ou modificar qualquer parte do site Motorsport.com, incluindo, mas não limitado às tecnologias que ele utiliza.

C. Você concorda em não acessar o Material do Usuário (definido abaixo) ou conteúdo do Motorsport.com através de qualquer tecnologia ou outros meios que não as páginas do site do Motorsport.com, ou outro meio explicitamente autorizado que o Motorsport.com possa indicar.

D. Você concorda em não usar o site Motorsport.com, incluindo player de vídeo embutido da Motorsport.com para qualquer uso comercial, sem a autorização prévia por escrito da Motorsport.com. Usos comerciais proibidos incluem qualquer uma das seguintes ações tomadas sem a aprovação expressa da Motorsport.com:

Venda de acesso ao site Motorsport.com ou de seus serviços relacionados em outro site;

Uso do site Motorsport.com ou os seus serviços relacionados com o objetivo principal de ganhar receitas de publicidade ou de subscrição;

A venda de publicidade, no site Motorsport.com ou em qualquer site de terceiros, destinados ao conteúdo do Material do Usuário ou conteúdos específicos Motorsport.com;

Qualquer uso do site Motorsport.com ou de seus serviços relacionados, o Motorsport.com encontra, a seu exclusivo critério, usar os recursos da Motorsport.com ou Material do Usuário com o efeito de competir com ou deslocar o mercado para o Motorsport.com, conteúdo para o Motorsport.com, ou uma de suas Material do Usuário.

E. Usos comerciais permitidos incluem o upload de um vídeo original para Motorsport.com, ou manter um canal original no Motorsport.com para promover a sua empresa ou equipe de corrida, sujeito aos termos do Acordo Motorsport.com-Membro, e qualquer outro uso que o Motorsport. com autoriza expressamente por escrito.

F. Se você usar o player embutido do Motorsport.com em seu site, você deve incluir um link de destaque para o site Motorsport.com nas páginas contendo o player embutido e você não pode modificar, construir em cima, ou bloquear qualquer parte do player do Motorsport.com embutido de alguma forma.

G. Você concorda em não usar ou lançar qualquer sistema automatizado, incluindo sem limitação "robôs", "spiders" ou "offline readers", para gerar vistas artificiais de conteúdo de vídeo, ou qualquer outro acesso ao site Motorsport.com de uma forma que envie mais mensagens de solicitação para os servidores do Motorsport.com em um determinado período de tempo do que um ser humano pode responder no mesmo período através de um navegador convencional on-line na web. Não obstante o acima, o Motorsport.com concede aos operadores de permissão pública motores de busca para usar spiders para copiar materiais do site com o único propósito de e unicamente na medida do necessário para a criação de índices pesquisáveis publicamente disponíveis dos materiais, mas não cachês ou arquivos de tais materiais. O Motorsport.com se reserva ao direito de revogar essas exceções de forma geral ou em casos específicos. Você concorda em não coletar nem colher qualquer informação de identificação pessoal, incluindo nomes de contas, a partir do site Motorsport.com, nem usar o sistema de comunicação oferecido pelo site Motorsport.com (por exemplo, fóruns de discussão, comentários, e-mail) para fins de solicitação comercial. Você concorda em não solicitar, para fins comerciais, qualquer usuário do site Motorsport.com no que diz respeito às suas Material do Usuário.

H. Em seu uso do site Motorsport.com, você deverá cumprir os termos e condições destes Termos de Uso, e todas as leis e regulamentos locais, nacionais e internacionais aplicáveis.

I. Motorsport.com reserva-se o direito de descontinuar qualquer aspecto do site Motorsport.com a qualquer momento.

5. Uso do Conteúdo no Site

Além das restrições gerais acima expostas, as seguintes restrições e condições se aplicam especificamente ao uso do conteúdo no site Motorsport.com:

A. O conteúdo do site Motorsport.com, exceto todo o Material do Usuário (conforme definido abaixo), incluindo, sem limitação, o texto, software, scripts, imagens, fotos, sons, músicas, vídeos, recursos interativos e similares ("Conteúdo") e as marcas comerciais, marcas de serviço e logotipos nele contidas ("Marcas"), são de propriedade ou licenciados para o Motorsport.com, sujeitos a direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual de acordo com a lei. O conteúdo do website Motorsport.com é fornecido a você COMO ESTÁ para sua informação e uso pessoal, e não pode ser transferido, copiado, reproduzido, distribuído, transmitido, exibido, vendido, licenciado ou explorado para quaisquer outros fins que sejam sem o prévio consentimento por escrito dos respectivos proprietários. O Motorsport.com se reserva a todos os direitos não concedidos expressamente no e para o site Motorsport.com e seu conteúdo.

B. Você pode acessar o Material do Usuário apenas para sua informação e uso pessoal, ou de outra forma dentro das funções normais do site Motorsport.com.

C. Comentários de utilizadores são disponibilizados para você para sua informação e uso pessoal exclusivamente dentro das funções normais do site Motorsport.com. Comentários de utilizadores são disponibilizados "como estão", e não podem ser usados, copiados, reproduzidos, distribuídos, transmitidos, exibidos, vendidos, licenciados, transferidos, ou explorados de qualquer maneira que não se destinem para a funcionalidade normal do Motorsport.com, ou de outra forma proibida pelo presente Acordo.

D. Você pode acessar Motorsport.com conteúdo, Material do Usuário e outros conteúdos somente conforme permitido nos termos deste Contrato. Motorsport.com se reserva todos os direitos não concedidos expressamente no e para o conteúdo Motorsport.com e o site Motorsport.com.

E. Você concorda em não participar do uso, cópia ou distribuição de qualquer um dos conteúdos, exceto quando expressamente permitido neste documento, incluindo qualquer uso, cópia ou distribuição de Material do Usuário de terceiros obtidos através do site Motorsport.com para quaisquer fins comerciais.

F. Você concorda em não fraudar, desativar ou interferir recursos relacionados à segurança do site Motorsport.com ou características que impeçam ou restrinjam o uso ou cópia de qualquer Conteúdo ou imponham limitações sobre o uso do site Motorsport.com ou seu conteúdo.

G. Você entende que ao utilizar o site Motorsport.com, você estará exposto ao Material do Usuário de uma variedade de fontes, e que Motorsport.com não é responsável pela precisão, funcionalidade, segurança, ou direitos de propriedade intelectual de ou relacionadas com tal Submissões de Usuários. Você entende e reconhece que poderá ser exposto a Material do Usuário que seja impreciso, ofensivo, indecente ou censurável, e você concorda em renunciar, e decide fazer renunciar, quaisquer direitos legais ou de equidade ou remédios que você tem ou pode ter contra Motorsport.com com relação a isso, e concorda em indenizar e isentar o Motorsport.com, seus proprietários / operadores, afiliados e / ou franqueadores, na medida máxima permitida por lei em todas as matérias relacionadas com o seu uso do site Motorsport.com.

6. Conta Política de Rescisão

A. Motorsport.com pode rescindir o acesso de um usuário para o site Motorsport.com, sem aviso prévio, se o Motorsport.com determina que o usuário tenha agido em violação destes Termos de Uso.

B. Motorsport.com reserva-se ao direito de decidir se o Conteúdo ou o Material do Usuário é apropriado para exibição no site Motorsport.com, e o Motorsport.com pode remover qualquer Material do Usuário ou conteúdo a qualquer momento, sem aviso prévio, a seu exclusivo critério.

7. Lei Digital Millennium Copyright

A. Se você é proprietário de direitos autorais ou de um agente do mesmo e acreditar que qualquer Material do Usuário ou outro conteúdo infringe seus direitos autorais, você pode apresentar uma notificação nos termos do Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), prevendo departamento de direitos autorais do Motorsport.com com o seguintes informações, por escrito:

Uma assinatura física ou eletrônica da pessoa autorizada a agir em nome do proprietário de um direito exclusivo alegadamente violado;

Identificação da obra que alega ter sido violada, ou, se vários trabalhos em um único site online são cobertos por uma única notificação, uma lista representativa de tais trabalhos no site;

Identificação do material que é tido como violado ou para ser objeto de atividade ilícita e que está a ser removido ou cujo acesso deve ser desativado e informações suficientes para permitir que o fornecedor de serviços para localizar o material;

Informações razoavelmente suficientes para permitir que o prestador de serviços para contatá-lo, tais como endereço, número de telefone e, se disponível, endereço eletrônico;

Uma declaração de que você tem uma boa fé que o uso do material da forma reclamada não está autorizado pelo proprietário dos direitos autorais, seu agente ou pela lei; e

Uma declaração de que as informações contidas na notificação são precisas e, sob pena de perjúrio, que está autorizado a agir em nome do proprietário de um direito exclusivo que supostamente está sendo infringido.

As notificações de infração reivindicada devem ser enviadas para copyright@motorsport.com. Você reconhece que, se você deixar de cumprir com todos os requisitos da presente Seção 8 (A), a sua notificação DMCA pode não ser válida.

B. Contra-aviso: Se você acredita que seu Material do Usuário que foi removido (ou cujo acesso foi desativado) e não está a infringir, ou que você tenha a autorização do detentor dos direitos autorais, o agente do proprietário, dos direitos autorais, ou de acordo com a lei, para postar e utilizar o conteúdo em seu Material do Usuário, você pode enviar uma contra notificação contendo as seguintes informações para o Agente de Direitos de Autor:

Sua assinatura física ou eletrônica;

Identificação do conteúdo que foi removido ou cujo acesso foi desativado e o local em que o conteúdo apareceu antes de ser removido ou desativado;

Uma declaração de que você tem uma crença de boa fé que o conteúdo foi removido ou desativado como resultado de um engano ou uma má interpretação do conteúdo; e

Seu nome, endereço, número de telefone e endereço de e-mail, uma declaração de que você concorda com a jurisdição do tribunal federal de Miami, Flórida, e uma declaração de que você aceitará citação por parte da pessoa que forneceu a notificação da alegada infracção.

Se uma contra notificação é recebida pelo departamento de direitos autorais, o Motorsport.com pode enviar uma cópia da contra notificação ao reclamante original informando que a pessoa que pode substituir o conteúdo removido ou cessará a desativá-lo em 10 dias úteis. A não ser proprietário dos direitos autorais dos arquivos de uma ação buscando uma ordem judicial contra o provedor de conteúdo, membro ou usuário, o conteúdo removido pode ser substituído, ou seu acesso restaurado, de 10 a 14 dias úteis ou mais após o recebimento da contra notificação, pelo critério exclusivo da Motorsport.com.

8. Isenção de Garantia

VOCÊ CONCORDA QUE O USO DO SITE MOTORSPORT.COM SERÁ POR SUA CONTA E RISCO ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, O MOTORSPORT.COM, SEUS DIRETORES, FUNCIONÁRIOS E REPRESENTANTES DE TODAS AS GARANTIAS, expressa ou implícita, EM CONEXÃO COM O SITE MOTORSPORT.COM E SEU USO. O MOTORSPORT.COM NÃO GARANTE NEM SE RESPONSABILIZA PELA PRECISÃO OU INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO DE SEU SITE OU DO CONTEÚDO DE QUAISQUER sites ligados a este SITE E NÃO ASSUME RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER (I) erros, equívocos, OU IMPRECISÃO DE CONTEÚDO, (II) DANOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS, DE QUALQUER NATUREZA, RESULTANTE DO ACESSO E USO DO SITE MOTORSPORT.COM, (III) QUALQUER ACESSO OU USO DE NOSSOS SERVIDORES SEGUROS E / OU TODA E QUALQUER INFORMAÇÃO PESSOAL E / OU FINANCEIRA Informações armazenadas nele, (IV) qualquer interrupção ou cessação DE TRANSMISSÃO DE OU PARA O SITE MOTORSPORT.COM, (IV) QUALQUER BUG, vírus, cavalos de Tróia, ou similar, que podem ser transmitidas para ou através do site MOTORSPORT.COM POR QUALQUER TERCEIRO, E / OU (V) QUALQUER ERRO OU OMISSÃO EM QUALQUER CONTEÚDO OU QUALQUER PERDA OU DANOS DE QUALQUER NATUREZA SOFRIDO COMO RESULTADO DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO publicado, enviado, transmitido ou outra forma disponibilizado através DO WEBSITE MOTORSPORT.COM. O MOTORSPORT.COM NÃO GARANTE, ENDOSSA, OU ASSUME RESPONSABILIDADE POR QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO DIVULGADO OU OFERECIDO POR TERCEIROS ATRAVÉS DO SITE MOTORSPORT.COM OU QUALQUER WEBSITE HYPERLINK, OU EXIBIDO EM QUALQUER BANNER OU OUTRO TIPO DE PUBLICIDADE E O MOTORSPORT.COM PARTICIPA OU É QUALQUER FORMA RESPONSÁVEL POR MONITORAR QUALQUER TRANSAÇÃO REALIZADA COM TERCEIROS FORNECEDORES DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. COMO SE FAZ NA COMPRA DE UM PRODUTO OU SERVIÇO POR QUALQUER MEIO OU EM QUALQUER AMBIENTE, você deve usar seu melhor discernimento e ter cautela quando apropriado.

9. Limitação de Responsabilidade

EM NENHUMA HIPÓTESE O MOTORSPORT.COM, SEUS REPRESENTANTES, diretores, funcionários, OU AGENTES, SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU CONSEQUENTES RESULTANTES DE QUAISQUER (I) ERROS, falhas ou imprecisões DO CONTEÚDO, (II) DANOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS, DE QUALQUER NATUREZA, RESULTANTE DO ACESSO E USO DO SITE MOTORSPORT.COM, (III) QUALQUER ACESSO OU USO DE NOSSOS SERVIDORES SEGUROS E / OU DE TODA E QUALQUER INFORMAÇÃO PESSOAL E / OU FINANCEIRA armazenadas nele, (IV) qualquer interrupção ou cessação DE TRANSMISSÃO DE OU PARA O SITE MOTORSPORT.COM, (IV) QUALQUER BUG, vírus, cavalos de Tróia ou AFINS QUE POSSA SER TRANSMITIDO PARA OU ATRAVÉS O SITE MOTORSPORT.COM POR TERCEIROS E / OU (V) QUALQUER ERRO OU OMISSÃO EM QUALQUER CONTEÚDO OU QUALQUER PERDA OU DANOS DE QUALQUER NATUREZA SOFRIDO COMO RESULTADO DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO POSTADO, TRANSMITIDO OU DE OUTRA FORMA DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO SITE MOTORSPORT.COM, SEJA COM BASE EM GARANTIA, CONTRATO, OU QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL, E SE OU A EMPRESA SER AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SERÁ APLICADA AO MÁXIMO PERMITIDO POR LEI NA JURISDIÇÃO COMPETENTE. Você reconhece especificamente que o MOTORSPORT.COM NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PELO MATERIAL DO USUÁRIO difamatório, ofensivo ou ILEGAL DE TERCEIROS E QUE O RISCO DE DANO OU PREJUÍZO DO PRECEDENTE repousa inteiramente em você. O site Motorsport.com é controlado e oferecido pelo Motorsport.com partir de suas instalações nos Estados Unidos da América. O Motorsport.com não faz representações que o site Motorsport.com é apropriado ou disponível para uso em outras localidades. Aqueles que acessarem ou usar o site Motorsport.com de outras jurisdições o fazem por sua própria vontade e são responsáveis pelo cumprimento da legislação local.

10. Indenização

Você concorda em defender, indenizar e isentar o Motorsport.com, sua controladora, seus executivos, diretores, funcionários e agentes, de e contra todas e quaisquer reivindicações, danos, obrigações, perdas, responsabilidades, custos ou dívidas, e despesas (incluindo, mas não se limitando a honorários advocatícios) decorrentes de: (I) o seu uso e acesso ao site Motorsport.com; (II) violação de qualquer cláusula destes Termos de Uso; (III) violação de qualquer direito de terceiros, incluindo, sem limitação, os direitos de autor, propriedade ou direito de privacidade; ou (IV) qualquer alegação de que algum Material do Usuário tenha causado dano a terceiros. Tal obrigação de defesa e indenização subsistirá a estes Termos de Uso e ao uso do site Motorsport.com.

11. Capacidade de aceitar Termos de Uso

Você afirma que você tem mais ou 18 anos de idade, ou possui autorização legal dos pais ou responsáveis, e são totalmente capazes e competentes para celebrar os termos, condições, obrigações, afirmações, representações e garantias estabelecidos nestes Termos de Uso e de respeitar e cumprir com estes Termos de Uso.

12. Atribuição

Estes Termos de Uso e quaisquer direitos e licenças concedidas aqui, não podem ser transferidos ou cedidos por você, mas podem ser atribuído pelo Motorsport.com sem restrição.

13. Geral

Você concorda que: (I) o site Motorsport.com será considerado exclusivamente com base na Flórida; e (II) o site Motorsport.com será considerado um website passivo que não dá origem a jurisdição pessoal sobre o Motorsport.com, específicos ou gerais, em outras jurisdições que Florida. Estes Termos de Uso serão regidos pelas leis internas do Estado da Flórida, sem respeito aos seus conflitos de princípios legais. Qualquer reclamação ou disputa entre você e o Motorsport.com que surge, no todo ou em parte do site Motorsport.com serão decididas exclusivamente por um tribunal de jurisdição competente localizado em Miami-Dade County, Florida. Estes Termos de Uso, juntamente com quaisquer outros avisos legais publicados pelo Motorsport.com no site Motorsport.com, constituem a totalidade do acordo entre você e o Motorsport.com relativo ao site Motorsport.com. Se qualquer disposição destes Termos de Uso for considerada inválida por um tribunal de jurisdição competente, a invalidade de tal disposição não afetará a validade das restantes disposições destes Termos de Utilização, os quais permanecerão em pleno vigor e efeito. Nenhuma renúncia de qualquer termo destes Termos de Uso será considerada uma renúncia adicional ou contínua de tal termo ou qualquer outro termo, e insuficiência de Motorsport.com fazer valer qualquer direito ou disposição destes Termos de Uso não constituirá uma renúncia de tal direito ou disposição. O Motorsport.com reserva-se o direito de alterar estes Termos de Uso a qualquer momento e sem aviso prévio, e é sua responsabilidade de rever estes Termos de Uso para quaisquer alterações. O seu uso do site Motorsport.com após qualquer alteração destes Termos de Uso implicará o consentimento e aceitação dos seus termos revisados. VOCÊ E O MOTORSPORT.COM CONCORDAM QUE QUALQUER AÇÃO DECORRENTE DE OU RELACIONADA AO WEBSITE MOTORSPORT.COM DEVE COMEÇAR DENTRO DE UM (1) ano após a DA CAUSA DE AÇÃO. CASO CONTRÁRIO, TAL causa dessa ação é excluída permanentemente.