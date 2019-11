Publicidade no Motorsport.com

O Motorsport.com tem uma vasta gama de produtos e opções disponíveis sob medida para atingir seus objetivos de marketing e publicidade. Para saber mais e obter o nosso kit de mídia mais recente, por favor entre em contato com o nosso representante de vendas de publicidade:

+55 11 3456-3593

br.adsales@motorsport.com

Nosso perfil: Líder global, marca reconhecida

O Motorsport.com é o principal destino da comunidade de fãs de corrida para conteúdo recente, relevante e direcionado ao automobilismo: notícias, fotos, vídeos, transmissões ao vivo e muito mais.

Já é um nome de domínio top. Geramos mais de 2 milhões de visitas por mês e temos 600 mil seguidores em mídias sociais em 180 países.

O Motorsport.com abrange todas as categorias de esporte a motor, incluindo Fórmula 1, Nascar, Le Mans, Campeonato Mundial de Endurance, IndyCar, Campeonato Mundial de Rali, MotoGP e muito mais.

Nossa rede mundial de editores, escritores e fotógrafos premiados estão constantemente fornecendo conteúdo novo e ao vivo para o nosso site e os meios de comunicação social.

Graças à nossa tecnologia de ponta, publicamos mais de 1200 artigos, 12 mil fotos e centenas de vídeos por mês. Nossa biblioteca de 1,7 milhão de fotos de corridas é a maior do mundo.

Nosso público: apaixonado, leal, engajado

Motorsport.com é o destino para a sua marca se conectar com uma audiência global de entusiastas de esporte a motor e profissionais que são consumidores influentes.

Possuindo uma renda maior que a média das famílias, nosso público é composto por consumidores receptivos a uma ampla gama de produtos e serviços: automóveis, peças automotivas, computadores/eletrônicos, artigos esportivos, alimentos/bebidas, bebidas energéticas, viagens, serviços financeiros e muitos mais.

Com o poder da nossa plataforma de distribuição digital, oferecemos a você, como um comerciante e publicitário, muitas opções diferentes para se envolver com fãs de automobilismo com recursos, instruídos e globais, que são apaixonados e fiéis às marcas que apoiam o seu esporte favorito.

Nossa estrutura baseada em categorias de competição permite aos nossos parceiros de publicidade desfrutar de uma segmentação sem paralelo baseada em corridas. Combinado com a segmentação tradicional oferecida pela nossa plataforma de publicidade (DoubleClick for Publishers) e as unidades e políticas de publicidade IAB-padrão, nossos parceiros publicitários podem se conectar com o público que querem.

Nossas opções de publicidade: anúncios ROI máximo

Nós oferecemos uma grande variedade de formatos de anúncios IAB-padrão e personalizados, tudo projetado para conduzir a sua imagem de marca. Esses anúncios podem ser rich-media e direcionados (incluindo alvo geográfico) série usando DFP e campeonatos. Atendemos mais de 15 milhões de impressões de anúncios por mês.

Anúncios Universais (IAB) Tamanho Leaderboards 728x90 Retângulos médios 300x250 Wide skyscrapers 160x600

Rising Stars (IAB) Tamanho Leaderboards Super 970x90 Meia página 300x600 Billboard 970x250

Os anúncios expansíveis (IAB) Tamanho Pushdown 970x90 para

970x415

Anúncios em vídeo Duração Pre-roll 15 segundos Pre-roll 30 segundos

Exibição de tamanho personalizado Size Skins 1500x900 Interstitials 900x500

Mais opções e ofertas especiais: programas ad flexível

Além de campanhas baseadas em ROS, o Motorsport.com também propõe muitas ofertas especiais e opções. Descontos por volume e programas mais customizáveis.

O Motorsport.com também oferece uma ampla gama de opções editoriais customizadas para você e seus objetivos de marketing. Podemos também criar o conteúdo.

Oportunidades adicionais

Patrocínio em categoria de competição

Envelopamento da home page

Recursos patrocinados

Conteúdo patrocinado

Concurso patrocinado

Programa de parceiros exclusivo

Mídias sociais

E-mail de newsletter patrocinado

e muito mais

Informações de contato

Para saber mais e obter o nosso media kit mais recente, por favor entre em contato com o nosso vice-presidente de vendas:

+55 11 3456-3593

br.adsales@motorsport.com