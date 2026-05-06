Publicidade no Motorsport.com
O Motorsport.com tem uma vasta gama de produtos e opções disponíveis sob medida para atingir seus objetivos de marketing e publicidade. Para saber mais e obter o nosso kit de mídia mais recente, por favor entre em contato com o nosso representante de vendas de publicidade:
+55 11 3456-3593
sales@motorsport.com
Nosso perfil: Líder global, marca reconhecida
O Motorsport.com é o principal destino da comunidade de fãs de corrida para conteúdo recente, relevante e direcionado ao automobilismo: notícias, fotos, vídeos, transmissões ao vivo e muito mais.
O Motorsport.com abrange todas as categorias de esporte a motor, incluindo Fórmula 1, Nascar, Le Mans, Campeonato Mundial de Endurance, IndyCar, Campeonato Mundial de Rali, MotoGP e muito mais.
Nossa rede mundial de editores, escritores e fotógrafos premiados estão constantemente fornecendo conteúdo novo e ao vivo para o nosso site e os meios de comunicação social.
Graças à nossa tecnologia de ponta, publicamos mais de 1200 artigos, 12 mil fotos e centenas de vídeos por mês. Nossa biblioteca de 1,7 milhão de fotos de corridas é a maior do mundo.
Nosso público: apaixonado, leal, engajado
Motorsport.com é o destino para a sua marca se conectar com uma audiência global de entusiastas de esporte a motor e profissionais que são consumidores influentes.
Possuindo uma renda maior que a média das famílias, nosso público é composto por consumidores receptivos a uma ampla gama de produtos e serviços: automóveis, peças automotivas, computadores/eletrônicos, artigos esportivos, alimentos/bebidas, bebidas energéticas, viagens, serviços financeiros e muitos mais.
Com o poder da nossa plataforma de distribuição digital, oferecemos a você, como um comerciante e publicitário, muitas opções diferentes para se envolver com fãs de automobilismo com recursos, instruídos e globais, que são apaixonados e fiéis às marcas que apoiam o seu esporte favorito.
Nossa estrutura baseada em categorias de competição permite aos nossos parceiros de publicidade desfrutar de uma segmentação sem paralelo baseada em corridas. Combinado com a segmentação tradicional oferecida pela nossa plataforma de publicidade (DoubleClick for Publishers) e as unidades e políticas de publicidade IAB-padrão, nossos parceiros publicitários podem se conectar com o público que querem.
Nossas opções de publicidade: anúncios ROI máximo
Nós oferecemos uma grande variedade de formatos de anúncios IAB-padrão e personalizados, tudo projetado para conduzir a sua imagem de marca. Esses anúncios podem ser rich-media e direcionados (incluindo alvo geográfico) série usando DFP e campeonatos. Atendemos mais de 15 milhões de impressões de anúncios por mês.
|Anúncios Universais (IAB)
|Tamanho
|Leaderboards
|728x90
|Retângulos médios
|300x250
|Wide skyscrapers
|160x600
|Rising Stars (IAB)
|Tamanho
|Leaderboards Super
|970x90
|Meia página
|300x600
|Billboard
|970x250
|Os anúncios expansíveis (IAB)
|Tamanho
|Pushdown
|970x90 para
970x415
|Anúncios em vídeo
|Duração
|Pre-roll
|15 segundos
|Pre-roll
|30 segundos
|Exibição de tamanho personalizado
|Size
|Skins
|1500x900
|Interstitials
|900x500
Mais opções e ofertas especiais: programas ad flexível
Além de campanhas baseadas em ROS, o Motorsport.com também propõe muitas ofertas especiais e opções. Descontos por volume e programas mais customizáveis.
O Motorsport.com também oferece uma ampla gama de opções editoriais customizadas para você e seus objetivos de marketing. Podemos também criar o conteúdo.
Oportunidades adicionais
- Patrocínio em categoria de competição
- Envelopamento da home page
- Recursos patrocinados
- Conteúdo patrocinado
- Concurso patrocinado
- Programa de parceiros exclusivo
- Mídias sociais
- E-mail de newsletter patrocinado
- e muito mais
Informações de contato
Para saber mais e obter o nosso media kit mais recente, por favor entre em contato com o nosso vice-presidente de vendas:
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